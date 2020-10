Hoge generaal VS in Europa uit functie gezet om gebruik racistisch scheldwoord

Generaal Stephen M. Neary. Beeld AP

Neary zou het uiten van het ‘n-woord’ in onder andere rapliedjes ter discussie hebben willen stellen. Zwarte en latino-militairen waren echter geschokt dat de generaal het taboewoord in de mond nam. De ontheffing van de tweesterrengeneraal, die onder andere diende in Irak, betekent feitelijk het einde van zijn 32-jarige militaire carrière. Neary had de leiding over alle Amerikaanse mariniers in Europa en Afrika.

De kwestie laat nog eens zien hoe gevoelig het uiten van het ‘n-woord’ ligt in de VS als witte Amerikanen het veelvuldig gebruik ervan in onder andere zwarte muziek aan de orde willen stellen of meezingen. Begin dit jaar moest Ron Jans, de Nederlandse trainer van de Amerikaanse club FC Cincinnati, vertrekken omdat hij in de kleedkamer meezong met een rapliedje.

De rapper Kendrick Lamar werd twee jaar geleden boos omdat een witte fan, die hij in Alabama op het podium had uitgenodigd om met hem mee te zingen, het ‘n-woord’ uit een hit van hem in de mond nam. Ook het grotendeels zwarte concertpubliek, dat luidkeels meezong, was verontwaardigd.

‘Geen vertrouwen meer’

Het incident dat Neary de kop kostte was in augustus maar kwam pas eerder deze maand in de openbaarheid nadat de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes erover berichtte. De generaal, die toen pas twee twee maanden de hoge functie in Europa bekleedde, zag hoe mariniers op het hoofdkwartier Boeblingen buiten trainden terwijl ze luid muziek draaiden.

Toen hij een raplied hoorde, waarin het ‘n-woord’ om de haverklap werd gebezigd, vroeg Neary aan de de groep wat ze ervan zouden vinden als hij het woord in de mond nam. Volgens een Amerikaanse militaire functionaris, zo meldt NBC News, wilde hij slechts het gebruik van het racistische scheldwoord in muziek aan de orde stellen. Volgens de functionaris, die op de hoogte is van het onderzoek naar Neary, zou de generaal zich niet specifiek gericht hebben tot de zwarte militairen.

De militairen waren echter geschokt om het ‘n-woord’ te horen uit de mond van een hoge witte officier, aldus een marinier tegen Stars and Stripes. ‘Hij verloor op dat moment ons respect’, aldus de marinier. Na een onderzoek van het marinierskorps moest Neary maandag vertrekken. Generaal David Berger, de commandant van het elitekorps, zei in een verklaring dat hij werd ontheven ‘vanwege een verlies van vertrouwen in zijn vermogen om het bevel te voeren’. Neary gaf leiding aan 1.500 mariniers.

Ophef universiteiten

Niet iedereen had begrip voor het besluit van Berger, die net als zijn collega’s van de andere krijgsmachtdelen sinds de dood van George Floyd wil laten zien dat racisme niet wordt getolereerd. ‘Ik ben er niet zeker van dat een officier moet worden ontheven omdat hij het ‘n-woord’ heeft gebezigd omdat hij de aandacht wilde vestigen op het gebruik ervan in rap-teksten’, twitterde Robert George, een zwarte opinieredacteur van persbureau Bloomberg.

Ook op diverse Amerikaanse universiteiten leidde het gebruik van het ‘n-woord’ de afgelopen maanden tot ophef en zelfs het vertrek van hoogleraren. Vorige week moest een hoogleraar van de Universiteit van Pittsburgh zijn biezen pakken omdat hij tijdens een discussie met studenten over beledigend taalgebruik het ‘n-woord’ had gebezigd. ‘Wij zijn van mening dat het uitspreken van dit woord, zelfs in een academische context, zeer kwetsend is’, aldus de universiteit in een verklaring.

In Canada raakte een docent van de Universiteit van Ottawa vorige maand in opspraak omdat ze tijdens een college het ‘n-woord’ gebruikte als voorbeeld. De les ging onder andere over woorden die aanvankelijk beledigend waren maar die bepaalde groepen, zoals de zwarte bevolking, zich later hadden toegeëigend. Studenten veroordeelden haar, maar 34 collega’s, die het in een brief voor haar opnamen, spraken hun bezorgdheid uit over beperking van de academische vrijheid. De universiteit schorste de hoogleraar.

