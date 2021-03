Hoge commandant VS waarschuwt voor Chinese invasie van Taiwan voor 2027

Taiwanese soldaten op bij de Taiwanese vlag. China zou binnen zes jaar het land kunnen binnenvallen. Beeld AFP

Davidson meldde dit in een hoorzitting in de Senaat. Hij waarschuwde ook voor de bedreiging die het Chinese leger vormt voor Amerika’s vliegdekschepen in de regio en voor het eiland Guam, een belangrijke militaire basis van de VS in de Stille Oceaan.

De admiraal luidde de noodklok over China’s plannen voor Taiwan in bedekte termen. Hij nam het woord invasie niet in de mond maar het was voor de senatoren duidelijk dat hij daarop doelde. Taiwan wordt al sinds 1949, toen de Chinese nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek zich terugtrokken op het eiland, beschouwd als een afvallige provincie.

Davidson, die het Indo-Pacific Command van de krijgsmacht leidt, zei dat hij zich ‘zorgen maakt dat China de ambities versnelt om de plaats in te nemen van de VS en onze leidende rol in de internationale orde’. Davidson: ‘Ze hebben al lang gezegd dat ze dat willen doen tegen 2050. Ik maak me zorgen dat ze dat doel dichterbij willen brengen. Taiwan is duidelijk een onderdeel van hun ambities voor die datum en ik denk dat de dreiging zich zal manifesteren tijdens dit decennium, eigenlijk in de komende zes jaar.’

Chinese fighters buzz Taiwan's air zone as it appoints new defence minister https://t.co/A4O64OAbUc pic.twitter.com/I1C5FDNzZZ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 19 februari 2021

Nucleaire bommenwerpers

De opmerkelijke waarschuwing van de admiraal komt nu de Chinese krijgsmacht zich steeds agressiever opstelt tegenover Taiwan. Bommenwerpers van de Chinese luchtmacht vertonen zich de laatste maanden nadrukkelijker en, in een duidelijke breuk met de afgelopen jaren, in grotere getale nabij de defensiezone die Taiwan heeft ingesteld rond het eiland. Zo hielden vorige maand twintig Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers twee dagen achter elkaar oefeningen nabij de Pratas-eilanden ten zuidwesten van Taiwan.

In januari drongen, ook op twee dagen, 28 Chinese toestellen de Taiwanese defensiezone in dit gebied binnen. Dit gebeurde toen een dag na de beëdiging van de Amerikaanse president Biden. Onder de vliegtuigen waren H-6-bommenwerpers die kernwapens kunnen vervoeren. Het groeiende Chinese machtsvertoon is mogelijk bedoeld om de Taiwanese verdediging te testen. Taipeh stuurt steeds gevechtsvliegtuigen de lucht in die de Chinezen direct waarschuwen zo snel mogelijk te vertrekken.

De toenemende, meer grootschalige militaire operaties van de Chinese luchtmacht zijn ook bedoeld als signaal aan de VS, de belangrijkste militaire bondgenoot van Taiwan. De Zevende Vloot van de Amerikaanse marine, die opereert in Oost-Azië, heeft een belangrijke taak om China af te houden van een invasie van Taiwan en om het eiland te beschermen. Zo laten de VS regelmatig het vliegdekschip van de Zevende Vloot varen in het zeegebied tussen China en Taiwan.

"The greatest danger the United States and our allies face in the region is the erosion of conventional deterrence vis-à-vis the People's Republic of China." - @INDOPACOM's Adm. Philip Davidson, to the Senate Armed Services Committee today: https://t.co/Pbr3jLaNF8 #SASC pic.twitter.com/Mzj4l5dWRM — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 9 maart 2021

Bedreiging vliegdekschepen

Bij de Chinese operaties in januari oefenden de H-6-bommenwerpers, zo meldde de Financial Times op basis van Amerikaanse inlichtingenbronnen, een aanval op een Amerikaans vliegdekschip. De H-6 is uitgerust met een supersnelle kruisraket, de YJ-12, die een grote bedreiging vormt voor Amerikaanse schepen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is geen enkel vliegdekschip van de VS met succes aangevallen tijdens een oorlog.

Tijdens de Chinese oefening waren het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt en torpedobootjagers in het gebied. Gesprekken met de piloten van de H-6-bommenwerpers werden toen opgevangen door de VS. Te horen was hoe de piloten bevestigden dat ze tijdens de gesimuleerde aanval antischipraketten lanceerden tegen het Amerikaanse vliegdekschip.

In augustus vorig jaar testte China een andere antischipraket waarover de VS zich grote zorgen maken, de DF-21, in de Zuid-Chinese Zee. Amerikaanse vliegdekschepen vertonen zich regelmatig in dit gebied. Volgens admiraal Davidson was deze oefening een ‘onmiskenbare boodschap’ van Beijing aan de VS. ‘Namelijk dat deze antischipraketten in staat zijn om vliegdekschepen aan te vallen’, aldus de commandant.