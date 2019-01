Hofstad gaat mogelijk de hoogte in: zo ziet Den Haag er in 2040 uit (als de projectontwikkelaars toehappen)

Impressie van de ‘achterzijde’ van Den Haag Hollands Spoor met nieuwbouw en een nieuw stationsplein. Beeld Gemeente Den Haag

Bij de presentatie van de gebiedsplannen raakte Revis dinsdag de tel kwijt hoeveel nieuwe torens van 100 à 150 meter hoog er kunnen komen – acht, twaalf, achttien? Wel is duidelijk wáár kan worden gebouwd: dicht tegen het centrum aan, rond Den Haag Centraal, Hollands Spoor en station Laan van NOI.

Samen vormen ze het economische centrum van de stad, het Central Innovation District (CID) waar nu vooral kantoren zijn. De nieuwe woonkernen moeten vooral levendiger worden – geen plekken dus waar het na kantoortijd uitgestorven is. Die les leerde het Haagse stadsbestuur tijdens een studiereis in Frankfurt. In die Duitse stad werd nog een andere valkuil ontdekt: te veel hoogbouw te dicht op elkaar, zodat er amper nog zonlicht en open ruimte is.

Impressie van de ‘Haagse Loper’ vanaf Den Haag Centraal richting de wijk Bezuidenhout. Beeld Gemeente Den Haag

Revis maakte duidelijk wat het college niet wil: ‘We gaan geen weilanden aan de rand van de stad volbouwen, want die hebben we niet. We willen geen nieuwe vinexwijk. We gaan ook niet op zoek naar grasveldjes waar drie huizen passen. We laten de bestaande wijken zo veel mogelijk met rust.’

Den Haag heeft dringend nieuwe woningen nodig: de verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren met vier- tot vijfduizend per jaar toeneemt tot 630 duizend in 2040. Revis wil zich concentreren ‘op de plekken waar de stad er beter van wordt’. Zoals aan de ‘achterkant’ van station Hollands Spoor (HS) – waar de reiziger nu nog stuit op een muur van kantoren en het overdekte winkelcentrum Megastores. ‘Dat is nu nog een wat wezenloos gebied, voor een deel braakliggend.’

Daarom krijgt Hollands Spoor ook aan de achterzijde een stationsplein. In de ‘College Campus’ (bij de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan) is langs het spoor ruimte voor vijf- tot zevenduizend woningen.

Impressie van het gebied rond station Laan van NOI, met rechts het station en links nieuwbouw op de plek waar nu het oude ministerie van Sociale Zaken staat. Beeld Gemeente Den Haag

Ook rond station Laan van NOI wil de stad de hoogte in. In deze ‘ICT Security Campus’ komen komen 1.200 tot 2.000 woningen en ook hier wordt de troosteloze stationsomgeving aangepakt. Het oude ministerie van Sociale Zaken, ontworpen door architect Herman Hertzberger, mag wat het stadsbestuur worden gesloopt – als een projectontwikkelaar tenminste met een goed plan komt.

Den Haag wil tienduizend woningen rond Den Haag Centraal Station, Hollands Spoor en station Laan van NOI. Beeld Gemeente Den Haag

De derde kern ligt bij het Centraal Station. De aangrenzende, dieper gelegen Utrechtse Baan (A12) vormt nu nog een barrière in de stad, en wordt daarom ‘overkluisd’ – voor een park en bebouwing. Dit gebied, goed voor nog eens 1.000 tot 2.500 woningen, wordt bij projectontwikkelaars aangeprezen als de ‘Policy Campus’ dicht bij de ministeries en de Haagse campus van de Universiteit Leiden, die zich richt op beleid en bestuurskunde.

Impressie Koningin Julianaplein voor het Centraal Station in Den Haag, gezien vanaf het Malieveld. Beeld Gemeente Den Haag

Revis hoort geregeld de kritiek dat Den Haag van het imago van stoffige ambtenarenstad af moet. ‘Maar we moeten juist een kracht van maken van onze band met de rijksoverheid. De overheid innoveert, en dat klimaat moeten wij zeker in dit deel van de stad stimuleren’.

In de drie gebieden moeten vooral huurwoningen komen. Veel starters op de woningmarkt komen lastiger aan een hypotheek en voor projectontwikkelaars is een toren met huurwoningen gemakkelijker in één keer te verkopen aan beleggers. Bij koopappartementen kan de bouw pas beginnen als 70 procent is verkocht aan particuliere kopers.