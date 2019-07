Hof veroordeelt moordenaar Anne Faber ook in hoger beroep tot 28 jaar en tbs

Net als de rechter in Utrecht juli vorig jaar oordeelt het hof dat moord niet is bewezen. Ook het hof veroordeelt P. voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag: dat hij haar heeft gedood om de verkrachting te verhullen.

Niet bewezen is dat P. Anne Faber heeft gedood met een vooropgezet plan. Ook al is het duidelijk dat zijn verklaringen niet kloppen, er is onvoldoende bewijs dat P. naar buiten is gegaan met het plan om iemand te vermoorden, vindt het hof. P. is blijven volhouden in zijn verklaringen dat hij per toeval tegen Anne Faber was aangebotst in het bos en haar in paniek impulsief heeft gedood, nadat hij haar had verkracht.

Dat is een tegenslag voor de aanklagers. Bij het formuleren van zijn eis vond de advocaat-generaal wel dat er voldoende bewijs is dat P. Anne Faber met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Onder meer omdat de telefoon van P. uitstond die avond van 29 september 2017. P. had bovendien een mes en tiewraps bij zich, en heeft meteen de telefoon van Anne vernield, aldus de advocaat-generaal.

Minderjarigen

Anne Faber verdween op 29 september 2017 na een fietstocht. Het lichaam van de 25-jarige student werd na een vermissing van bijna twee weken in Zeewolde gevonden, op 12 oktober. De dader, Michael P., verbleef ten tijde van haar vermissing in een kliniek in Den Dolder voor een dubbele verkrachting van twee minderjarigen in 2010. Omdat hij aan het einde van zijn straf zat, mocht hij onder voorwaarden naar buiten. In die tijd doodde hij Faber.

P. was in hoger beroep gegaan, omdat hij vond dat die straf te hoog was. Het feit dat hij hardhandig is gearresteerd, rechtvaardigt strafvermindering, vindt P. Hij brak daarbij zijn schouder.

Het hof erkent dat de arrestatie niet geheel volgens de regels is verlopen. Maar het is volgens de voorzitter van het hof geen reden tot strafvermindering. De advocaat-generaal had eerder betoogd dat wat P. is overkomen bij de arrestatie ‘in het niet valt bij wat Anne Faber is overkomen. Deze verdachte heeft onpeilbaar leed veroorzaakt. Wat voor straf hij ook krijgt opgelegd, de nabestaanden krijgen er hun geliefde Anne niet mee terug.’ Ook de grote media-aandacht die de zaak heeft gegenereerd, leidt niet tot een lagere straf.

Gevoel van gerechtigheid

Voor de duur van de detentie maakt het vermoedelijk niet uit of moord bewezen zou worden; de tbs-maatregel kan zo lang worden verlengd als de behandelaren nodig vinden. De kans dat P. nog op vrije voeten zal komen, is klein. Maar het maakt wel uit voor het gevoel van gerechtigheid voor de familie. De rechter in Utrecht veroordeelde P. juli vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag: dat hij haar zou hebben gedood om de verkrachting te verhullen. En ook in hoger beroep wordt moord niet bewezen geacht, ondanks de aanwijzingen die er daarvoor zijn.

Dat P. geen volledige openheid heeft gegeven, is voor de nabestaanden heel onbevredigend. Volgens de familie van Anne Faber is het overduidelijk dat zij met voorbedachten rade om het leven is gebracht. Volgens hun advocaat Ruth Jager is het verhaal van P. totaal ongeloofwaardig en vol met tegenstrijdigheden.

Het is een zaak die tot veel commotie heeft geleid, en tot gevoelens van onveiligheid. In maart van dit jaar verschenen vernietigende rapporten van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Conclusie: de kliniek heeft gefaald de maatschappij te beschermen tegen dergelijke gevaarlijke patiënten.

De straf die hem wordt opgelegd, beschouwt P. als uitzichtloos lang, zei hij tijdens de zitting in hoger beroep op 28 mei. Als die in stand blijft, zal hij zelfmoord plegen, kondigt hij aan.