Hof van Justitie: adequate opvang voorwaarde voor afwijzen alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een asielzoekerscentrum in Gilze. Beeld ANP

De jongen, die inmiddels 18 is, diende op zijn 15e een asielaanvraag in. Hij werd afgewezen en dreigde uitgezet te worden. De jongen kampte met ernstige psychische klachten als gevolg van seksueel misbruik in Amsterdam. Ook zei hij niet te weten waar zijn ouders woonden en zou hij ze ook niet meer herkennen. De rechtbank in Den Bosch vroeg het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie om advies over deze kwestie.

Het Hof oordeelde vervolgens dat de Nederlandse staat geen alleenstaande minderjarige asielzoekers mag afwijzen zolang niet duidelijk is dat er adequate opvang beschikbaar is in het land van herkomst. Voorheen ging de staat dit alleen na bij alleenstaande asielzoekers onder de 15 jaar. Het Hof heeft nu bepaald dat zo’n ‘louter op leeftijd gebaseerd onderscheid’ niet meer is toegestaan.

Constante dreiging

Belangenorganisatie Defence for Children, die opkomt voor de rechten van kinderen wereldwijd, spreekt van een baanbrekende uitspraak die het beleid blijvend zal veranderen. Hoewel minderjarige asielzoekers in de praktijk veelal niet werden uitgezet voor hun 18e verjaardag, was er een constante dreiging om teruggestuurd te worden.

‘We hebben voorbeelden gezien van jongeren die rondom hun 18e verjaardag in bewaring werden gesteld om uitgezet te worden’, zegt woordvoerder Martin Vegter. ‘Voortaan behoren deze kinderen een verblijfsvergunning te krijgen, wanneer er geen adequate opvang is. In veel gevallen is dit niet het geval. De ouders zijn overleden of niet meer traceerbaar. En vaak zijn deze kinderen afkomstig uit oorlogslanden.’

In 2019 kwamen 1.045 alleenstaande minderjarige asielzoekers naar Nederland. Dat waren er 180 minder dan in 2018. De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend. Vermoedelijk zullen die vanwege de coronacrisis, die het voor asielzoekers een stuk lastiger maakt om zich door Europa te verplaatsen, lager liggen. Alleenstaande minderjarige asielzoekers komen vaak uit landen als Marokko, Eritrea, Afghanistan en Algerije.