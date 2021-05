Hof: Peter R. de Vries mag vertrouwelijk bellen met kroongetuige Nabil B.

Peter R. de Vries, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Beeld ANP

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bekrachtigd in het hoger beroep dat de staat vorig jaar tegen De Vries en advocaat Peter Schouten hebben ingesteld. Alle verweren van het Openbaar Ministerie zijn afgewezen.

Misdaadjournalist De Vries, die vorig jaar het directeurschap van zijn advocatenkantoor neerlegde, trad tegelijkertijd in dienst van advocatenkantoor Schouten. Op die manier kon hij kroongetuige B. – op diens verzoek – bijstaan als vertrouwenspersoon. Daartegen maakte het Openbaar Ministerie bezwaar.

Het gaat in deze zaak om de vraag of Peter R. de Vries, die zelf geen advocaat is, een afgeleid verschoningsrecht toekomt. Hij zou dan een geheimhoudernummer mogen gebruiken bij telefonisch contact met Nabil B., die in detentie zit. Dat nummer zou dan niet mogen worden afgeluisterd. Het OM weigerde dat te faciliteren en vindt dat De Vries, die optreedt als mediawoordvoerder namens Nabil B. en diens familie, geen privileges toekomt.

De rechtbank in Den Haag oordeelde in oktober dat het verzet van het OM tegen De Vries als vertrouwenspersoon van B. ‘onrechtmatig’ is. Het liquidatieproces Marengo is volgens de rechtbank ‘een extreem complexe en mediagevoelige strafzaak’, waarin de kroongetuige door advocaten van medeverdachten in een negatief daglicht is gesteld. Daarom, oordelen de rechters, maakt ‘het uitdenken en uitvoeren van een mediastrategie deel uit van de door een advocaat te bepalen processtrategie’. En daarvoor is Peter R. de Vries de meest geschikte persoon, aldus advocaat Peter Schouten, die De Vries in dienst nam.

De Vries heeft samen met Schouten ook een procedure tegen de staat aangespannen om Nabil B. te kunnen bezoeken. ‘Dat wordt de volgende stap’, aldus De Vries.