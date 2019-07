Hof: OM moet arrestatie Michael P. onderzoeken

Een rechtbanktekening van Michael P. met zijn advocaten. Beeld ANP

P. heeft aangifte gedaan tegen het politieteam dat hem arresteerde. Die aanhouding en geleiding naar een cellencomplex zou veel te hardhandig zijn gebeurd. Volgens P. dreigde het arrestatieteam met een politiehond en werd hem opzettelijk letsel toegebracht door te draaien aan zijn handboeien en zijn geboeide armen te overstrekken, waardoor P. een gebroken schouder heeft opgelopen. ‘Hij is daaraan geopereerd, en de artsen zeggen dat de hersteltijd één tot twee jaar is’, meldt P.’s advocaat Sander de Korte.

P. leek voorafgaand aan die arrestatie ongedeerd. Hij heeft zich niet tegen de aanhouding verzet, constateert het gerechtshof. Eerder seponeerde het OM de aangifte, maar P. nam daar geen genoegen mee en spande een artikel 12-procedure aan.

‘De rechters lieten ons geen andere keus dan die stap te zetten’, stelt De Korte. De hardhandige arrestatie van zijn cliënt is door de rechter weliswaar als vormverzuim erkend, maar niet gesanctioneerd omdat dit volgens artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een eerlijk proces niet in de weg heeft gestaan.

‘De rechters hadden onze klacht helemaal niet aan artikel 6 te hoeven toetsen, zegt advocaat De Korte. ‘Zij kunnen ook apart een sanctie opleggen als zij vinden dat de overheid niet juist heeft gehandeld.’

Het gerechtshof in Amsterdam acht de klacht gegrond – volgens het hof hebben de autoriteiten ‘geen plausibele verklaring kunnen geven voor het letsel dat P. heeft opgelopen’. Dit hof verwijst daarbij naar artikel 3 van EVRM, waarin is vastgelegd dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Uitputtend onderzoek

Het ‘uitputtend’ onderzoek zal zich dan ook niet alleen richten op het arrestatieteam, maar ook op de vraag of leidinggevenden mogelijk instructies hebben gegeven deze verdachte hardhandig aan te houden. Het onderzoek strekt zich volgens De Korte dus ook uit tot leidinggevenden van de politie Midden-Nederland, en naar de hoofdofficier.

Dit oordeel van het hof staat los van de strafzaak, en de beoordeling daarin over P. Eerder deze maand herbevestigde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden P.’s straf van 28 jaar en tbs. Michael P. is veroordeeld voor de ‘kille en berekenende’ wijze waarop hij te werk ging bij het verkrachten en doden van Anne Faber tijdens een verlof van de forensisch-psychiatrische kliniek FPA Utrecht in Den Dolder. Daar werd hij voorbereid op terugkeer in de samenleving, na een veroordeling voor de gewelddadige verkrachting van twee minderjarige meisjes uit Nijkerk.

P.’s advocaten De Korte en Niels Dorrestein gingen in cassatie bij de Hoge Raad, onder meer omdat ze ‘niet begrijpen’ waarom het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden erkende dat bij P.’s aanhouding fouten zijn gemaakt, maar dit niet vertaalde naar een lagere straf.

Het is denkbaar dat de Hoge Raad de zaak op dit punt terugverwijst naar een ander hof. In dat geval zou een ander hof (dan Arnhem-Leeuwarden) tot een lagere straf kunnen komen. Als het strafrechtelijk onderzoek leidt tot vervolging van agenten of hun leidinggevenden en zij worden veroordeeld, dan is de kans groot dat Michael P. schadevergoeding krijgt toegewezen.