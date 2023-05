Hof: krakers mogen voorlopig blijven in statig herenpand van Russische zakenman

Kraakpand Vossiusstraat 16 in Amsterdam. Beeld Lina Selg

Arkady Volozj staat sinds vorig jaar zomer op de Europese sanctielijst, waardoor al zijn bezittingen en tegoeden zijn bevroren. Zolang dit het geval is, geldt voor hem een inreisverbod en zal hij het pand niet mogen bewonen, waardoor ‘ongerechtvaardigde leegstand’ dreigt. Het hof bekrachtigt hiermee de uitspraak van een kort geding in november.

De reden dat Volozj op de sanctielijst staat, is omdat hij volgens Brusselse ambtenaren in zijn voormalige functie als topman en oprichter van de Russische zoekmachine Yandex Kremlinpropaganda heeft verspreid en kritische zoekresultaten over de Oekraïense oorlog heeft weggefilterd - iets wat hij zelf altijd heeft ontkend.

Dat de sanctieregels niet opgaan voor zijn gezinsleden, bestaande uit zijn vrouw en zes kinderen (uit twee verschillende huwelijken) - een argument dat door de advocaat van Volozj werd ingebracht - veegde de rechter ook nu weer van tafel. Het is volgens de rechter onaannemelijk dat zijn gezinsleden, die momenteel in Israël verblijven, het pand binnen afzienbare tijd gaan gebruiken.

Nu Volozj geen ceo meer is van Yandex, dat kantoor houdt in Amsterdam, is er geen economische binding met de stad. Het feit dat Volozj een grootschalige verbouwing in gang had gezet, wijst er volgens de rechter bovendien op dat de Rus plannen had om het pand met winstoogmerk te verhuren of te verkopen. Dit is onder de huidige sanctieregels niet toegestaan.

Het hof waarschuwde de krakers wel dat het pand alsnog ontruimd kan worden als blijkt dat ze structureel overlast voor de buurt veroorzaken. Ze organiseren geregeld benefietavonden met muziek en filmvertoningen, om geld op te halen voor goede doelen. Maar het huisrecht van de krakers is 'geen vrijbrief’ voor het organiseren van activiteiten waar veel mensen op afkomen, aldus de rechter.

Miljoenenpand met uitzicht

Arkady Volozj kocht het 400 vierkante meter tellende herenhuis in de Vossiusstraat 16, met uitzicht op het Vondelpark, in 2018 en 2019 in etappes voor 3,5 miljoen euro en liet het registreren op een bedrijfsnaam, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.

Volgens de advocaat van de krakers, Heleen over de Linden, is dit een beproefde methode voor gesanctioneerde personen om hun inkomsten en bezit buiten het zicht van de autoriteiten te houden. ‘Pas als er een klokkenluider is of als journalisten gaan wroeten, komt deze informatie boven water', zei ze eerder tegen de Volkskrant.

In dit geval onthulden NRC en De Groene Amsterdammer begin oktober dat de Rus een miljoenenpand in de hoofdstad bezit, waarna de krakers hun kans schoon zagen om hun intrek te nemen. Ze motiveerden de kraak als een gerichte actie tegen de wooncrisis en de oorlog in Oekraïne.

De advocaat van Volozj, John Wolfs, heeft hier een andere visie op: ‘De “krakers” zijn geen echte krakers', zegt hij in een reactie op de uitspraak. ‘Het zijn niets meer dan opportunisten die zich verschuilen achter politieke slogans om het stelen van een gezinsappartement te rechtvaardigen om er voor hun eigen plezier een nachtclub van te maken.’ Hij vindt het oordeel van het hof uitermate teleurstellend. ‘Het schept een alarmerend precedent dat gevolgen kan hebben voor elke eigenaar.’