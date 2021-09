Hof in Den Bosch wil moordenaar Hümeyra horen over belastende verklaring tegen Jos B.

Rechtbanktekening van Jos B. tijdens het hoger beroep in de zaak over de dood van Nicky Verstappen. Beeld Hollandse Hoogte

Bekir E. (34) is afgelopen juni in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholier Hümeyra in 2018. Hij zat enkele maanden samen met Jos B. (58) in de gevangenis van Vught, totdat hij werd overgeplaatst.

Volgens E. heeft Jos B. tegen hem verteld dat hij in 1998 de 11-jarige Nicky vanuit het vakantiekamp op de Brunssummerheide heeft meegenomen, misbruikt en gedood. De moordenaar van Hümeyra heeft daarover onlangs een belastende verklaring afgelegd tegenover justitie.

Advocaat Gerald Roethof doet die verklaring af als ‘een flauwekulverhaal’. Volgens hem is Bekir E. een pathologische leugenaar, die last heeft van sensatiezucht. Jos B. ontkent niet dat hij met E. heeft gesproken; de afdeling in de gevangenis waar ze verbleven is klein. Maar hij ontkent ten stelligste dat die gesprekken over de gebeurtenissen in 1998 gingen. ‘Het is een groot duimzuigverhaal’, aldus B.

Het Openbaar Ministerie zegt nog geen oordeel te hebben over de betrouwbaarheid van de verklaring. Bekir E. heeft zich weliswaar tijdens de zaak-Hümeyra ontpopt als een leugenachtige persoon, maar dat wil volgens advocaat-generaal Gerard Sta niet zeggen dat hij nu niet de waarheid spreekt.

Vorige maand was al bekend geworden dat een nieuwe getuige zich had gemeld. Volgens advocaat Roethof heeft E. verklaard dat Jos B. tegen hem heeft gezegd ‘dat hij Nicky vanuit het kamp heeft opgetild en meegenomen en dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de jongen’. Hij zou daarbij zijn hand voor Nicky’s mond hebben gehouden, waarna de jongen na 20 of 30 seconden buiten bewustzijn is geraakt.

Hij herhaalde buiten de rechtszaal dat het een onzinverhaal is, gebaseerd op ‘mediakennis’. Bekir E. heeft zelfs verklaard bevriend te zijn met Jos B. ‘Grote onzin', aldus de raadsman.

Peter R. de Vries

Roethof kwam gisteren ook nog met een ander nieuwtje, waarvan het waarheidsgehalte discutabel is: een brief die Bekir E. aan een andere gedetineerde heeft geschreven. Daarin schrijft hij dat Peter R. de Vries contact met hem heeft gehad en dat de misdaadjournalist had beloofd hem te helpen om naar Turkije te gaan na het uitzitten van zijn celstraf, zonder tbs. Daarmee wordt volgens Roethof de suggestie gewekt dat die toezegging is gedaan in ruil voor belastende informatie over Jos B. De brief dateert volgens hem van na de dood van De Vries.

Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de ontvoering en dood van Nicky. Hij werd eind vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky en voor het bezit van kinderporno. Hij werd echter vrijgesproken van doodslag, omdat de rechtbank daarvoor onvoldoende hard bewijs zag.

Het hof stond bij het begin van de zitting stil bij de moord op Peter R. de Vries, die de familie van Nicky jarenlang heeft bijgestaan als vertrouwenspersoon. ‘Het hof is geschokt door de aanslag op Peter R. de Vries en zijn overlijden daarna’, zei de voorzitter. Ook het OM en advocaat Roethof betuigden hun deelneming. De familie van Nicky werd vrijdag bijgestaan door zoon Royce de Vries.