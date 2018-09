Hof fluit president Guatemala terug: corruptieonderzoeker mag land wel in

De Colombiaan Iván Velásquez mag gewoon terugkeren naar Guatemala om daar zijn door de VN gefinancierde onderzoek naar corruptie voor te zetten. President Jimmy Morales probeerde hem twee weken geleden buiten de deur te houden: hij zei dat Velasquez niet meer mocht terugkeren naar Guatemala nadat hij voor overleg naar de Verenigde Staten was gevlogen. Het constitutionele hof van het land oordeelde zondag dat hij wel degelijk welkom is.

Morales probeert al langer van Velásquez af te komen. Velásquez leidt de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid (Cicig) in Guatemala, en heeft de afgelopen jaren een groot deel van ’s lands elite laten oppakken. Zijn team is nu een onderzoek begonnen naar de financiering van Morales’ verkiezingscampagne van 2015.

Eind augustus kondigde Morales al aan dat het mandaat van de Cicig niet nog een keer met twee jaar zal worden verlengd, waardoor de commissie effectief een jaar tijd heeft om lopende zaken af te wikkelen. Toen Velásquez een paar dagen later naar de Washington reisde, zei Morales dat de Columbiaan niet meer welkom was in Guatemala omdat hij een bedreiging zou zijn voor de openbare orde en veiligheid. Hierop gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren en werd het constitutionele hof gevraagd over de zaak te oordelen. Voordat de uitspraak van het hof definitief wordt, kan de komende 48 uur nog bezwaar worden gemaakt.

Anti-corruptieonderzoeker Ivan Velasquez. Foto AP

Guatemalteekse leiders hebben een groot probleem met corruptie. Eerder dit jaar werd de Guatemalteekse oud-president Álvaro Colom gearresteerd, evenals een groot deel van de ministerploeg waarmee hij tussen 2008 en 2012 het land regeerde. Zij worden allemaal verdacht van corruptie. In 2015 verdween oud-president Otto Pérez (2012-2015) al achter de tralies. Volgens onderzoekers was hij het brein achter een corruptiezaak waarin bedrijven smeergeld betaalden aan douanebeambten in ruil voor een flinke verlaging van de importtarieven. Pérez ontkent schuld en zijn proces is nog altijd bezig.

De oproerpolitie in Guatemala-Stad houdt de wacht terwijl demonstranten het aftreden van president Jimmy Morales eisen. Foto AFP

De voorzitter van het Consitutioneel Hof van Guatemala Dina Ochoa spreekt in het bijzijn van de magistraten Boanerge Mejia en Goloria Porras tijdens een persconferentie in Guatemala-Stad op 16 september 2018. Foto AFP

Jimmy Morales werd beroemd als tv-komiek. Hij won de verkiezingen in 2015, vlak na de arrestatie van Pérez, met de belofte schoon schip te maken. Twee jaar later probeerde hij Velásquez voor het eerst het land uit te werken. Ook toen greep het constitutionele hof in. De president heeft ook aan de VN gevraagd om Velásquez te vervangen. De organisatie zag daar geen reden toe, en zei dat het Cicig en Velásquez ‘een cruciale rol’ hebben gespeeld in de strijd tegen de straffeloosheid in Guatemala.