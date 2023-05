Hof: Europese Commissie had de 6 miljard Duitse staatssteun aan Lufthansa niet mogen goedkeuren

Een vliegtuig van Lufthansa vertrekt vanaf Haneda International Airport in Tokyo, Japan. Beeld Franck Robichon / ANP / EPA

In Duitsland werd de redding van Lufthansa gezien als het schoolvoorbeeld van een succesvolle staatsingreep. Na het uitbreken van de coronacrisis zei Lufthansa-bestuursvoorzitter Carsten Spohr dat de luchtvaartmaatschappij ‘elke minuut 1 miljoen euro’ verlies leed. Dankzij de kapitaalinjectie kon de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis overleven.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens het Europees Hof had Brussel deze reddingsactie echter helemaal niet goed mogen keuren. Bij de beoordeling maakte de Commissie namelijk ‘verschillende fouten’. Zo nam de Commissie ten onrechte aan dat Lufthansa niet in staat was om het benodigde geld te vinden op de financiële markten. Ook had de Commissie erop moeten toezien dat Duitsland de luchtvaartmaatschappij zou stimuleren om de staatssteun zo snel mogelijk terug te betalen.

Aanvankelijk leek de Duitse staatssteun uit te draaien op een win-winsituatie. De overheid had in 2020 eenvijfde van de Lufthansa-aandelen verworven. Twee jaar later verkocht de staat dat aandelenbelang dankzij de inmiddels gestegen koers tegen een hogere prijs. Onder de streep maakte de staat – en dus de belastingbetaler – 760 miljoen euro winst op de operatie.

In de jubelstemming was echter buiten Lufthansa’s concurrenten gerekend. Prijsvechters Condor (Duitsland) en Ryanair (Ierland) spanden bij het Europees Hof een rechtszaak aan vanwege oneigenlijke concurrentie. Na de uitspraak van woensdag moet de Commissie de steun opnieuw goedkeuren. Als zij haar oordeel bijstelt, eindigt de zaak misschien wel met alleen maar verliezers.

Met medewerking van Remco Andersen.