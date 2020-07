Hof: Buma/Stemra moet componist Eftelingmuziek alsnog veel meer betalen

Ingang van de Efteling, Kaatsheuvel. De rechter heeft bepaald dat componist Maarten Hartveldt alsnog veel meer geld moet krijgen voor de muziek die hij voor het themapark maakte. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens het hof heeft Buma/Stemra de componist stelselmatig te weinig geld betaald voor het gebruik van zijn muziek. Hoeveel Hartveldt van de organisatie krijgt, moet nog worden vastgesteld.

De nu 67-jarige Hartveldt componeerde in 2004 speciaal voor de Efteling muziek. Van Buma/Stemra kreeg hij te horen dat de klus een ‘riante pensioenvoorziening’ betekende, omdat de muziek vanaf 2006 jaar in jaar uit te horen zou zijn. Uiteindelijk kreeg hij slechts rond de 198 euro per jaar van de auteursrechtenorganisatie uitgekeerd, waarop Hartveldt naar de rechter stapte. Die heeft hem nu, in hoger beroep, gelijk gegeven.

Buma/Stemra keerde Hartveldt altijd geld uit op basis van het zogeheten referentierepertoire. Dit zijn alle muziekwerken van langer dan 1 minuut, die in een jaar op de radio of televisie worden gedraaid. De organisatie gebruikt dit model omdat het naar eigen zeggen moeilijk kan controleren welke artiesten een café, restaurant of themapark allemaal draait. Het geld dat Buma/Stemra binnenkrijgt, verdelen ze dus over de artiesten uit het referentierepertoire.

Speciaal voor Efteling

Omdat de muziek van Hartveldt alleen in de Efteling werd gedraaid, kwam hij helemaal niet voor in het referentierepertoire. Het gerechtshof stelt nu dat bij de organisatie van begin af aan bekend was dat het ‘om speciaal voor de parken in opdracht gemaakte composities ging’ en dat Buma/Stemra heel eenvoudig bij de Efteling de playlist had kunnen opvragen.

Ook heeft Buma/Stemra nooit tegen Hartveldt gezegd dat hij door de wijze van verdeling nooit iets voor het muziekgebruik zou ontvangen. ‘Van Buma mocht worden verwacht dat zij uit eigen initiatief tot het vergaren van de speelgegevens was overgaan’, sprak het hof. Ook had de organisatie zelf kunnen bedenken dat Hartveldt geen genoegen zou nemen met verdeling via het referentierepertoire, waar hij niet in voorkomt.

Daarom heeft Buma/Stemra niet voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Hartveldt moet met terugwerkende kracht een hogere vergoeding ontvangen. In het geval van de Efteling moet die opnieuw berekend worden vanaf 2011 en bij Toverland vanaf 2013.

Flessen champagne

Hartveldt laat weten blij te zijn ‘nu van het gezeur’ af te zijn. Hij is al een tijdje met pensioen, maar wilde deze ‘principekwestie’ tot op de bodem laten uitzoeken. ‘Ik ben net naar de winkel gereden en heb twee flessen champagne gehaald, die nu in de vriezer liggen. Heel fijn dat het hof nu zegt dat de manier waarop Buma/Stemra heeft gehandeld niet klopt.’

Hartveldt vermoedt dat meer artiesten en componisten zich zullen melden met soortgelijke klachten. Dat vermoeden wordt bevestigd door zijn advocaat Jack Linssen: ‘Er hebben zich al wat mensen bij mij gemeld.’

Buma/Stemra laat in een reactie weten de opmerkingen van het hof ‘ter harte’ te zullen nemen.