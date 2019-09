Hof beslist: hoger beroep tegen Geert Wilders gaat door

Waren de uitspraken van Geert Wilders grensoverschrijdend?

In 2014 zei PVV-leider Geert Wilders twee keer ‘minder Marokkanen’ te willen. Waren zijn uitspraken een verspreking, of had hij er goed over nagedacht? Lees hier een reconstructie.

De rechtbank oordeelde in 2016 dat Wilders’ uitspraken strafbaar zijn. Lees hier het oordeel van de rechter.

Al vanaf het begin van het proces stelt Wilders dat hij oneerlijk behandeld wordt en dat er sprake is van een politiek proces. Ook in hoger beroep stelt hij dat er sprake is van een complot.