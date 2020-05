Hoezo corona? In Wit-Rusland gaat de militaire parade gewoon door

Tienduizenden Wit-Russen waren zaterdag aanwezig voor de traditionele militaire parade waarmee het land de Tweede Wereldoorlog herdenkt. President Loekasjenko zegt dat Wit-Rusland geen last heeft van het coronavirus, ondanks ruim 22 duizend bevestigde besmettingen en 126 sterfgevallen.

Tienduizenden Wit-Russen stonden opeengepakt langs de kant van de weg. Op eretribunes zaten veteranen schouder-aan-schouder tussen andere genodigden.

President Loekasjenko zegt dat Wit-Rusland geen last heeft van het coronavirus, ook al telt het land ruim 22 duizend bevestigde besmettingen en 126 sterfgevallen. Volgens de alleenheerser is het virus ‘een psychose’ die het best te bestrijden is door wodka te drinken of hard door te werken. Wit-Rusland is het enige land in Europa zonder quarantainemaatregelen, waar nog ieder weekend gewoon wordt gevoetbald in stadions met publiek.

‘In deze krankzinnige wereld zullen er mensen zijn die ons veroordelen voor het tijdstip en de plek van onze heilige uitvoering’, zei Loekasjenko in militair uniform bij de parade. ‘We konden simpelweg niet anders, we hadden geen keus.’

Veteranen kijken naar de militaire parade vanaf de tribune.

Traumatische oorlogsjaren

Volgens Loekasjenko zijn de oorlogsjaren van Wit-Rusland te traumatisch om te herdenken zonder militaire parade op 9 mei. Wit-Rusland verloor ongeveer 2,5 miljoen inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog, destijds een kwart van de bevolking. Meer dan 9 duizend dorpen en steden, waaronder hoofdstad Minsk, werden met de grond gelijk gemaakt.

Maatregelen om mensen te beschermen waren er nauwelijks tijdens de parade. Er werd geen afstand gehouden, bijna niemand droeg een mondkapje. Een uur lang stonden toeschouwers op elkaar gepakt te kijken naar het voorbijtrekken van 2.846 militairen, 206 militaire voertuigen en 30 gevechtsjagers.

Verschillende aanwezigen vertelden dat ze in scholen en ziekenhuizen werken. De onafhankelijke nieuwssite Tut.by berichtte eerder dat ambtenaren en studenten opgeroepen zijn door de overheid om de parade bij te wonen. Ze zouden er geld of studiepunten voor terugkrijgen. Weigering van zulke verzoeken kan in Wit-Rusland tot ontslag leiden.

‘Feest in tijden van de pest’

Een deel van de bevolking volgde de berichten over de parade met afgrijzen. Zij nemen het virusgevaar wel serieus en zeiden op sociale media dat Loekasjenko toeschouwers van de parade ‘de dood instuurt’ door ze bloot te stellen aan mensenmassa’s. Anderen spraken van ‘een feest in tijden van de pest’.

Buurland Rusland koos wel voor een alternatieve viering van Overwinningsdag. President Poetin stelde de militaire parade op het Rode Plein uit naar een nog onbekende datum later dit jaar. Wel stuurde hij zaterdag 75 straaljagers, bommenwerpers en gevechtshelikopters over Moskou heen.

