Hoewel het met de naamsbekendheid wel goed zat, had VanMoof een marginaal marktaandeel

Fietswinkel Green Bikes in Haarlem verricht nog steeds reparaties aan VanMoof fietsen, maar buiten de garantie. Beeld Lina Selg

Dat blijkt uit de eerder gepubliceerde e-bikemonitor van marktonderzoeker Multiscope. Het onderzoeksbureau vroeg een representatieve groep van ruim vijfduizend respondenten of ze een elektrische stadsfiets in de schuur hadden staan, en zo ja, van welk merk. Minder dan 1 procent van de bezitters van een e-bike had een fiets van VanMoof. De grootste groep had een fiets van het merk Gazelle (19 procent), Stella (13 procent) of Sparta (11 procent). VanMoof staat volgens de marktonderzoeker op de zestiende plaats.

Met de naamsbekendheid van het merk zat het wel goed. Relatief veel respondenten van marktonderzoeker Multiscope wisten VanMoof te noemen toen ze werd gevraagd naar merken van elektrische stadsfietsen, 3 procent noemde het merk zelfs als eerste. Ter vergelijking: marktleider Gazelle werd door 22 procent van de respondenten als eerste genoemd.

VanMoof is in 2009 opgericht, in 2016 bracht het bedrijf het eerste elektrische model op de markt. Het bedrijf zegt zelf 190 duizend fietsen te hebben verkocht, wereldwijd. VanMoof had ook locaties in Duitsland, de Verenigde Staten en zelfs Japan.

Tussen 2016 en 2022 zijn alleen al in Nederland ruim 2,9 miljoen elektrische fietsen verkocht, laten cijfers van de Rai Vereniging zien. In coronajaar 2020 werden de meeste e-bikes verkocht tot nog toe.

De opkomst van de e-bike is ook te zien in de gemiddelde prijs van nieuw verkochte fietsen. Die steeg van 743 euro in 2012 naar 1.772 euro in 2022.