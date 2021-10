Hoeveel tegenwind de grootste techbedrijven ook ondervinden, hun winsten blijven groeien

Deelnemers aan een conferentie van Apple in Californië maken selfies. Beeld Getty Images

Deze vijf Amerikaanse bedrijven worden niet voor niets ‘techreuzen’ genoemd. Ze behoren alle vijf tot de grootste bedrijven op aarde en zijn samen meer dan 9 triljoen dollar waard. Hun bazen moeten zich in een kritische Amerikaanse Senaat verweren tegen de onthullingen van klokkenluiders en tegen beschuldigingen van monopolisme en machtsmisbruik door toezichthouders. Maar financieel gaat het best, getuige de cijfers over het derde kwartaal van Google, Facebook en Microsoft.

Neem Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat voor de vijfde keer op rij een recordomzet en -winst noteerde: 65 miljard dollar zette het bedrijf in het derde kwartaal om, tegenover 46 miljard in dezelfde periode vorig jaar. En het boekte een winst van bijna 19 miljard dollar.

Het grootste deel hiervan haalt Alphabet uit advertentie-inkomsten, met name van zoekmachine Google. Het gebruik hiervan neemt nog altijd toe. Door de aantrekkende economie staan bovendien meer bedrijven klaar om tegen betaling te adverteren, wat de prijzen van adverteren via Google opdrijft, en daarmee ook de winst.

Google’s revenue in Q3



2021: $65.1 billion

2020: $46.2 billion

2019: $40.5 billion

2018: $33.7 billion

2017: $27.8 billion

2016: $22.5 billion

2015: $18.7 billion

2014: $16.5 billion

2013: $13.8 billion

2012: $13.3 billion

2011: $9.7 billion

2010: $7.3 billion

2009: $5.9 billion — Jon Erlichman (@JonErlichman) 26 oktober 2021

Ook Microsoft ziet zijn omzet (45 miljard dollar) en winst (17 miljard dollar) toenemen ten opzichte van vorig jaar. Dit dankt het bedrijf voor een belangrijk deel aan de groeiende vraag naar zijn clouddiensten, waarbij het ruimte op computerservers verhuurt aan andere bedrijven, die er bijvoorbeeld hun data kunnen stallen. Microsoft concurreert in deze sector onder meer met Amazon en ook met Google, nog een relatieve nieuwkomer op dit gebied.

De omzet van Facebook − waar naast het gelijknamige platform onder meer Instagram en Whatsapp onder vallen, waar de gebruikersaantallen nog altijd toenemen − groeide met 35 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 28 miljard dollar. Dat was overigens wat minder dan analisten hadden verwacht. Volgens Facebook komt dit mede doordat Apple zijn privacybeleid heeft veranderd. Gebruikers van Apple krijgen tegenwoordig de vraag of ze akkoord gaan met gepersonaliseerde advertenties. Facebook maakte afgelopen kwartaal ruim 9 miljard dollar winst.

Tegenwind

Daarmee lijkt het bedrijf financieel gezien weinig last te hebben van de golf van negatieve publiciteit die het de laatste weken over zich heen kreeg in de vorm van artikelreeksen in Amerikaanse kranten op basis van gelekte documenten en onthullingen van klokkenluider Frances Haugen, een oud-medewerker. Hieruit komt het beeld naar voren van een bedrijf waar de winst ten koste van alles gaat. Zo zou Facebook bewust weinig doen aan de verspreiding van polariserende en extreme berichten, omdat die berichten veel clicks opleveren. Topman Mark Zuckerberg ontkent deze beschuldigingen.

Toch kunnen de onthullingen een risico vormen voor het bedrijf vanwege de gegroeide weerzin in het Amerikaanse Congres tegen de macht van Facebook: het Congres zint op strengere regelgeving en er wordt in die discussie zelfs al hardop gesproken over het opknippen van techreuzen.

Ook elders is de laatste jaren tegenwind opgestoken. Zo hebben de Europese Commissie en de Amerikaanse concurrentiewaakhond meerdere onderzoeken ingesteld naar machtsmisbruik door techreuzen. De Europese Commissie is van plan strengere regelgeving in te voeren voor techbedrijven. Die zou de bedrijven onder meer moeten dwingen tot meer transparantie over de advertenties die ze tonen, en burgers meer zeggenschap moeten geven over hun eigen data.

Europarlementariërs riepen de grootste bedrijven van Europa deze maand op niet langer via Facebook en Google te adverteren omdat deze bedrijven de maatschappij zouden ontwrichten.

Amazon en Apple komen waarschijnlijk donderdag met hun kwartaalcijfers. Ook zij zullen naar verwachting van analisten winst- en omzetgroei over het derde kwartaal melden.