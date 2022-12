Hoeveel plastic krijg je binnen als je water drinkt uit plastic flesjes, en hoe erg is dat?

Beeld Matteo Bal

Plastic zit overal. Door verwering en slijtage breken stukjes af. Zo ontstaan microplastics. En die vervuilen behalve, de lucht en ons voedsel, ook het drinkwater. En dan vooral mineraalwater. Dat schreven onderzoekers van de Universiteit van Wageningen onlangs in het blad Journal of Hazardous Materials. Zij troffen bij drie (willekeurige) merken mineraalwater uit Nederlandse supermarkten gemiddeld 96 deeltjes van 10 of enkele tientallen micrometers groot per liter.

Een Amerikaanse studie uit 2018 trof zelfs ruim driehonderd deeltjes per liter bij een vergelijkbare test met mineraalwater uit diverse landen, waaronder de VS, Brazilië en India.

De meeste deeltjes plassen of poepen we weer uit. Maar niet allemaal. Onderzoekers van de VU Amsterdam ontdekten eerder dit jaar diverse plastics in het bloed van proefpersonen, waaronder PET en polyethyleen. Het ging gemiddeld om 1,6 microgram per milliliter. Die ‘plastic soep’ in onze aderen is niet zonder risico, waarschuwen gezondheidswetenschappers. De ophoping van kunststof in weefsels zou mogelijk kunnen leiden tot chronische ontstekingen.

Aandraaien

Polyethyleentereftalaat (PET) was de meest voorkomende vervuiler in het bloed. Het was ook de nummer 1 vervuiler bij de Wageningse studie. Een groot deel van dat materiaal komt waarschijnlijk in het water bij het aandraaien (en later ook weer het losdraaien) van de dop.

‘Maar wij kwamen nog allerlei andere kunststoffen tegen’, zegt Bart Koelmans, hoofd van het Microplastic Lab in Wageningen. ‘Dat wijst erop dat er plastic in het water terechtkomt tijdens het productieproces in de fabriek, en mogelijk afkomstig is van leidingen of apparatuur.’

Het contrast met kraanwater is groot. ‘De concentratie in Nederlands kraanwater is amper te meten. Je moet vele liters water aftappen voordat je überhaupt enkele deeltjes aantreft.’

Wil je koste wat kost plastic mijden, dan ben je dus beter af met kraanwater. Gebruik dan wel een glas, want alles wat van plastic is kan het water verontreinigen. Drink je wel uit een plastic flesje (al dan niet met mineraalwater erin), hannes dan niet te veel met de dop.

Je kunt ook een metalen of glazen drinkbus overwegen. ‘Ik ken geen onderzoeken naar de effecten van diverse drinkbussen’, zegt Koelmans. ‘Maar mijn gezond verstand zegt dat goede kwaliteit kraanwater in flessen waarin de plastic slijtage minimaal is, tot minder ingeslikte deeltjes leidt.’

Weekmaker

Is er wat te zeggen voor herbruikbare ‘BPA-vrije’ flessen, waarmee wordt geadverteerd? BPA (Bisfenol A) is een veel gebruikte weekmaker voor plastic. Een te hoge blootstelling aan deze stof is schadelijk voor de lever, de nieren en de vruchtbaarheid.

Met de meeste BPA-vrije flessen schiet je waarschijnlijk niet veel op, waarschuwt expert waterkwaliteit Linda Tseng van de Colgate Universiteit in de VS. ‘In BPA-vrije kunststoffen zitten vaak alternatieve weekmakers, zoals bisfenol S of bisfenol F, en die zijn net zo schadelijk.’

Voor het milieu was kraanwater al de betere optie: er hoeft immers niet gezeuld te worden met plastic flessen die, als ze eenmaal leeg zijn, soms in de natuur belanden. En daar komt nu een gezondheidsargument bij.

Koelmans vindt dat we niet te hard van stapel moeten lopen. ‘Nederlands kraanwater is van goede kwaliteit. Betekent dit dat je plastic flesjes altijd moet mijden? Dat gaat wel ver. Dat plastic niet thuishoort in drinkwater staat vast. Tegelijk is onbekend wat de gezondheidseffecten zijn. Is de concentratie dermate hoog dat het schadelijk is? Dat weten we nog niet.’

Koelmans kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie over de aanpak van plasticvervuiling in drinkwater. Reden voor paniek is er volgens hem niet. Maar wel voor een verhoogde inspanning om de vervuiling in kaart te brengen.

Daaraan werken talloze laboratoria. De technieken lopen wijd uiteen. Het gevolg is een lawine aan publicaties met data die vooralsnog moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Hetzelfde geldt voor toxiciteitsstudies met celkweken en dierproeven. ‘Nu experimenteert men vooral met polystyreendeeltjes. Want die zijn verkrijgbaar in perfecte bolletjes met exact dezelfde grootte. Maar dit is nou net niet het materiaal waaraan we veel worden blootgesteld.’

Plastic in het eten en de lucht

Rest de vraag of je er veel mee opschiet om de blootstelling via het water te verminderen als je plastics ook via andere bronnen binnen krijgt. Plastics zitten ook in de lucht en op ons eten (het dwarrelt neer op je bord).

Koelmans’ collega Nur Hazimah Mohamed Nor veegde de huidige kennis over alle mogelijke bronnen op een hoop en concludeerde dat een mens dagelijks gemiddeld zo’n 880 deeltjes microplastic verorbert en inademt.

Dan lijkt het aandeel uit het water nog mee te vallen. Maar Mohamed Nor keek onder meer naar deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Zulke deeltjes vielen buiten de scope van de waterstudies. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.

Een Australische studie suggereert dat je het meeste voordeel haalt door regelmatig te stofzuigen en zo je blootstelling aan plastic vezeltjes afkomst van je kleding, tapijt en gordijnen te minimaliseren.

Maar kraanwater drinken lijkt hoe dan ook een goede eerste zet.