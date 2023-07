Hoeveel nieuwelingen bestormen het Binnenhof?

Een bord met verkiezingsposters bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 Beeld ANP

De ene na de andere politiek leider gooide deze week het bijltje erbij neer. Zeker vijf partijen (CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en 50Plus) gaan niet met dezelfde lijsttrekker de verkiezingen in als vier jaar geleden. Toch is dat niet uitzonderlijk.

In 2021 waren er maar liefst tien nieuwe lijsttrekkers die zetels wisten te veroveren. Dat kwam niet alleen door het grote aantal nieuwe partijen; zeven van deze kersverse aanvoerders hoorden tot partijen die al eerder in de Tweede Kamer zaten.

De meeste nieuwe lijsttrekkers waren er relatief gezien in 2002, toen zeven van de tien partijen een nieuweling kregen. Een van de weinige ervaren lijsttrekkers in dat turbulente verkiezingsjaar was Bas van der Vlies van de SGP. Hij en Joop den Uyl van de PvdA zijn de enige politici die zeven keer als boegbeeld van de partij de verkiezingen ingingen. Het lijsttrekkerschap is daarmee een van de weinige politieke records waar Mark Rutte naast greep. Hij was vijf keer lijsttrekker voor de VVD. Geert Wilders haalt hem bij de verkiezingen in november in, en ook Gert Schutte (GPV), Hans van Mierlo (D66) en Jan Marijnissen (SP) sierden zes keer de verkiezingsposters.

De tijd van lijsttrekkerkampioen Den Uyl is duidelijk voorbij: de afgelopen dertig jaar was de PvdA juist de partij die de meeste lijsttrekkers had. Sinds 1994 kende de partij zeven verschillende lijsttrekkers, gevolgd door GroenLinks met zes. Hoe het leiderschap van GroenLinks en PvdA er nu uit gaat zien, met waarschijnlijk een gezamenlijke lijst, is nog niet duidelijk.