Hoeveel kost dat nou, zo’n Oud en Nieuw?

Oud en nieuw in Den Haag. Beeld Arie Kievit

Medische kosten

De afgelopen jaren belandden gemiddeld 500 mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis, blijkt uit gegevens die VeiligheidNL over de jaren 2013-2017 verzamelde. De stichting, die zich inzet voor veilig gedrag, komt zaterdag met nieuwe cijfers. Als die overeenkomen met afgelopen jaren, dan bedragen de medische kosten per slachtoffer gemiddeld 1.400 euro. Dat is 1,4 miljoen per jaar. Het gaat daarbij om directe kosten die op 31 december en 1 januari zijn gemaakt bij de behandeling van onder meer brandwonden, oogletsel en gehoorschade. De totale kosten zullen een stuk hoger liggen, want revalidatie en operaties vinden vaak pas later in het jaar plaats.

Een grote bijkomende kostenpost is het verzuim van werk als gevolg van vuurwerkletsel. Volgens de berekeningen van VeiligheidNL hadden in de afgelopen jaren gemiddeld 300 vuurwerkslachtoffers hiermee te maken. De gemiddelde verzuimkosten per persoon bedroegen 10.800 euro, wat neerkomt op 2,3 miljoen euro per jaar. Tel daar de medische kosten bij op en je komt uit op een bedrag van 3,7 miljoen euro.

Politie

Afgelopen jaarwisseling waren er 6.000 politiemensen op de been. ‘Dat is 10 procent van het gehele korps’, zegt woordvoerder Robbert Salome. ‘Er gebeurt vreselijk veel in zo’n nacht.’ Maar ook in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de politie haar handen vol. Denk aan het opsporen van illegaal vuurwerk en het sussen van de rellen die in Duindorp uitbraken nadat daar een verbod op vreugdevuren was afgekondigd.

In de aanloop van Oud en Nieuw kondigde korpschef Erik Akerboom aan dat hij voor 21 duizend agenten speciaal op maat gemaakte gehoorbescherming laat aanmeten. De kosten lopen in de miljoenen. De oordoppen worden in het vervolg ook tijdens popconcerten en voetbalwedstrijden gebruikt, maar met zijn aankondiging vlak voor de jaarwisseling gaf Akerboom een duidelijk signaal af: zolang het kabinet niet bereid is om knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten in de ban te doen, is hij genoodzaakt zijn eigen mensen tegen elke prijs te beschermen.

Brandweer

Net als de politie zet de brandweer tijdens de jaarwisseling extra personeel in. Dat had dit jaar genoeg te doen: er waren 4.340 meldingen, 188 meer dan bij de vorige jaarwisseling. Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland: ‘We constateren ook dat het de dagen ervoor al erg druk is, mede door de vroege verkoop van vuurwerk.’ De incidenten variëren van containerbrandjes tot autobranden.

In de regio Limburg-Noord hadden deze jaarwisseling de minste incidenten (46) plaats. Ten opzichte van een normale nacht besteedde de brandweer daar 20 duizend euro extra aan personeel en voertuigen. De meeste incidenten hebben plaatsgevonden in de regio Haaglanden (942). Een exacte kostenberekening heeft de brandweer daar nog niet, maar er is ongeveer twee keer zoveel personeel (140 man extra) ingezet als tijdens een reguliere nacht.

Schade

Ook het Verbond van Verzekeraars en Stichting Salvage, dat eerste hulp en opvang biedt na brand, constateren rond Oud en Nieuw een stijging van het aantal incidenten zoals auto- en woningbranden. De totale schade liep volgens een eerste raming van het Verbond op van 10 miljoen euro vorig jaar naar 15 à 20 miljoen dit jaar. De meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme.

Publieke ruimte

Voorafgaand aan de jaarwisseling worden brievenbussen afgeplakt en krijgen parkeerautomaten een stalen overkapping. De dag na het feestgedruis rukt de gemeentelijke reinigingsdienst uit om de straten schoon te vegen. Alleen al in Amsterdam kostte dit laatste zo’n 100 duizend euro, zegt een woordvoerder. En dan is er nog de schade aan de publieke ruimte door vuurwerk. Die loopt volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) op van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s per gemeente. In de grotere steden komt dit bedrag soms zelfs ver boven de 100 duizend euro uit.