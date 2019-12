Hoeveel geduld heeft GroenLinks met Isabelle Diks?

Isabelle Diks. Beeld ANP

Wat te doen met Isabelle Diks? De vraag zal ongetwijfeld binnen GroenLinks worden gesteld, nu het Kamerlid voor de tweede keer in korte tijd in opspraak is gekomen met een geldkwestie.

En verder: is Broekers-Knol ‘de controle volledig kwijt’ en ging het kabinet bij Jesse Klaver op de koffie.

NIEUWS VAN DE DAG

En weer is Diks in opspraak

De GroenLinks-fractie moest haar terugfluiten, maar uiteindelijk bood Isabelle Diks vorige maand haar excuses aan. Ze ‘had het wachtgeld niet moeten aannemen’, zei ze, na een artikel in de Volkskrant over hoe Diks sinds 2017 haar inkomen van 115.000 euro als Kamerlid aanvulde met duizenden euro's wachtgeld.

Daarmee leek de kous voor GroenLinks af. Tot Diks vandaag opnieuw opdook in de kolommen, ditmaal bij HP/De Tijd. Bronnen melden aan het blad dat Diks als woonadres Leeuwarden opgaf, waar ze ook een huis bezat, maar in werkelijkheid met haar man en hond in Den Haag woonde. Door haar Friese adres kreeg Diks een toeslag van ruim 24.000 euro netto per jaar, veel meer dan 8.700 euro per jaar die ze ‘slechts’ had gekregen bij opgaaf van Den Haag als woonplaats.

Het afgelopen weekend heeft Diks haar woonplaats opeens veranderd in Den Haag, waar ze na haar entree in de Kamer in maart 2017 een appartement kocht. Tegenover HP/De Tijd bevestigt Diks dat ze dit jaar nauwelijks in Leeuwarden is geweest als gevolg van een blindedarmontsteking. Daarmee is het de vraag of Diks niet Den Haag als nieuwe woonplaats had moeten doorgeven en vele duizenden euro's te veel heeft gekregen.

GroenLinks verwijst de zaak door naar de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer, die pas in januari begint maar haar dagen nu al gevuld ziet worden. Haar oordeel zou zomaar grote gevolgen kunnen hebben voor Diks’ politieke toekomst.

RAPPORT VAN DE DAG

NPO is overzicht kwijt

Minister Slob. Beeld ANP

De bezuinigingen op de publieke omroep maakten deze zomer een hoop los onder programmamakers, maar wordt het geld dat zij wél krijgen, eigenlijk goed besteed? Daar is geen zicht op, concludeert de Rekenkamer vandaag in een zeer kritisch rapport over de financiële handel en wandel van de NPO. Daarmee slaagt de publieke er niet in een van haar taken waar te maken, namelijk garanderen dat het geld goed wordt besteed.

Volgens de Rekenkamer meet de NPO wel hoeveel kijkers een uitzending trekt en of zij de inhoud waarderen, maar wordt vervolgens geen link gelegd met het prijskaartje van het programma. Kosten van programma's gaan soms opeens over de kop, zonder dat daar een goede reden voor is.

Schrijnend voorbeeld is Floortje naar het Einde van de Wereld van Floortje Dessing, dat opeens 40 procent duurder werd toen het niet meer werd gemaakt door BNNVARA, maar door een extern productiebedrijf. Eigenaar van dat bedrijf? Floortje Dessing.

Dat is niet alleen de publieke omroep aan te rekenen: de Mediawet is zo gemaakt dat de NPO niet makkelijk kan sturen op de uitgaven per programma. In een reactie zegt verantwoordelijk minister Slob dat hij het niet nodig vindt om de wet aan te passen. Daarmee weigert hij de wettelijke knelpunten weg te nemen, mokt de Rekenkamer.

IT’S COMPLICATED

Broekers-Knol en Marokko

Broekers-Knol. Beeld ANP

Waarom lukt het Broekers-Knol maar niet een gesprek met Marokko te voeren over de terugname van asielzoekers? Dat wilden zowel oppositie als coalitie vandaag van de staatssecretaris weten, na het plotselinge afzeggen van een afspraak door de Marokkaanse ambassadeur. Een affront, vindt de Kamer, maar daar wil Broekers-Knol niet aan. ‘Die dingen kunnen gebeuren, dat iemand een afspraak afzegt. Zo simpel is het.’

Maak het dus niet groter dan het is, adviseerde zij de Kamer. Dat schoot bij veteraan Bram van Ojik (GroenLinks) in het verkeerde keelgat. Volgens hem was het Broekers-Knol zelf die de kwestie opspeelde door de Kamer te melden dat ze niet welkom was in Marokko. Wat het land terstond ontkende.

‘De staatssecretaris lijkt de controle in deze zaak volledig kwijt’ concludeerde Van Ojik, die Broekers-Knol hoorde zeggen dat ze ‘hard blijft werken’ aan het verbeteren van de ‘complexe relatie’ met de Marokkaanse regering.

EN DAN DIT NOG

Wiebes ziet dat het goed is

Nu de gaswinning in Groningen stopt, begint de NAM met het ontmantelen van de productielocaties. Daar kwam minister Wiebes gisteren maar al te graag voor langs, als een communistische leider die zich aan de rand van het veld een recordoogst graan laat welgevallen. ‘Dit is onomkeerbaar. Hier wordt geen gas meer gewonnen.’

Asscher verhoogt de inzet

Wat gaat een meerderheid voor de stikstof-spoedwet het kabinet kosten? Henk Krol legde zondag zijn eis op tafel (een onderzoek naar de rekenrente), vandaag was het de beurt aan Lodewijk Asscher. Diens wensenlijstje is een stuk uitgebreider: goedkope woningen, veel meer investeringen in de natuur en betaalbaar openbaar vervoer. Misschien dat de ministers Schouten en Hoekstra daarom niet bij hem, maar bij Klaver op de koffie gingen.

