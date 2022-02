Hoeveel gas Nederland jaarlijks uit Rusland haalt, is voor de buitenwereld geheim

Werk aan de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 in Rusland, 2019. Beeld Reuters

Cijfers over de importwaarde van Russisch gas zijn geheim voor de buitenwereld

In de Russische importcijfers per categorie van het CBS ontbreken specifieke gegevens over de gasimport naar Nederland. Aangezien al het Russische gas via Gazprom wordt geëxporteerd, zou rapportage van deze gegevens te veel bedrijfsgeheimen onthullen, volgens een toelichting van het CBS. Maar op basis van de generieke cijfers valt wel af te leiden wat er jaarlijks ruwweg aan gas naar Nederland wordt geïmporteerd. In de eerste elf maanden van 2021 importeerde Nederland voor 16,9 miljard euro uit Rusland. Veruit het meeste geld – samen 14,8 miljard euro – ging naar minerale brandstoffen. Nederland importeert voor 11 miljard euro aan olie uit Rusland naar de Rotterdamse haven, blijkt uit de cijfers. Het restant van 3,7 miljard euro is dus uitgeven aan gas en kolen. De import van andere producten uit Rusland betreft voornamelijk andere grondstoffen, zoals metalen en hout. In 2020 was de import uit Rusland door de coronacrisis tijdelijk veel lager.

Nederland exporteert jaarlijks voor 6 miljard euro aan goederen naar Rusland

De export van Nederland naar Rusland is met 6 miljard aanzienlijk kleiner dan de import uit dat land. De sancties die de Europese Unie heeft ingesteld tegen Rusland, kunnen invloed hebben op deze export. Nederland is binnen de Europese Unie wel een van de grotere handelspartners. De Russen kochten in 2021, net als in de voorgaande zes jaren, vooral medicinale en farmaceutische producten van Nederland. Hieronder vallen bijvoorbeeld medicijnen, inclusief medicijnen voor dieren. Ook elektrische apparaten, vrachtwagen, kantoorartikelen en machines werden veel verkocht aan Rusland. Landbouwproducten staan nauwelijks in de top-10. De export van eieren, zuivel en vlees kelderde, omdat Rusland na 2014 vanwege EU-sancties zelf importrestricties heeft ingevoerd voor diverse categorieën.