Hoeveel arbeidsmigranten kwamen er om in Qatar, en onder welke omstandigheden?

Arbeidsmigranten aan het werk ter voorbereiding van het WK in Qatar. Beeld Hamad I Mohammed / Reuters

Hoeveel levens kostte de bouw van de WK-stadions in Qatar?

Al sinds het wereldkampioenschap voetbal is toegewezen aan de golfstaat Qatar klinkt protest: de weg naar het voetbalfestijn zou geplaveid zijn met omgekomen migrantenwerkers. Over de exacte aantallen wordt getwist, maar zeker is dat het leven van arbeidsmigranten in Qatar zwaar is. Zij zijn vaak overgeleverd aan de willekeur van hun werkgever en jaarlijks komen vele tientallen arbeidsmigranten om tijdens het werk.

Al tijden zingt rond dat er ruim 6.500 slachtoffers zijn gevallen tijdens het optuigen van de WK-faciliteiten. Dit getal is afkomstig uit een bericht in de Britse krant The Guardian dat een eigen leven is gaan leiden. De krant meldde dat in Qatar 6.750 migrantenwerkers zijn overleden sinds 2010. Het cijfer gaf het totale aantal sterfgevallen aan in de afgelopen twaalf jaar onder Aziatische migranten. In deze berekening is ook sterfte bij andere bouwprojecten en in andere sectoren meegeteld, en gaat het niet alleen om werkgerelateerde sterfgevallen, maar ook om ziekte en ongevallen buiten het werk. Aan de andere kant: in dit onderzoek zijn sterfgevallen van migranten buiten Zuid-Azië, zoals inwoners van de Filipijnen en Soedan, niet meegerekend, terwijl zij een aanzienlijk deel van de migrantengemeenschap vormen.

Tijdens de stadionbouw zijn dus waarschijnlijk geen duizenden bouwvakkers omgekomen, maar wel stukken meer dan de Qatarese overheid claimt.

Qatar spreekt in een rapport van 37 overledenen tijdens de bouw van de stadions, van wie drie werkgerelateerd. Hoewel die stelling werd herhaald door FIFA-directeur Gianni Infantino, is het volgens velen een onderschatting. De International Labour Organization (ILO) telde alleen in 2020 al 50 overledenen en 500 zwaargewonden. De oud-ambassadeur van Nepal verklaarde tegenover de Franse website SoFoot dat er jaarlijks ‘honderd à honderdvijftig’ Nepalezen omkomen bij hun werk in Qatar.

De discussie wordt vertroebeld omdat de Qatarezen hitteberoertes niet erkennen als een werkgerelateerde doodsoorzaak. Komt iemand door hitte te overlijden (hitte kan leiden tot nierfalen), dan staat er op het overlijdenscertificaat vaak simpelweg ‘hartstilstand’. Lijkschouwing wordt zelden gedaan, eigenlijk alleen als er sprake was van een misdrijf of van chronische ziekte.

Ter illustratie: van de in totaal 1.678 doden uit India die geregistreerd werden tussen 2012 en 2018, zou 80 procent een ‘natuurlijke’ dood zijn gestorven. Nabestaanden blijven verbijsterd achter, omdat de persoon in kwestie voor vertrek meestal kerngezond was. Als gevolg van dit systeem komen ze nooit te weten wat er precies gebeurd is. Op compensatie hoeven ze evenmin te rekenen.

Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in Qatar, en wie zijn zij?

De Qatarezen zijn een minderheid in eigen land. Van de 3 miljoen inwoners hebben er minder dan 400 duizend personen een Qatarees paspoort, wat neerkomt op een aantal vergelijkbaar met de stad Utrecht. Negen op de tien mensen heeft een andere nationaliteit, voor het overgrote deel arbeidsmigranten. De meesten zijn man, en komen uit India, Bangladesh en Nepal. Door hun aanwezigheid telt Qatar twee keer zoveel mannen als vrouwen.

Door de migratie is de totale bevolking de afgelopen twintig jaar verviervoudigd: in 2003 woonden er nog slechts 700 duizend mensen. Qatarees worden (inclusief paspoort) is nagenoeg onmogelijk, waardoor de migratie per definitie een tijdelijk karakter heeft. Als je arbeidscontract voorbij is, word je doorgaans geacht weer te vertrekken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de bevolking in de jaren na het toernooi weer geleidelijk af zal nemen, tot 2,5 miljoen in 2027.

Hoe ziet het leven van een arbeidsmigrant eruit?

Dat hangt ervan af of zij geschoold of ‘ongeschoold’ werk doen. Ruim 1 miljoen mensen werken in de bouw, zo’n 100 duizend in de huishouding. Maar ook universiteiten, advertentiebureaus, sportclubs, media en de politie drijven op de aanwezigheid van migranten.

Voor laaggeschoold werk verdienen arbeiders doorgaans zo’n 270 euro per maand, het wettelijke minimumloon. De gemiddelde Qatarees verdient het veelvoudige, het bruto binnenlands product is ruim 60 duizend euro per inwoner. Een deel van het karige loon gaat vaak op aan het terugbetalen van uitzendbureaus of leningen die ze opnamen om de reis te bekostigen. Wat ze niet nodig hebben voor voedsel en onderdak, wordt overgemaakt naar hun familie in eigen land.

De VN-rapporteur voor racisme omschreef de maatschappij in 2020 als een ‘quasi kaste-systeem’, waarbij je huidskleur grotendeels bepaalt hoe je behandeld wordt. Bekend is bijvoorbeeld dat migranten vaak geweigerd worden bij parken en winkelcentra. Die verwelkomen op gezette dagen alleen ‘families’, een categorie waar migranten als ‘vrijgezelle’ mannen niet in passen.

Het werk in de bouw wordt zwaarder door de hoge temperaturen, vooral in de zomer. Dan kan het kwik oplopen tot boven de 45 graden. Sinds 2018 was het in de zomer verboden om buiten te werken tussen half 12 en 3 uur ’s middags. In 2021 is dit venster uitgebreid naar de uren tussen 10 en half 4. Die regels worden lang niet altijd gevolgd: in augustus constateerde het Qatarese ministerie van Arbeid dat 120 bedrijven wel op het heetst van de dag buiten werkten.

Hoe staat het met de nieuwe wetgeving voor bescherming van arbeidsmigranten?

Onder internationale druk heeft Qatar een deel van de wetgeving aangepast, maar volgens mensenrechtenorganisaties schort het aan handhaving en gaan de oude excessen (onbetaald loon, uitbuiting) onverminderd door.

Migranten in Qatar moeten een ‘sponsor’ hebben. In het zogeheten kafala-systeem is dit vaak hun werkgever, die hierdoor heel veel macht heeft. Tot 2020 moesten arbeiders toestemming krijgen van hun werkgever om het land te verlaten of van werkgever te wisselen. Toch is dat nog steeds niet eenvoudig. Zo hoeft een migrant die een andere baan wil, geen goedkeuring meer te krijgen van zijn of haar werkgever, maar moet het bevoegde ministerie nog steeds toestemming geven.

Werkgevers mogen 5 procent van hun werknemersbestand verbieden het land te verlaten, en wie in de huishouding werkt moet uitreisplannen drie dagen van te voren melden. Weglopen van het werk wordt in Qatar als een misdrijf beschouwd, met als gevolg dat gezinnen aanzienlijke druk op hun huishoudelijke hulp kunnen uitoefenen. Amnesty International rapporteert dat ze vaak gechanteerd worden met beschuldigingen van bedrog of diefstal.