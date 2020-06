Hoera, middelbare scholen hebben straks weer volle klassen. Maar niet elke docent vindt dat al verantwoord

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens een bezoek aan een middelbare school. Beeld ANP

Hoezeer iedereen de afgelopen maanden ook zijn best deed, het was flink behelpen op de middelbare scholen. Eerst met alleen onlinelessen, sinds 2 juni met een combinatie tussen online- en fysiek onderwijs.

Over die combinatie klonken veel klachten. Van docenten, die in een enquête van de Algemene Onderwijsbond aangaven dat de werkdruk steeg en de kwaliteit van het onderwijs daalde. Van ouders, die mopperen dat hun kinderen alleen voor een mentoruurtje of een gymles naar school hoeven te komen. En van leerlingen, die alsnog hele dagen thuis achter hun scherm zitten weg te kwijnen.

‘Ouders zijn naar hun werk, kinderen hangen op bed’, zegt Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. ‘De motivatie verdwijnt.’ Ze is dan ook blij dat de scholen na de zomer weer open kunnen, ‘er vanuit gaande dat dit veilig kan’.

Fruitafdeling

Rector Freek Op ’t Einde van het Comenius Lyceum in Amsterdam ziet het ook wel zitten. ‘Wij hebben veel leerlingen met een migrantenachtergrond’, zegt hij. ‘De taal leer je niet door thuis te zitten.’ Ook wijst hij op de sociale functie van de school. ‘Hier leren ze hoe je met elkaar om moet gaan.’

En ook voor rector Anders Vink van scholengemeenschap Maerlant in Brielle is het een opluchting dat de klassen straks weer volstromen. ‘Docenten zagen de verschillen tussen leerlingen de afgelopen maanden toenemen’, zegt hij. ‘Sommigen deden goed mee, anderen maakten geen actieve indruk. Die zaten tijdens de les in bed. Eén meisje volgde een les vanuit de supermarkt waar ze werkte. De docent zag haar rondlopen op de fruitafdeling.’

Toch maken scholen zich ook zorgen over de risico’s. Vink constateert dat niet alleen leerlingen het moeilijk vinden om zich nu aan de verplichte anderhalve meter afstand te houden (‘Ze komen gearmd het hek binnen’), maar dat ook bij de docenten ‘de normen aardig verslappen’. Twee keer stuurde hij al een bericht aan alle collega’s met het verzoek of ze toch vooral nog even vol wilden houden.

Snotteren

En dan zijn er nog de docenten die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of die van naasten. Op het Comenius Lyceum gaat het om een enkeling. ‘Die blijft thuis’, zegt Op ’t Einde. ‘Ook na de zomer.’

In Brielle telt Vink zeven docenten die vanwege hun gezondheid nu alleen online lesgeven. ‘De vraag is of zij er straks van overtuigd zijn dat ze weer naar school kunnen komen’, zegt hij. ‘Ik denk het eigenlijk niet. Het zou dus kunnen dat ik een substantieel deel van de docenten niet beschikbaar heb.’

Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs voorziet nog een andere uitdaging. ‘Er zijn momenteel al problemen door het lerarentekort’, zegt ze. ‘Mogelijk komt daar nog 20 procent snotterende docenten bij. Dan zul je zien dat scholen in de knel komen.’