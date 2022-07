Hoekstra sluit oprichting Oekraïne-tribunaal niet uit: ‘invasie is misdaad der misdaden’

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Karim Khan, donderdag tijdens de persconferentie na het congres over de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het congres was georganiseerd door Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders, Nederland en het strafhof. Beeld ANP

‘De invasie is de misdaad der misdaden’, zei Hoekstra. ‘We moeten het vacuüm vullen en het Internationaal Strafhof heeft niet de jurisdictie.’ Hij voegde er meteen aan toe dat het niet makkelijk zal zijn en dat het goed is als zoveel mogelijk landen dit samen onderzoeken. Eerder op de dag hadden zowel president Zelensky als zijn minister van Buitenlandse Zaken Koeleba (beiden via een videoverbinding met Den Haag) ertoe opgeroepen zo’n tribunaal op te richten.

Het Strafhof kan de ‘misdaad van agressie’ alleen vervolgen als het om staten gaat die het onderliggende verdrag geratificeerd hebben (het Statuut van Rome), wat Rusland en Oekraïne niet hebben gedaan. ‘De huidige juridische instellingen kunnen niet alle schuldigen voor het gerecht brengen, daarvoor is een speciaal tribunaal nodig’, zei Zelensky. Zijn oproep kreeg extra urgentie door de bloedige raketaanval op de Oekraïense stad Vinnytsja donderdag, die hij een ‘daad van Russische terreur’ noemde. Ook Hoekstra verwees ernaar: ‘Nieuws als dit overtuigt ons nog meer van de noodzaak van gerechtigheid.’

Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, herinnerde eraan dat internationale gerechtshoven in het verleden al leiders als Milosevic, Karadzic en generaal Mladic in de beklaagdenbankjes deden belanden – net als Charles Taylor, de voormalige leider van Liberia. ‘Het recht is niet onmachtig.’ Begin maart opende Khan een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne, nadat 43 landen daar het groene licht voor hadden gegeven. Het kan daarbij gaan om misdaden aan beide kanten. Volgens de Oekraïense openbaar aanklager Irina Venediktova lopen er al meer dan 23 duizend onderzoeken naar oorlogsmisdaden.

De conferentie mondde uit in een verklaring waarin 45 landen zeggen de krachten te bundelen bij het verzamelen van bewijs van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Verschillende landen, ook Nederland, deden nieuwe financiële toezeggingen of beloofden meer experts naar Oekraïne te sturen om bewijs te verzamelen.

Belastend voor slachtoffers

Minstens zo belangrijk is de poging om orde in de chaos te scheppen van de grote betrokkenheid van talloze landen, internationale organisaties, hulporganisaties en mensenrechtenorganisaties bij het verzamelen van die bewijzen. Er komen richtlijnen voor hoe dat bewijs verzameld moet worden en voor wie welk bewijs verzamelt. Het bewijs moet namelijk gebruikt kunnen worden in een rechtbank, en het moet zorgvuldig bewaard blijven tot het in de rechtbank belandt – wat lang kan duren.

Ook moet volgens experts gewaakt worden voor dubbel werk en het fenomeen van ‘over-documentation’, dat zich rond eerdere oorlogen voordeed. Te veel verklaringen van dezelfde personen zijn niet alleen ondoelmatig, ze kunnen ook ondermijnend werken en zijn vooral voor de betrokken slachtoffers belastend, zeker voor slachtoffers van seksuele misdaden.

De coördinatieproblemen zijn bij-effecten van een volgens aanklager Khan op zich positieve ontwikkeling – het feit dat veel landen omtrent het belang van het volkenrecht zijn ‘wakker geschud’. Want het grootste gewapende conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot de grootste inspanningen, in en buiten Oekraïne, om bewijzen te verzamelen die ervoor moeten zorgen dat verdachten van mogelijke oorlogsmisdaden zich moeten verantwoorden. De lessen en ervaringen uit oorlogen die eerder begonnen, bijvoorbeeld in Syrië en Jemen, worden daarbij gekoppeld aan de grotere westerse politieke betrokkenheid bij Oekraïne.

Al kort na het begin van de oorlog vormden Oekraïne, Polen en Litouwen een ‘Joint Investigative Team’ (JIT) voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden. Voor het eerst in zijn bestaan sloot het Internationaal Strafhof zich na een maand aan bij dit JIT; inmiddels werken 42 onderzoekers van het Strafhof in Oekraïne. ‘Op een moment als dit kan het recht niet ontspannen achteroverleunen in Den Haag’, zei Kahn er donderdag over. Ook Estland, Letland en Slowakije hebben zich aangesloten bij het JIT.

Herwaardering volkenrecht

Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders (met Nederland en het Strafhof een van de organisatoren van de conferentie) riep andere landen donderdag op om zich hierbij aan te sluiten. Behalve voor het JIT en het Strafhof is er een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor Eurojust, het EU-agentschap voor strafrechtelijke samenwerking. Overigens hebben de VS, Zwitserland en meerdere EU-landen, waaronder Nederland, al (forensische) onderzoekers naar Oekraïne gestuurd.

Hoofdaanklager Kahn sprak op de conferentie niet alleen over de noodzaak om de ‘stormloop van verschillende spelers’ op de plaats delict beter te coördineren, maar maakte ook een algemener punt. Hij hoopt dat de belangstelling voor de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne zal leiden tot herwaardering van het volkenrecht in Europa – en ver daarbuiten. ‘Onrecht is een bedreiging van de democratie en de rechtsstaat.’ Bestrijding ervan moet ook buiten Oekraïne actiever worden aangepakt, zei hij. ‘Geen enkel volk ter wereld is meer waard dan een ander volk.’