Hoekstra krijgt alsnog steun van het CDA-congres

Wopke Hoekstra tijdens de voortzetting van het digitale CDA-verkiezingscongres. Beeld ANP

Op het digitale congres, dat nog geen drie kwartier duurde en een vervolg was op het congres van vorige week dat door digitaal malheur voortijdig werd gestaakt, kreeg Hoekstra 95,58 procent van de tevoren digitaal uitgebrachte stemmen. Waarmee de ingreep van het bestuur werd bekrachtigd, dat Hoekstra na het terugtreden van Hugo de Jonge over tweede man Pieter Omtzigt heen als nieuwe lijsttrekker lanceerde.

Ook de kandidatenlijst werd zonder ingrepen bekrachtigd. Dat betekent dat Kamerlid Chris van Dam, die zich als voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag onderscheidde, plek 47 houdt. Een adhesie-actie was te laat op gang gekomen, vertelde voorzitter Rutger Ploum. Wel zei hij veel positieve reacties over Van Dam te hebben ontvangen. Dat klonk als een duwtje in de rug voor de campagne om voorkeurstemmen die Van Dam wil beginnen. Ook Kamerlid Martijn van Helvert, nummer 25 op de lijst, krijgt geen hogere plek. Opvallend aan de lijst is dat er bij de eerste vijftig kandidaten slechts twee uit Noord-Brabant zijn, ooit een vaste burcht van het CDA.

Over het aftreden van het kabinet was Hoekstra kort. ‘Een onvermijdelijk besluit', zei hij. Als minister van financiën is hij direct betrokken bij de toeslagenaffaire. Of die betrokkenheid gevolgen zou moeten hebben voor zijn lijsttrekkerschap was een kwestie die niet aan de orde kwam.

Ploum prees hem als een denker en een vechter met een winnaarsmentaliteit.