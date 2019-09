Hoekstra: investeringsfonds om Nederland klaar te maken voor een toekomst met minder groei

Rudi Hemmes

De koning sloot zijn Troonrede af met een verwijzing naar Rudi Hemmes, een inmiddels 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van Nederland. ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is’, zo haalde de koning Hemmes aan. Willem-Alexander: ‘Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend – het is een opdracht aan ons allen.’

In april vorig jaar vertelde Hemmes zijn verhaal aan leerlingen van groep zeven en acht van de Annie M.G. Schmidtschool in Den Haag. Verslaggever Bart Dirks was erbij.