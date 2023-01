Hoekstra: ‘geen taboes’ over steun aan Oekraïne, ook niet over F16’s

Een straaljager vliegt langs een boerderij voor hij landt op het vliegveld bij Volkel. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het is voor het eerst dat het kabinet openlijk speculeert over deze mogelijkheid, maar vrijdag haastte premier Mark Rutte zich te zeggen dat dit voorlopig niet aan de orde is. ‘Dat is een hele grote stap, groter dan tanks’, zei hij, eraan toevoegend dat zo’n verzoek niet is ontvangen uit Kyiv. Dit laatste wordt door insiders in Den Haag betwist.

Met de stellingname dat Nederland in principe bereid is ‘daarnaar te kijken en een serieuze afweging te maken’ als er een verzoek om F16s komt, onderstreept Hoekstra wat premier Rutte eerder deze week deed in Washington, en minister van Defensie Ollongren in Davos en Ramstein – dat Nederland voorop wil lopen bij de ondersteuning van Oekraïne en daarbij ook andere bondgenoten wil overtuigen hun schroom te overwinnen.

Tanks

Vrijdag maakte minister Ollongren bekend dat Nederland met twee lanceerinrichtingen, een aantal raketten en met trainingen bijdraagt aan de Amerikaanse-Duitse levering van Patriot-luchtafweersystemen. Ook sluit Nederland zich aan bij een groep van vijftien landen, waaronder Duitsland, die de mogelijkheid van het leveren van moderne westerse tanks gaat ‘onderzoeken’. Nederland heeft geen eigen tanks meer, maar heeft er achttien in de lease van Duitsland. Ook gaat Nederland samen met Tsjechië honderd voertuigen met luchtafweergeschut kopen.

Hoewel op dit moment de discussie over moderne westerse gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne niet speelt, is een van de lessen van deze oorlog dat ook de politieke calculaties over wat wel en niet gestuurd kan worden veranderen naarmate deze door nieuwe fases gaat.

Gevechtsvliegtuigen

Sjoerd Sjoerdsma (D66) is in de Kamer een pleitbezorger van het sturen van F-16s en infanteriegevechtsvoertuigen naar Oekraïne. ‘Oekraïne heeft game changers nodig om eigen bevolking te beschermen, zoals de Patriot-luchtafweersystemen, maar ook om Russische troepen niet alleen te weerstaan maar ook terug te duwen naar hun eigen land. Daarbij is een combinatie van infanteriegevechtsvoertuigen (Nederland beschikt over meer dan honderd CV90s, red.) en gevechtsvliegtuigen cruciaal.’

Ook andere coalitiepartijen staan er in theorie voor open, en zeker voor de op korte termijn meest waarschijnlijke variant: Nederland geeft F16’s aan bijvoorbeeld Centraal-Europese bondgenoten, die dan hun resterende Mig-gevechtsvliegtuigen (waarmee Oekraïne nu al vliegt) doorsturen naar Oekraïne. ‘De vraag ligt nu niet echt op tafel, maar zeker als ook een paar andere landen dit zouden doen, zou Nederland ook zo’n bijdrage kunnen overwegen’, zegt Ruben Brekelmans (VVD).

Premier Rutte zei daarover tegen CNN, ook verwijzend naar de 2,5 miljard euro die Nederland heeft gereserveerd voor steun aan Oekraïne in 2023, dat Nederland in de ‘top league’ zit van landen die Kyiv ondersteunen, ‘zonder hierover op te willen scheppen’. Hij zei ook dat Nederland wat bijdragen per hoofd van de bevolking in de ‘top drie’ staat, na de VS en het Verenigd Koninkrijk. Tot voor kort moest Nederland op dat vlak ook Duitsland, Polen en de Baltische staten voor laten gaan, maar wellicht brengen toezeggingen van de afgelopen maand daar inderdaad verandering in.