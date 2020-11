Hoekstra: geen nieuwe staatssteun voor KLM nu pilotenvakbond langer loonoffer blijft weigeren

Beeld AP

De acht bonden bij KLM voor grondpersoneel, cabinemedewerkers en piloten zijn verdeeld over de eis van de minister dat ze de lonen matigen zolang de overheidssteun aan de luchtvaartmaatschappij duurt. Een deel ging niet in op de eis daar vandaag mee in te stemmen.

KLM-baas Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV op alsnog akkoord te gaan met de eis. Als dat niet gebeurt is de toekomst van KLM volgens hem in gevaar. ‘Dit was de laatste benodigde stap voor de goedkeuring vanuit het kabinet. Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse uiterst zorgelijk. Bij FNV wachten we het interne beraad af. Ik kan voor nu niet anders dan de pilotenvakbond VNV nogmaals op te roepen om alsnog deze laatste stap te zetten.’

Financiële reddingsboei

KLM kwam vrijdag op de proppen met een zogeheten ‘commitment clausule’ waarmee het bedrijf alsnog de financiële reddingsboei van de overheid veilig wil stellen, nadat was gebleken dat minister Hoekstra loonmatiging tot 2025 verlangt. In het A4'tje staat dat de vakbonden ook na het aflopen van de cao’s in 2022 ‘zich realiseren dat er nog afspraken zullen moeten worden gemaakt over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage’ die het kabinet heeft vastgelegd in een document met voorwaarden aan de steun voor KLM. Een deel van die ‘term sheets’ is uitgelekt, maar nooit officieel aan de bonden voorgelegd.

Van in elk geval een bond, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, is duidelijk dat die weigert een handtekening te zetten onder de clausule. De bond zegt zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen en heeft een aparte brief opgesteld waarin dat staat, maar de specifieke aanpassing van het eerder gesloten akkoord is volgens de pilotenvertegenwoordiger op deze termijn niet realiseerbaar.

Onder meer cabinebond VNC, de grootste vakbond bij KLM, en de bond voor luchtvaarttechnici NVLT hebben hun handtekening wél onder de clausule gezet, bleek zaterdag. De deadline verliep om 12 uur. Bij een ja van de bonden neemt de luchtvaartmaatschappij een belangrijke horde om zich te verzekeren van 3,4 miljard euro aan overheidssteun.

Het kabinet en KLM veroorzaken onnodige onrust onder het personeel, zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV. ‘Het personeel heeft al duidelijk laten zien bereid te zijn tot loonoffers komende 2,5 jaar om KLM uit de gevarenzone te houden, deze motie van wantrouwen is ongepast.’

Ruis

VNC is blij met de overheidssteun, maar heeft grote moeite met de manier waarop dingen nu gaan. Volgens de bond is er ruis op de lijn ontstaan doordat KLM zelf onderscheid heeft gemaakt in verschillende looptijden en arbeidsvoorwaarden bij de drie verschillende domeinen. ‘Dit creëert onnodig verdeeldheid onder medewerkers, verdeeldheid die zeker in deze moeilijke crisistijd gemist kan worden als kiespijn.’

Dat KLM als enige partij vooraf met de overheid afspraken maakte, waarbij de bonden buiten de deur werden gehouden, heeft volgens VNC ook niet bijgedragen aan een transparant en vlot proces.

FNV Luchtvaart liet vandaag vlak voor het verstrijken van de deadline weten dat er overleg werd gevoerd met diverse ministers over ‘de ontstane situatie’. Deze bond, die vooral het grondpersoneel vertegenwoordigt, had al eerder laten weten dat een gelijke behandeling wenst voor alle KLM-werknemers. Vooral het feit dat de piloten extraatjes hebben gekregen en de lonen slechts matigen tot maart 2022, als ze hun cao afloopt, is slecht gevallen. De cao voor grondwerkers duurt tot eind 2022.

Bindend

Een punt van discussie is de juridische consequentie van het ondertekenen van de ‘commitment clausule’: tonen de bonden hiermee een vrijwillige bereidheid om de arbeidsvoorwaarden ook na 2022 te matigen of beschouwt KLM deze toezegging als bindend?

Ergernis is er ook over de passage waarin staat dat ‘partijen de Nederlandse overheid zeer erkentelijk zijn voor de steun en dat ook wensen uit te spreken’. Op Twitter noemde het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het ‘ongepast dat de een minister zijn positie gebruikt om medewerkers te vernederen en te dwingen tot dankbaarheid’. Het is evenwel onduidelijk of die passage op verzoek van de bewindsman is opgenomen in de clausule.

Volgens sommige betrokkenen ligt de bal nu weer in Den Haag. Minister Hoekstra moet besluiten of de clausule hem genoeg garanties biedt dat de bonden de komende vijf jaar hun cao-wensen temperen, en of het ontbreken van sommige handtekeningen een obstakel is voor het uitkeren van de tweede tranche aan overheidssteun.

Het eerste deel werd eind augustus beschikbaar gesteld aan KLM: 277 miljoen euro van een lening van 1 miljard en een kredietfaciliteit van 665 miljoen, die kan oplopen tot 2,4 miljard. Die is afkomstig van elf banken. De overheid staat garant voor 90 procent van deze lening.