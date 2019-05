Hoekstra : EU-zondaars verliezen recht op Europees geld en Schengenvrijheid

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA). Beeld ANP

Volgens Hoekstra staat de Europese ‘way of life’ op het spel als de Europese Unie nu niet de bakens verzet. De voorstellen die hij dinsdagochtend doet in zijn eerste internationale speech over de EU – aan de Humboldt Universiteit in Berlijn – gaan verder dan wat het kabinet recentelijk in Brussel op tafel legde. Hoekstra zet zich neer als een ‘geharnast voorstander’ van de Unie met een zwaar noordelijke inslag. CDA-prominenten riepen onlangs op tot een meer pro-Europese koers, Hoekstra wordt regelmatig genoemd als de nieuwe partijleider van het CDA.

‘Ik houd van Europa’, zegt Hoekstra in zijn Humboldt-rede. Vakanties, gesprekken thuis en zijn studie- en werktijd in Berlijn, Fontainebleau en Rome hebben hem doordrongen van de rijkdom en diversiteit van Europa. Maar de vrijheid en welvaart worden bedreigd. ‘Hoe moet het verder met dat keurige, redelijke, aangeharkte, om niet te zeggen brave continent, met maar een half miljard mensen, in een wereld waarin alleen al qua populatie veel grotere machtsblokken bestaan?’, aldus de minister.

Militair is de EU niet in staat zichzelf te verdedigen, constateert Hoekstra. Hij noemt dat ‘de wrange paradox van de weelde van 75 jaar vrede’. Verder investeert de EU ‘bar weinig in de economie van de toekomst’: nano- en biotechnologie, kunstmatige intelligentie. ‘Er bestaat geen Europese Google, geen Europese Facebook, geen Europese Alibaba. En als we zo doorgaan komen die er ook niet.’

Met de mond beleden

Omdat veel EU-landen nog steeds kampen met te hoge schulden en te weinig hervormen, is de Unie niet crisisbestendig. Het klimaatbeleid wordt weliswaar met de mond beleden, maar bij de uitvoering is het weer ieder voor zich. Hoekstra vindt het tekenend dat rijke lidstaten als Denemarken en Zweden niet tot de eurozone willen toetreden, Zwitserland en Noorwegen niet tot de EU en het Verenigd Koninkrijk de club verlaat. ‘De Unie heeft een fundamenteel probleem.’

Hoekstra pleit voor een Europa dat ‘weerbaar, welvarend en wederkerig is’. De honderden miljarden euro’s die de EU nu aan landbouw en de armere regio’s besteedt, moeten worden geïnvesteerd in de economieën van de toekomst. Militaire samenwerking moet de norm worden, net als de gezamenlijke inkoop van materieel en de standaardisering ervan. De EU praat hier al jaren over, zonder veel voortgang.

Geopolitiek moet de EU haar ‘ontwapenende naïviteit’ afwerpen en zich zelfbewust opstellen, als het grootste handelsblok van de wereld, tegenover China en Rusland. Voor een betere bescherming van de buitengrenzen, trekt Hoekstra graag zijn portemonnee. De lidstaten hebben overigens een versterking van die buitengrenzen uitgesteld tot 2027.

Pensioengrens

Hoekstra vindt het niet uit te leggen dat als in Nederland de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat, andere lidstaten die pensioengrens verlagen maar vervolgens wel bij de EU om hulp aankloppen als de begroting ontspoort. ‘En dus ben ik ervoor dat wie niet hervormt, wie Europees geld onverstandig besteedt, en wie het Stabiliteits- en Groeipact niet respecteert, geen aanspraak meer kan maken op Europees geld.’

Eenzelfde scherpe opstelling acht hij gerechtvaardigd tegenover lidstaten die de rechtsstaat ontmantelen: ook die verliezen hun aanspraak op EU-geld én krijgen te maken met de herinvoering van grenscontroles door de omringende landen. Landen die weigeren een eerlijk deel van de migranten op te nemen, kunnen evenmin langer deel uitmaken van de Schengenzone.