Hoe Zwarte Piet en Black Face met elkaar verweven raakten

Demonstratie bij de Erasmusbrug tegen racisme en politiegeweld, begin juni. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een zwart mens is geen kostuum. Zo reageren activisten vaak wanneer iemand zegt dat een zwart geschminkt gezicht en bijbehorend verkleedpak niet meer is dan een onschuldig grapje, of slechts een satirische sketch. Meestal volgen snel excuses wanneer beelden bovendrijven van beroemdheden in blackface, zoals de foto’s van de Canadese premier Justin Trudeau die verkleed ging als Harry Belafonte en Alladin.

De zware lading van een zwart geschminkt gezicht komt voort uit de minstrel shows, die in de 19de eeuw populair werden in Amerika. Witte artiesten schminkten zich zwart, met roet of schoensmeer, op de lippen na, en vergrootten negatieve stereotypes over de zwarte bevolking uit: dat ze lui, leugenachtig, onnozel, oversekst en primitief zouden zijn.

Dat de opkomst van de minstrel shows ongeveer gelijk opging met de afschaffing van de slavernij is geen toeval volgens historici. Het witte publiek dat naar de grappig bedoelde shows ging, kwam vooral om zich op zijn gemak te voelen, om de eigen superioriteit bevestigd te zien, in een tijd waarin zwarte mensen juist steeds meer opkwamen voor zichzelf.

Jim Crow was ook een bekende zwarte karikatuur, en werd later de naamgever van de wetten in het zuiden van Amerika die de segregatie moesten bekrachtigen. Zwarte artiesten mocht in die tijd nergens optreden. De eerste bekende gekleurde entertainers schminkten zichzelf ook pikzwart en speelden in op dezelfde karikaturale trekjes en stereotypes, omdat het de enige manier voor hen was om carrière te maken.

Zwarte knecht van St. Niklaas

Halverwege de 19de eeuw stak de minstrel-traditie over naar Europa, in 1848 vond het eerste blackface-optreden plaats in Nederland. De gelijktijdige opkomst van de Zwarte-Pietentraditie is er door beïnvloed, betoogde historica Elisabeth Koning in 2018 in het Tijdschrift voor Geschiedenis. In de publicatie van St. Nikolaas en zijn knecht (1850) van Jan Schenkman was voor het eerst een zwarte knecht prominent aanwezig is.

In Nederland waren destijds minstrel shows populair met dandy’s die zich dwaas gedroegen, toont Koning aan de hand van recensies uit die tijd. ‘Zwarte mensen gekleed naar de laatste witte mode werden als afwijkend en vermakelijk beschouwd.’ Koning ziet een parallel met de fraaie kostuums van Zwarte Piet, met zijn fluwelen pofbroeken en lakschoenen.

De ‘anti-emancipatoire humor’ voortkomend uit de karikatuur Zwarte Piet – zijn slaafsheid, zijn domheid, het feit dat hij een boeman is, de stereotypes van kroeshaar, rode lippen en gouden ringen – komt volgens Koning ook overeen met de blackface-traditie. ‘De manifestatie van Zwarte Piet in een tijdperk gevuld met theatrale dwaze blackface-optredens kan niet worden opgevat als een geïsoleerd toeval.’