Hoe zit Extinction Rebellion in elkaar? De leider stapt uit de luwte: ‘De beweging probeert bewust ongrijpbaar te blijven’

Nationaal coördinator Chiara, met schmink, tijdens de blokkade van de A12 in Den Haag. ‘Ik ben voorzichtig, om te vermijden dat ik wettelijk voor iets aansprakelijk word gehouden.’ Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

De leider van de beweging zonder leiders zat op 28 januari gewoon tussen haar activistenvrienden op het asfalt bij de tunnelbak van de A12 in Den Haag. Journalisten zullen haar niet hebben herkend. De agenten die haar later die dag arresteerden, hadden ook geen idee. Ze was dan ook niet opvallender dan de rest van de honderden klimaatactivisten die de snelweg blokkeerden. Of het moeten de camouflerende zwarte strepen schmink op haar gezicht zijn geweest.

‘Ik houd voor de buitenwereld bewust een onopvallend profiel’, vertelt de nationaal coördinator van Extinction Rebellion (XR) in haar eerste gesprek met een journalist ooit. Ze heet Chiara en wil liever niet dat haar achternaam wordt genoemd. ‘Ik ben voorzichtig, om te vermijden dat ik wettelijk voor iets aansprakelijk word gehouden. Ik wil voorkomen dat ik thuis word gearresteerd. Er is op dit moment niemand die mijn taken direct kan overnemen.’

Komende zaterdag wil Extinction Rebellion opnieuw de A12 blokkeren, er wordt gehoopt op minstens tweeduizend activisten. Meer nog dan die zaterdag in januari, toen de beweging ruim duizend mensen op de been kreeg met de actie die de overheid oproept te stoppen met fossiele subsidies. De politie was uren bezig om de weg vrij te maken, nadat activisten zich aan elkaar en aan het wegdek hadden vastgeketend en -gelijmd.

De volgende dag gaf burgemeester Jan van Zanen van Den Haag in tv-programma Buitenhof vaag antwoord op de vraag hoeveel mensen er waren opgepakt (‘enkele honderden’) en hoeveel er nog vastzaten (‘orde grootte de helft’). Extinction Rebellion-woordvoerder Hannah Prins wist het in de uitzending wél precies te vertellen: minstens 720 mensen waren gearresteerd, twee zaten er nog in hechtenis. De conclusie in De Avondshow van Arjan Lubach: ‘Goed om te weten dat Extinction Rebellion beter georganiseerd is dan de Nederlandse overheid.’

Dat was natuurlijk bedoeld als grap. Maar als je je wat beter verdiept in hoe Extinction Rebellion in elkaar zit, wordt duidelijk dat het misschien niet eens zó ver bezijden de waarheid is. Voor de buitenwereld lijkt XR misschien een bij elkaar geraapt collectief van ‘gewone mensen’ die zich zorgen maken om klimaatverandering. XR-woordvoerders die wordt gevraagd hoe beslissingen worden genomen, antwoorden steevast iets in de trant van ‘dat doen we allemaal samen’. Iedereen die uit naam van Extinction Rebellion een geweldloze actie wil voeren, kan daarmee vandaag beginnen.

‘Supporters’ bij het politiebureau

Toch zijn de grote XR-acties strak en tot in detail georganiseerd – van een ‘legal handout’ waarin activisten vooraf wordt aangeraden het telefoonnummer van de huisadvocaat met watervaste stift ergens op hun lichaam te noteren, tot de ‘supporters’ die klaarstaan met een kopje thee bij het politiebureau om vrijgelaten arrestanten op te vangen en een therapeut die op de achtergrond beschikbaar is voor wie het even te veel wordt. Hoe zit deze beweging in elkaar?

Op papier bestaat Extinction Rebellion feitelijk niet. Er is geen hoofdkantoor en geen vereniging waar je lid van kunt worden. Wel staat in de Kamer van Koophandel een stichting geregistreerd die fungeert als doorgeefluik voor de financiën: Stichting Vrienden van XR (zie kader).

Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

De beweging probeert bewust ongrijpbaar te blijven, vertelt Chiara, een jonge Italiaanse die een paar jaar geleden voor werk naar Nederland kwam. Ze vond bij Extinction Rebellion in de coronaperiode een fijne club gelijkgestemden in een land waar ze nog nauwelijks iemand kende.

Sinds afgelopen zomer is ze nationaal coördinator, maar ze manifesteert zich niet nadrukkelijk in de buitenwereld. Waar een reguliere organisatie doorgaans de directeur naar voren schuift voor interviews, zijn de meest zichtbare aanhangers van XR niet per se de mensen die achter de schermen de grootste rol vervullen.

Zo is de eerdergenoemde rechtenstudent Hannah Prins veel in de media te zien, net als acteur Sieger Sloot en Jelle de Graaf, die zich in tv-programma Jinek bij wijze van statement vastlijmde aan de talkshowtafel. ‘De mensen die je in de media ziet hebben over het algemeen geen bijzondere invloed binnen de beweging’, zegt Chiara. ‘Zij doen niets anders dan praten, dat is hun afgesproken rol.’

Een structuur van ‘cirkels’

XR is georganiseerd in een structuur van ‘cirkels’, groepjes van rond de tien personen. In de landelijke coördinatiecirkel overlegt de nationaal coördinator met de vertegenwoordigers van landelijke themacirkels, zoals Communicatie, Actie en Support. ‘Dat zijn op dit moment dertien mensen. Het is dus niet zo dat ik als een soort ceo in mijn eentje besluiten neem’, zegt Chiara. ‘Maar als nationaal coördinator bepaal ik wel de agenda van de coördinatiecirkel. Dat is een belangrijk mandaat, want daar worden alle grotere beslissingen goedgekeurd.’

De themacirkels zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere cirkels met een eigen taak, zoals fondsenwerving, trainingen of sociale media. Aan de tientallen vacatures op de XR-website is te zien hoe klusjes tot in detail worden verdeeld – zo is in de regio Eindhoven een functie vacant voor een ‘rebellenbeller’ die nieuwe aanhangers belt en is de juridische cirkel zoekende naar een ‘actiewaarnemer’ die de politie kan filmen.

Cirkels hebben een mandaat om zelfstandig besluiten te nemen op hun terrein. En ook specifieke campagnes – zoals ‘Stop fossiele subsidies’, de blokkade zaterdag op de A12 – worden niet centraal aangestuurd, maar ontstaan vanuit een groepje activisten die daartoe samen een cirkel vormen.

Het is deels ideologie om besluitvorming op deze manier te decentraliseren. ‘Zodat de macht niet ophoopt bij een of enkele personen’, zegt een Eindhovense XR-aanhanger die niet met zijn naam in de krant wil ‘vanwege de repressie die nu plaatsvindt’. ‘Het is daarom de bedoeling dat rollen om de zes maanden wisselen.’

Maar dit zogeheten sociocratisch model is ook strategisch handig, legt hij uit. ‘Je wilt voorkomen dat autoriteiten denken dat een bepaalde machtsstructuur verantwoordelijk kan worden gemaakt voor overtredingen, dus dat wordt bewust een beetje vaag gehouden. Om jezelf te beschermen en te voorkomen dat je als organisator kunt worden gezien.’

‘Decentrale groep’

Justitie lijkt inderdaad moeite te hebben XR goed te doorgronden. Voorafgaand aan de A12-blokkade in januari werden acht activisten thuis gearresteerd op verdenking van opruiing. Het is niet zo dat dat allemaal leidinggevende figuren waren in de ‘Stop fossiel’-cirkel, zegt een van hen, activist Lucas Winnips, in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. ‘Sommigen van die acht wel, maar anderen weer niet.’

Zelf maakt hij er geen geheim van dat hij betrokken is bij de campagne. ‘Maar er zijn ook mensen opgepakt die er niets mee te maken hebben.’ Zo was onder de arrestanten ook rasactivist Joke Kaviaar, die weliswaar online een flyer deelde, maar geen actief XR-aanhanger is.

Chiara legt uit dat zij als nationaal coördinator niet meewerkt aan het organiseren van de A12-actie, ‘dat doet een decentrale groep’. Maar als er ad hoc moet worden gehandeld, is zij wel degene die knopen doorhakt. Zoals na de acht arrestaties. ‘Samen met de vertegenwoordiger van de mediacirkel en een advocaat bepaal ik op zo’n moment hoe we in de media reageren, hoe we juridisch reageren. En ik regel dat de opgepakte mensen direct worden vervangen.’

Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Ook stelde Chiara een veiligheidsplan in werking. ‘We moesten snel schakelen, omdat de politie telefoons in beslag had genomen om uit te lezen. Dus heb ik mensen aangemoedigd om bepaalde data te vernietigen, namen in communicatiekanalen te veranderen, ieders telefoon te encrypten. We hebben best wel wat total boomers die echt niet weten hoe dat moet en er ook het belang niet van inzien. Het moment van de arrestaties heb ik aangegrepen om iedereen ervan te doordringen dat die veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.’

‘Gemeenschapszorg’

Sowieso hecht XR groot belang aan de veiligheid en het mentale welzijn van activisten, al was het maar om op de lange termijn overeind te blijven als beweging. ‘Gemeenschapszorg’ moet ‘voorkomen dat rebellen zichzelf uitputten’, staat op de XR-website te lezen.

In de praktijk wil ook de klimaatrebel het soms gewoon gezellig hebben, zegt Tessel Hofstede, XR-woordvoerder, betrokken bij de Stop Fossiel-actie en bij de lokale afdeling in haar woonplaats Deventer. ‘Actievoeren is vaak best zwaar. Je hebt het koud, je moet veel wachten, je bent soms lang van huis. Dat wordt allemaal een stuk leuker als je het met een groepje doet. Daarom organiseren wij in Deventer elke maand een eetcafé en zijn er soms muzikale bijeenkomsten waar we samen klimaatliedjes zingen.’

Acteur Sieger Sloot liet zich eerder in de Volkskrant lyrisch uit over de ‘social care’ bij XR. ‘Ik klink als lid van een sekte, maar het is verrukkelijk dat mensen je klimaatangst serieus nemen.’

Tegelijkertijd kan die groepscultuur ook dwingend zijn, zegt Sjoerd van Wijk. Hij was eind 2018 als aanhanger van het eerste uur betrokken bij de kick-off van de Nederlandse tak van XR, maar is gestopt. ‘Ik zal zeker niet beweren dat de beweging sektarisch is. Maar het was intensief en slokte al mijn tijd op. Als je dan niet oppast, ga je te veel mee met de groep, en minder voor jezelf denken.’

Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Van Wijk noemt als voorbeeld ‘bepaalde gewoonten van communiceren’, zoals het wapperen met je handen als je het ergens mee eens bent. ‘In actiesituaties misschien handig, maar voor mij voelde het onnatuurlijk. Op den duur had ik het idee dat mijn persoonlijkheid een beetje in de verdrukking kwam.’

Dat het zeer intensief is, zal Chiara niet ontkennen. Ze is er niet rouwig om dat het na negen maanden bijna tijd is om het stokje als nationaal coördinator door te geven, volgens het principe van roulerende functies. ‘Veel langer houd ik dit niet vol. Ik ben soms wel 80 uur per week bezig. Natuurlijk beslissen we samen, maar uiteindelijk ben ik degene die de prioriteiten stelt. Dat brengt veel druk met zich mee en is soms eenzaam. De rest zit allemaal met anderen in cirkels, maar in deze positie is het me, myself and I.’