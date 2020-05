Hoe ziet fitnessen eruit als de sportscholen op 1 juli opengaan?

Sporters volgen een les in een tent bij sportcentrum Hoorn, als alternatief voor de lessen binnen. Beeld ANP

Oké, ik mag weer naar de sportschool. Maar hoe dan?

Om te beginnen door telefonisch of online een afspraak te maken bij je sportschool. Aan de hand van een vragenlijst moet die nagaan of jij last hebt (gehad) van gezondheidsklachten, of iemand in je omgeving. De check wordt herhaald bij aankomst in de sportschool.

Wie de keuring doorstaat, mag door de poortjes naar binnen en zich in het zweet werken. Zweet dat natuurlijk niet achter kan blijven op de apparaten, en dus moet de sporter de handgrepen en zitvlakken grondig schoonmaken met water en zeep of reinigingsdoekjes. Sportscholen moeten hun oefeningen zo opzetten dat de sporters zo min mogelijk toestellen delen.

Douchen en omkleden is er na een zware sessie niet bij: dat moet thuis. Het enige wat je mag wassen, zijn je handen.

Hoef ik geen mondkapje op?

Nee. Als sportscholen en sporters zich keurig aan de voorschriften houden, is het risico op individuele besmetting volgens het Outbreak Management Team beperkt. Mondkapjes (en handschoenen) zijn daarom niet noodzakelijk. Het staat werknemers en sporters wel vrij ze te gebruiken.

Wordt het niet snel te druk?

De anderhalve meter blijft heilig, ook in de sportschool. In eerste instantie wilde de branche net als in de horeca een maximum van 30 klanten hanteren, maar het OMT-advies dat donderdag uitkwam zegt daar niets over. Mogelijk wordt het maximale aantal sporters afhankelijk van de omvang van de sportschool. Door gebruik te maken van poortjes houden eigenaren in de gaten hoeveel sporters er tegelijk binnen zijn.

Sporten in een groep vind ik gezelliger. Mag dat?

Gezellig kan het zijn, maar volgens het OMT is het ‘voldoende aannemelijk’ dat wolken van slijmdruppeltjes in de sportschool meer dan anderhalve meter kunnen afleggen. De wetenschappers raden aan om het normale aantal deelnemers te halveren. Ook is het advies om in dezelfde groep te sporten. Het virus grijpt dan minder snel om zich heen. Volgens het OMT doen sportscholen er goed aan (tijdelijk) de gegevens van de sporters op te slaan om te kijken wie wanneer meedeed.

Het virus lijkt zich sneller te verspreiden bij inspanning. Wat betekent dat voor mijn slopende spinninglessen?

Die mogen in de sportschool alleen in een lagere versnelling. Om het kabinet tot een versnelde opening te bewegen beloofde branchevereniging NL Actief dat instructeurs binnen geen ‘hoogintensieve’ trainingen geven. ‘Als je nog normaal kunt praten, is het veilig’, zegt algemeen directeur Ronald Wouters. Meer uitputtende lessen moet de sportschool in de buitenlucht geven, zoals op plekken al gebeurt.