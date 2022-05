Hoe zien de VS eruit zonder het federaal abortusrecht?

Demonstranten protesteren voor behoud van het recht op abortus. Beeld AP

Nieuwe abortuswetgeving VS kan in 24 staten leiden tot sluiting abortusklinieken

Als het Amerikaanse Hooggerechtshof het federale recht op abortus afschaft, zullen waarschijnlijk de abortusklinieken in 24 van de 50 staten binnen de kortste keren gesloten worden, zo blijkt uit onderzoek van het Center for Reproductive Rights. In het gros van deze staten heeft de Republikeinse Partij de meerderheid. Voor vrouwen uit deze staten is abortus dan alleen nog mogelijk als ze naar een staat reizen waar het abortusrecht blijft bestaan. Voor vrouwen met lagere inkomens kan dit een probleem zijn. Als het federale recht vervalt, zal het aantal legale abortussen in het land met 14 procent afnemen, volgens onderzoek van verscheidene Amerikaanse universiteiten. De abortuscijfers waren de afgelopen jaren stabiel, na jaren van afname. In 2019 hebben voor zover bekend circa 11 op de duizend vrouwen tussen de 15 en 45 jaar een zwangerschap laten afbreken. Dit aantal is een onderrapportage omdat niet alle staten cijfers publiceren. In 1973, het jaar dat de huidige abortuswet werd ingevoerd, ondergingen relatief meer vrouwen een abortus.

Bijna de helft van de vrouwen wereldwijd heeft geen vrije keuze inzake abortus

Ongeveer 60 procent van de vrouwen leeft in landen waar abortus in grote lijnen is toegestaan. De overige 40 procent heeft geen toegang tot veilige of legale abortuszorg. Dat betekent dat ongeveer 700 miljoen vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen zelfbeschikking hebben over hun eigen lichaam en zwangerschap. In veel landen met een anti-abortuswetgeving worden relatief juist meer abortussen uitgevoerd dan in landen waar dit legaal is. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten komen sinds 2015 relatief de meeste zwangerschapsafbrekingen voor, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Guttmacher Institute. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven ieder jaar 23 duizend vrouwen aan een onveilige abortus en krijgen nog eens tienduizenden vrouwen te maken met ernstige complicaties.