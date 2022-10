Hoe Xi Jinping (waarschijnlijk) een derde termijn krijgt op het Chinese Partijcongres en wat dat betekent

De Grote Hal van het Volk in Beijing. Beeld AFP

Wat is het Partijcongres?

Het Partijcongres, voluit het Nationaal Congres van de Chinese Communistische Partij (CCP), is een vijfjaarlijkse bijeenkomst van ruim tweeduizend partijgedelegeerden. Zij komen samen in Beijing om de nieuwe leiding van de CCP te verkiezen, de partij die sinds 1949 aan de macht is in China. Van echte verkiezingen is geen sprake: de verdeling van de functies is in werkelijkheid door de huidige partijtop bepaald, en de gedelegeerden weten precies hoe ze moeten stemmen op het Partijcongres.

Een Partijcongres brengt een enorme carrousel op gang in de rangen van de CCP. De partijtop is opgebouwd als een piramide: onderaan de partijgedelegeerden (2.296 leden), die kunnen opklimmen tot het Centraal Comité (376 leden), daarna het Politburo (25 leden) en uiteindelijk het Permanent Comité van het Politburo (7 leden). Bovenaan staat de secretaris-generaal, de officiële titel van Xi Jinping. Hij zal de partijrangen zo veel mogelijk met zijn eigen vertrouwelingen vullen.

Het Twintigste Partijcongres is extra bijzonder, omdat Xi zichzelf een derde termijn als secretaris-generaal wil toebedelen. Dat is in strijd met de Chinese politieke normen van de afgelopen dertig jaar, en toont dat Xi zo veel macht vergaard heeft dat hij zich niets van bestaande conventies hoeft aan te trekken. Xi’s derde termijn is een bekrachtiging van zijn almacht, en van zijn plan om China uit te bouwen tot een machtige wereldnatie, en een uitdager van de bestaande wereldorde.

Waarom is het Partijcongres zo belangrijk?

Het Partijcongres is de bekroning van een maandenlang proces, waarin achter de schermen om posities wordt gestreden. Dit keer is de strijd niet erg spannend: Xi is sowieso oppermachtig, en zijn trouwe aanhangers domineren de top. Al zijn er kleine nuances mogelijk: sommige analisten denken dat Xi door zijn falende zerocovidbeleid en de zwakke economie krassen heeft opgelopen, en daarom enkele kritischer partijleden rond zich zal moeten dulden. Andere analisten doen dit af als wensdenken.

Het Partijcongres biedt ook een unieke blik op Xi’s toekomstplannen. Op de eerste dag leest hij een werkrapport voor: zo’n zestig pagina’s, ruim drie uur lezen. Het rapport bevat een overzicht van de voorbije vijf jaar, maar ook een vooruitblik op de komende vijf jaar. Het staat boordevol ideologische formuleringen en vaste partijkreten, maar kan ook hints bevatten over waar het naartoe gaat met het Chinese zerocovid-, economie- en buitenlandbeleid, en de opstelling tegenover Taiwan.

De gedelegeerden nemen ook amendementen aan op de partijgrondwet. Mogelijk komt er een officiële afkorting voor Xi’s ideologie, die nu nog languit ‘Xi Jinping Denken voor Socialisme met Chinese Karakteristieken voor het Nieuwe Tijdperk’ heet. Xi zou ook de titel van ‘volksleider’ of ‘voorzitter’ kunnen krijgen. In een leninistisch systeem zijn dat symbolen van persoonlijke verheffing, die Xi nog meer autoriteit geven om zijn visie door te drukken. Hoe hoger Xi verheven wordt, hoe groter de kans dat ideologie en nationale trots voorrang krijgen boven economische groei.

Hoe ongebruikelijk is het dat Xi Jinping een derde termijn krijgt?

Xi’s derde termijn is een keerpunt in de geschiedenis van de CCP, die de afgelopen dertig jaar een norm van machtsoverdracht na twee termijnen hanteerde. Die norm werd ooit ingevoerd om een terugkeer naar de tijd van Mao Zedong (1935-1976) onmogelijk te maken. Mao’s eenmansbewind leidde tot gruwelijke episodes in de Chinese geschiedenis, zoals de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie, waarbij tientallen miljoenen doden vielen.

In 1982 voerde toenmalig leider Deng Xiaoping nieuwe regels in, om een herhaling van Mao’s excessen te voorkomen. Hij liet een grondwettelijke limiet van twee termijnen instellen voor de Chinese president, die in de praktijk ook gold voor de partijleider, aangezien die twee functies in China samenvallen. Onder Deng kreeg economische groei prioriteit en opende China zich naar de rest van de wereld.

Xi’s voorgangers Jiang Zemin en Hu Jintao hielden zich behoorlijk goed aan de termijnen (Jiang Zemin hield langer vast aan zijn militaire functie), en stoomden ruim op tijd een opvolger klaar. Veel westerse analisten zagen de geordende machtsoverdracht als een belangrijke reden voor de weerbaarheid van de CCP, de langst regerende communistische partij ter wereld. Maar in de ogen van Xi leverde de norm zwakke leiders op, en een zwakke Partij.

In 2018 liet Xi met een grondwetswijziging de limiet op de presidentiële termijn afschaffen, waarmee hij ook het pad effende voor een derde termijn als partijleider. Hij schoof ook geen potentiële opvolger naar voren. Veel analisten vermoeden dat Xi nog tien jaar of langer wil aanblijven, misschien wel de rest van zijn leven.

Wat betekent Xi’s verlengde bewind voor China, en voor de rest van de wereld?

De Chinese politiek is extreem ondoorzichtig, en onder Xi is dat nog erger geworden. Voorspellingen over zijn beleid zijn dus voor een groot deel koffiedik kijken – of op zijn Chinees: theebladeren lezen. De voorbije tien jaar kenmerkte Xi’s beleid zich door autoritarisme, staatskapitalisme en nationalisme. Hij schroefde de controle op zijn burgers op, vergrootte de rol van de staat en Partij in de economie, en voerde een assertief buitenlandbeleid.

Meer macht voor Xi zou logischerwijs tot een versterking van zijn beleid moeten leiden. Dat voorspelt weinig goeds voor de relaties tussen China en het Westen. Tegelijk is de Chinese economie erg verzwakt, door het zerocovidbeleid maar ook door Xi’s interventies. Dat kan hem ertoe aanzetten zijn beleid bij te sturen. Hij zou bijvoorbeeld meer toenadering kunnen zoeken tot Europa, als tegenwicht voor de Verenigde Staten, die China steeds meer afsnijden van cruciale technologie.

Duidelijk is dat Xi’s verlengde beleid ook risico’s inhoudt. Xi heeft zo veel macht naar zich toegetrokken dat hij steeds meer alleen regeert, omringd door een kleine kring vertrouwelingen. Dat vergroot de kans op fouten en onbuigzaamheid, zoals nu al het geval lijkt met het zerocovidbeleid. In tijden van groeiende rivaliteit met de VS en oplopende spanningen rondom Taiwan is een gebrekkig vermogen tot zelfcorrectie uiteraard geen pluspunt.