Hoe Xi Jinping van een kleurloze figuur een harde almachtige leider van China werd

De Chinese president Xi Jinping krijgt zondag zo goed als zeker te horen dat hij zijn land nog eens vijf jaar mag leiden. Hoe wist deze aanvankelijk kleurloze man zo machtig te worden?

Het wordt het belangrijkste politieke evenement in China van elke vijf jaar genoemd: het partijcongres van de Chinese Communistische Partij (CCP). Maar het partijcongres dat deze zondag in Beijing begint, mag gerust het belangrijkste Chinese politieke evenement in dértig jaar genoemd worden. Partijleider Xi Jinping laat zich er zo goed als zeker tot een derde termijn verkiezen, iets wat niet meer is voorgekomen sinds de tijd van Mao Zedong. Hij kan er de hele partijtop met zijn aanhangers vullen, en krijgt er allicht nog wat eretitels bovenop.

Het Twintigste Partijcongres, kortom, wordt een viering van Xi’s almacht, en een bekrachtiging van zijn radicale koers voor China. Of zoals sommige analisten zeggen: ‘De kroning van de keizer’.

Xi heeft de Chinese politiek in tien jaar tijd ingrijpend veranderd en teruggebracht naar zijn repressieve roots. Hij heeft de macht naar zich toegetrokken, de politieke regels en normen herschreven, en de trend van een economisch liberaliserende Chinese Communistische Partij teruggedraaid. Hij is van ‘zacht autoritarisme’ – gedecentraliseerd en pragmatisch, met een collectief leiderschap – overgegaan naar ‘hard autoritarisme’ – totalitair en star. Een eenmansbewind met paranoïde trekken.

En Xi heeft heel China ingrijpend veranderd: de economie, de maatschappij, de buitenlandse betrekkingen. Hij heeft de private sector teruggefloten, en de rol van de staat in de economie vergroot. Hij heeft onafhankelijke ngo’s en media de mond gesnoerd, en vervangen door ideologische indoctrinatie. Hij heeft de banden met het Westen verzuurd, de democratische beweging in Hongkong neergeslagen en ruimte gegeven aan een assertief – zelfs agressief – nationalisme. En hij houdt vast aan een alsmaar irrationeler wordend zero-covidbeleid, dat China isoleert van de rest van de wereld.

Maar Xi is ervan overtuigd dat dit de beste weg voorwaarts is, de weg naar de ‘grootse wederopstanding van de Chinese natie’. En het is die weg, die deze week op het partijcongres bekrachtigd wordt, samen met zijn onfeilbare leidsman.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe kon Xi zo machtig worden? En is hij nu ongenaakbaar?

Een kleurloze figuur

Toen Xi in 2012 aan de macht kwam, op het Achttiende Partijcongres, zagen velen hem als een wat kleurloze figuur. Hij werd vooral gerespecteerd als zoon van zijn vader, de revolutionaire held Xi Zhongxun, en als afstammeling van de rode elite. Xi junior had vlot carrière gemaakt binnen de Partij en een vlekkeloze reputatie opgebouwd, maar nergens had hij een diepe indruk achtergelaten. Hij voerde netjes de partijlijn uit, maar hield zich verder op de vlakte. Het voordeel: hij was voor iedereen aanvaardbaar. Een compromisfiguur.

Maar Xi was nog maar drie weken aan de macht, toen hij zich onverwacht als een machiavellist ontpopte, en een reeks initiatieven lanceerde waarmee hij achteraf gezien alle macht in handen kreeg. Of Xi dit vooraf zo gepland had, of vooral geluk had met de omstandigheden, is nog steeds onduidelijk. De wereld van de Chinese politiek is notoir ondoorzichtig, en veel is vatbaar voor interpretatie. Maar analisten zijn het erover eens dat Xi zijn macht in drie stappen vergrootte: een felle anti-corruptiecampagne, een politieke hervorming en een ideologisch offensief.

Het begon met de anti-corruptiecampagne. In de Chinese politiek is dat wel vaker een instrument om tegenstanders uit te schakelen, maar Xi’s campagne was ongezien hard. In vijf jaar tijd werden meer dan 2 miljoen partijfunctionarissen veroordeeld, vaak tot lange gevangenisstraffen. Ruim vierhonderd hooggeplaatste partijleden werden uit hun functie gezet, onder wie 53 generaals, 42 leden van het Centraal Comité, en zelfs een voormalig lid van het Permanent Comité van het Politburo, het hoogste machtsorgaan van de Partij. Onder Xi bleef niemand buiten schot.

Natuurlijk, Xi pakte daadwerkelijk corrupte politici aan. Maar hij gebruikte de campagne ook om zijn macht uit te breiden. ‘Er zijn in China geen functionarissen die niet corrupt zijn, zelfs Xi niet’, zegt Deng Yuwen, voormalig journalist van een CCP-krant, tegenwoordig commentator vanuit de VS. ‘Aangezien elke politieke tegenstander van corruptie verdacht kan worden, kon Xi zijn campagne gebruiken om hen op de knieën te krijgen: als je me niet gehoorzaamt, haal ik je onderuit in naam van de corruptiebestrijding.’

Een slimme strateeg

Xi toonde zich een slimme strateeg. Hij begon zijn anti-corruptiecampagne bij de belangrijkste machtsorganen: het leger, justitie en politie, het propaganda-apparaat – ‘het geweer, het mes en de pen’, zoals communisten het noemen. En hij verving de top van het belangrijke Organisatie Departement, de personeelsdienst van de CCP, die alle partijbenoemingen regelt. Zo kon hij op alle vrijgekomen posten zijn eigen aanhangers installeren. Met elke gevallen politicus nam Xi’s macht toe.

Maar ook de omstandigheden zaten mee: toen Xi aan de macht kwam, in 2012, was de CCP er slecht aan toe. De partij had weliswaar gezorgd voor een verbluffende economische groei, maar leek steeds minder legitimiteit te hebben. Ze kampte met corruptie, interne verdeeldheid en schandalen, en de bevolking begon te morren. Als de CCP geen orde op zaken stelde, zo werd intern gevreesd, kon de Chinese Volksrepubliek eindigen als de Sovjet-Unie. Een grote schoonmaak in de partij was op zijn plaats.

Op een groot scherm in Beijing zendt de staatstelevisie beelden uit van Xi’s bezoek aan Hongkong in juli. Beeld AP

Analisten vermoeden dat Xi voor zijn anti-corruptiecampagne de steun van de partijoudsten kreeg, een vaag omschreven club van oud-leiders en rode elite – vaak afstammelingen van CCP-oprichters – die achter de schermen van de Partij veel invloed uitoefenen. ‘De zwakte van de Partij moet de top overtuigd hebben om Xi te steunen, anders kan niet verklaard worden hoe zijn macht zo snel kon toenemen’, zegt Deng. ‘Omdat Xi alles in naam van de Partij uitvoerde, hadden zijn tegenstanders niet het lef zich tegen hem te verzetten.’

Maar Xi dreef zijn campagne veel verder dan de partijoudsten gedacht hadden: hij haalde ook hun macht onderuit. De CCP mag van buitenaf een eensgezind bolwerk lijken, in werkelijkheid is het een strijdperk van concurrerende facties. Politici die opklimmen in de CCP laten hun ondergeschikten vaak mee profiteren – met postjes of lucratieve deals – in ruil voor hun loyaliteit. Zo ontstaan persoonlijke netwerken, die onderling rivaliseren, met als bekendste de Shanghai Factie van oud-partijleider Jiang Zemin en de Jeugdliga Factie van Xi’s voorganger Hu Jintao.

Xi’s anti-corruptiecampagne zette stevig het mes in de rangen van de Shanghai Factie en Jeugdliga Factie, en rolde veel netwerken van partijoudsten op. Xi verving ze door zijn eigen factie, en blokkeerde alle promotiekansen voor concurrenten. ‘Het hele bureaucratische systeem brengt nu mensen voort die loyaal zijn aan Xi’, zegt Wu Qiang, voormalig hoogleraar politieke wetenschappen aan de Tsinghua Universiteit, in 2015 ontslagen wegens zijn kritische werk. ‘De andere facties hebben enkel nog ouderen over, hun capaciteit om zich voort te zetten is vernietigd.’

Machtsuitbreiding

Met al die medestanders op cruciale posities kon Xi aan de tweede stap van zijn machtsuitbreiding beginnen: een politieke hervorming, ter versterking van zijn eigen autoriteit. Hij begon bevoegdheden te onttrekken aan de Chinese regering, en over te hevelen naar partijcommissies. Het buitenlandbeleid, de economie, de volksgezondheid, normaal het terrein van ministeries, werden allemaal overgenomen door de Partij. Xi richtte in totaal meer dan veertig partijcommissies op, met aan het hoofd: hijzelf. Analisten begonnen hem de ‘voorzitter van alles’ te noemen.

Daarmee maakte Xi een einde aan hervormingen die waren ingezet onder (de facto) partijleider Deng Xiaoping (1978-1989), die in de jaren tachtig de Chinese politiek decentraliseerde. Deng wilde een herhaling voorkomen van de excessen onder partijleider Mao (1935-1976): diens eenmansbewind leidde tot tragedies als de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie, waarbij tientallen miljoenen Chinezen het leven lieten. Deng voerde een scheiding in tussen Partij en regering: de CCP bleef de ministeries bemannen en aansturen, maar bemoeide zich niet met de dagelijkse gang van zaken. De partij hield alles in de gaten, maar op de achtergrond.

Deng wierp ook beperkingen op voor ongeremde machtsconcentratie. Hij voerde een grondwettelijke limiet van twee termijnen in voor de president, die in de praktijk ook voor de partijleider gold, aangezien die twee functies in China samenvallen. Hij vaardigde een verbod uit op een persoonlijkheidscultus, en introduceerde een collectief leiderschap in het Permanent Comité, het hoogste machtsorgaan, bestaand uit zeven mannen. Die moesten gezamenlijk beslissingen nemen. Onder Dengs opvolgers evolueerde China naar ‘zacht autoritarisme’: autocratisch, maar ook flexibel en pragmatisch, met een focus op economische groei.

Maar Xi was het niet eens met die evolutie. Het is onmogelijk in zijn hoofd te kijken, maar Xi lijkt oprecht te geloven dat China gebaat is bij een sterke partij onder leiding van een sterke man. Xi weet dat het eenmansbewind van Mao tot vreselijke uitwassen heeft geleid. Zijn eigen vader werd vervolgd, en Xi zelf werd tijdens de Culturele Revolutie voor heropvoeding naar het platteland gestuurd. Maar terwijl veel van zijn lotgenoten afstand namen van de CCP, lijkt hij een andere conclusie te hebben getrokken: de Partij moest gered worden. En daar zou hij voor zorgen.

In Xi’s visie is een nieuwe fase in de socialistische revolutie aangebroken, die vraagt om een bevlogen leider. China is bevrijd onder Mao, rijk geworden onder Deng, en staat op het punt sterk en machtig te worden. Volgens Xi is er een unieke tijd aangebroken, met China in opkomst en het Westen in verval, in zijn woorden: ‘veranderingen ongezien in honderd jaar’. Een tijd waarin China zijn ‘rechtmatige positie’ op het wereldtoneel kan heroveren, en ‘de grootse wederopstanding van de Chinese natie’ kan waarmaken. Maar dat kan alleen als heel China zich verenigt, onder sterke bezieling van de Partij en Xi.

President Xi Jinping tijdens de viering van de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij, op 28 juni 2021 in Beijing. Beeld Lintao Zhang / Getty

En dus begon Xi aan de laatste stap van zijn machtsuitbreiding: zijn project van ideologische versterking, ten koste van pragmatisme en flexibiliteit. Hij liet zijn persoonlijke gedachtengoed – het ‘Xi Jinping Denken voor Socialisme met Chinese Karakteristieken voor het Nieuwe Tijdperk’ – in de grondwet opnemen, en in heel China verspreiden. Van lagere school tot universiteit krijgen leerlingen Xi’s ideologie ingelepeld, een amalgaam van nationalistische en paternalistische denkbeelden, kort samen te vatten als: Xi wil het beste voor China, dus luister naar Xi.

Xi liet zichzelf ook tot ‘kern’ van de Partij benoemen, een eretitel die hem boven Dengs collectieve leiderschap plaatste. Op het Twintigste Partijcongres kan hij nog een paar extra titels krijgen, zoals die van ‘volksleider’ of – op het niveau van Mao – ‘voorzitter’. En hij vaardigde in 2021 een historische resolutie uit, waarmee hij zijn visie op de geschiedenis – ten overvloede: Xi’s voorbeschikking om China naar wederopstanding te leiden – canoniseerde. Het resultaat van alle ideologische projecten was vooral Xi’s persoonlijke verheffing: Xi werd één met de Partij, en de Partij met Xi.

De weg ligt open voor derde termijn

In 2018 ten slotte liet Xi de grondwettelijke limiet van twee presidentstermijnen schrappen, Dengs bescherming tegen onbegrensde macht. Daarmee kwam de weg open te liggen voor zijn derde termijn, die nu op het Twintigste Partijcongres moet worden bekrachtigd. En mogelijk voor zijn levenslange bewind.

Veel gewone Chinezen leken lang enthousiast over Xi’s gespierde beleid. Ze juichten de strijd tegen corruptie toe, en genoten van de val van machtige partijbonzen. De economie draaide goed, en hun land moderniseerde in hoog tempo. Xi durfde het op te nemen tegen de Verenigde Staten, en appelleerde aan nationale trots. En het Chinese zero-covidbeleid leek een succes, in vergelijking met het hoge aantal doden in de rest van de wereld. De versterking van de Partij wierp haar vruchten af.

Maar de afgelopen twee jaar lijkt Xi steeds meer fouten te maken. Zijn hardhandige ingrepen in de economie lokten een vastgoedcrisis uit en onzekerheid onder private bedrijven. Zijn assertiviteit tegenover de VS leidde tot pijnlijke technologieboycots, en zijn partnerschap met Rusland tot internationale reputatieschade. Zijn koppig volgehouden zero-covidbeleid haalde de Chinese economie onderuit, en deed de jeugdwerkloosheid torenhoog oplopen. Veel Chinezen klagen op sociale media, ondanks de censuur. En in Beijing werd donderdag, te midden van extreme veiligheidsmaatregelen, zelfs een spandoek uitgerold om het vertrek van ‘dictator Xi’ te eisen.

Volgens verschillende bronnen is er ook binnen de CCP onvrede over Xi’s koers, maar durft niemand dat hardop te zeggen. Hier en daar zijn er signalen die als kritiek kunnen worden geïnterpreteerd – premier Li Keqiang die zonder mondkapje optreedt, of het economisch beleid naar zich toe trekt – maar die verder weinig impact hebben. ‘Leden van andere facties, inclusief de partijoudsten, realiseren zich nu het gevaar, maar ze kunnen heel weinig meer doen’, zegt Wu Qiang. ‘Ze hebben hun macht tien jaar geleden afgestaan aan Xi, en hebben sindsdien geen echte invloed meer.’

Daar komt nog bij: als partijoudsten zich nu tegen Xi keren, lopen ze het risico zichzelf in de vingers te snijden, want de Partij valt nu samen met Xi. ‘De logica van de CCP is anders dan die van gewone mensen’, zegt Chen Daoyin, voormalig hoogleraar politieke wetenschappen in Shanghai, nu commentator vanuit Chili. ‘Als hoogste leider is Xi nooit fout, en zijn zijn beslissingen nooit fout. Als er iets misgaat, dan is dat de fout van de uitvoerenden. Alles wat er dit jaar is gebeurd, zal Xi’s autoriteit dus niet verzwakken, maar enkel versterken.’

En dus wordt het Twintigste Partijcongres een bekroning van Xi’s almacht, en een versterking van de totalitaire aard van zijn bewind. Want Xi is een weg ingeslagen waarvan het moeilijk terugkeren is. Hij heeft tijdens zijn anti-corruptiecampagne zo veel vijanden gemaakt, dat hij zich blijvend onveilig voelt en niet anders kan dan voortdurend nieuwe anti-corruptiecampagnes lanceren. Onlangs liet hij nog enkele tegenstanders tot levenslange gevangenisstraffen veroordelen. ‘Zelfs als er geen vijand is, moet hij doorgaan met zuiveren’, zegt Wu. ‘Een totalitair systeem is extreem instabiel.’

Xi raakt in een isolement

Zo dreigt Xi steeds geïsoleerder te raken, omringd door een kleine groep vertrouwelingen, die hem niet durven tegen te spreken. ‘Je ziet nu al dat hij steeds meer op een informatie-eiland zit’, zegt Wu. ‘Als je kijkt naar zijn aanpak van de pandemie, dan lijkt hij dat helemaal anders te zien dan gewone mensen. En zijn oplossingen in Hongkong, Xinjiang en Taiwan zijn rigide en onhandig. Het systeem heeft langzaam de vaardigheid ontwikkeld om kleine problemen uit te vergroten tot grote crises. Dat kan in de toekomst leiden tot nationale en zelfs mondiale crises.’

Met alle macht in handen van één man is de toekomst van China onvoorspelbaar, maar veel analisten zijn somber gestemd. ‘Na het Twintigste Partijcongres zal het beleid van de CCP alleen maar extremer en radicaler worden’, zegt Chen. ‘Wat dat voor China betekent? Eerlijk gezegd, niemand die het weet. Er is nog nooit zo veel onzekerheid geweest.’

Deng Yuwen durft één voorspelling aan: dit eindigt niet goed. ‘Xi gelooft dat China onder zijn leiderschap zal opstaan, en het centrum van de wereld zal worden’, zegt hij. ‘Hij is een dictator met idealen. Macht is voor hem geen doel maar een middel. Hij heeft de macht gegrepen om China eindelijk groots te maken. Maar iedereen weet: wat je moet vrezen, is niet een dictator, maar een dictator met idealen. Als een dictator idealen heeft, dan is er ellende op komst.’