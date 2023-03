Hoe witter de huid, hoe beter in Indonesië

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Noël van Bemmel ziet in Indonesië dat het schoonheidsideaal al twee millennia onveranderd is.

Tip voor Indische Nederlanders die wat onzeker zijn over hun uiterlijk: bezoek Indonesië en binnen een week loop je naast je sandalen. Willekeurige voorbijgangers smeken om een selfie met je, in warongs lijken alle ogen op je gericht en winkelbediendes verzuchten: ‘You’re sooo handsome.’ Waarom? Omdat je een blasteran bent (afgeleid van bastaard), een gemengdbloedige, een semi-Indonesiër met een relatief witte huid.

Want dat is het hardnekkige schoonheidsideaal in Indonesië: hoe lichter, hoe beter. Probeer maar eens een gewone bodylotion te kopen in de supermarkt: onvindbaar tussen de flessen extra white, healthy bright of natural glow cream. Dames die op de scooter stappen bij 32 graden Celsius, trekken eerst wollen handschoenen aan plus een jas met lange mouwen, maar dan achterstevoren, zodat armen en hals bedekt zijn, en de rug nog wat ventilatie krijgt. Verder bedekken mondkapje en helmvizier het gezicht. De lijst lichtgetinte filmsterren, fotomodellen en populaire influencers met (vaak) een Europese vader en een Indonesische moeder is eindeloos.

In de nog uit te zenden documentaire Finding Enok, waarin de Nederlandse fotograaf Maurice Boyer op zoek gaat naar sporen van zijn Indonesische grootmoeder, legt de Indonesische casting director Widhi Umata uit dat acteurs met een lichte huid nu eenmaal meer publiek trekken. Zo had de lichtgetinte hoofdrolspeelster van de populaire kostuumfilm Bumi Manusia (Netflix, 2019) best donkerder geschminkt kunnen worden – wat historisch nauwkeuriger zou zijn geweest – maar zag de producent dat volgens de casting director niet zitten. ‘Die wil dat alle acteurs er mooi uitzien.’

Over de auteur Noël van Bemmel is correspondent Zuidoost-Azië. Hij woont in Denpasar. Eerder schreef hij voor de Volkskrant over Amsterdam, reizen en defensie.

Dan denk je als Nederlander al snel: dat komt vast door de koloniale tijd. Een pijnlijke doorwerking van de racistische samenleving die Nederlands-Indië was, waarin de witte Europeaan bovenaan stond en de Indonesiër onderop bungelde. Hoe witter, hoe beter dus. En inderdaad komt de Nederlandse bezetting (zo noemen Indonesiërs de koloniale tijd) vaak ter sprake, als je doorvraagt over hun schoonheidsideaal. Dat geldt ook voor de Japanse bezetting (1942-1945). Veel Indonesiërs beschouwen ook Japanners als wit en mooi.

Dat verklaart nog niet waarom in heel Zuidoost-Azië jaarlijks voor miljarden euro’s aan bleekcrèmes wordt verkocht. De Amerikaans-Indonesische wetenschapper L. Ayu Saraswati, auteur van het boek Putih (‘Wit’, 2017), wijst erop dat al in oude epische gedichten, zoals de Ramayana (Sanskriet, 7de eeuw voor Christus), mooie vrouwen worden omschreven als wezens met witte gezichten die stralen als de volle maan. Volgens haar versterkten tijdschriften en posters tijdens de Nederlandse en Japanse bezetting een reeds bestaand schoonheidsideaal; na het uitroepen van de onafhankelijk van Indonesië (1945) was langsat-geel (naar de zachtgele vrucht) even de ideale huidskleur), maar in de jaren zestig bogen Hollywoodposters de gedroomde kleur terug naar wit. Kritische campagnes op sociale media, zoals #darkisbeautiful, of druk op fabrikanten als Unilever of L’Oréal om hun campagnes inclusiever te maken, hebben dat ideaal nog niet kunnen veranderen.

Wat wel is veranderd: schadelijke huidbleekmiddelen, zoals bijvoorbeeld het giftige kwik, zijn inmiddels verboden en lastig te verkrijgen. Crèmes die een witte gloed over de huid beloven, bevatten hooguit extra vitamine C of antioxidanten. Wat ook is veranderd: het voorwerp van de adoratie. De wat roze westerse huid, zo blijkt uit recente interviews van Saraswati, associëren veel Indonesiërs inmiddels met garnalen. Het Indonesische schoonheidsideaal wordt tegenwoordig vooral gevoed door Zuid-Koreaanse popidolen en filmsterren. Hun porseleinen gezichten, V-vormige kaaklijn en spitse neuzen zijn werkelijk overal zichtbaar.