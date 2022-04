Hoe we omgaan met oorlog op sociale media: ‘Lijden op afstand gaat al snel over onszelf’

Schildering van de verdronken Syrische peuter Alan Kurdi in het logo van de Europese Unie op een bord tijdens een demonstratie voor opvang van vluchtelingen voor de EU-kantoren in Brussel. Beeld Getty

Tiktokfilmpjes vanuit Oekraïense schuilkelders, foto’s vanaf het front op Twitter: via sociale media kunnen we de oorlog in Oekraïne en andere humanitaire rampen op de voet volgen. Hoe gaan we om met menselijk leed op afstand dat op deze manier tot ons komt? Dat onderzocht Marloes Geboers, docent en mediaonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor haar promotieonderzoek analyseerde Geboers honderden beelden van de oorlog in Syrië met bijbehorende hashtags, emoji’s en reacties op Facebook, Instagram en Twitter. Ze onderzocht onder andere wat er op Instagram gebeurde in de week nadat een Turkse fotograaf haar iconische foto van de verdronken Syrische peuter Alan Kurdi had gedeeld op sociale media. Welke beelden werden in de zeven dagen na publicatie van die foto het meest geliket?

Het lichaam van het verdronken jongetje Alan Kurdi op het strand van de Turkse kustplaats Bodrum. Beeld EPA

De foto van Alan Kurdi maakte veel reacties los op Instagram. Wat viel u op?

‘Wat opviel is dat de oorspronkelijke nieuwsfoto ontzettend snel verdrukt werd door bewerkingen ervan. Kunstenaars en amateurs bewerkten de foto bijvoorbeeld zo dat het net lijkt of hij in zijn bedje ligt te slapen. Al binnen een dag nadat de fotograaf haar foto had gedeeld, kregen de bewerkingen ervan meer likes dan de oorspronkelijke foto. Daarmee ging de aandacht niet meer zozeer naar het leed van deze verdronken jongen, maar naar de gevoelens daarover van gebruikers van sociale media. Zij communiceren door het delen van deze foto hoe zij zich erbij voelen. En dat ze graag hadden gewild dat het anders was gelopen.’

Is dat erg?

‘Helemaal niet. Het is een nare foto, dit is ook een manier om ermee om te gaan. Daar heb ik geen waardeoordeel over. Het laat wel zien hoe snel lijden op afstand op sociale media over onszelf gaat. Daarmee kan de oorzaak van dat lijden, de reden dat de ouders van Alan op de vlucht waren, uit beeld verdwijnen.’

Galib Kurdi, de twee jaar oudere broer van Alan Kurdi, is tegelijk met hem verdronken. Zijn lichaam lag iets verderop op hetzelfde strand en werd door dezelfde fotograaf gefotografeerd. Toch kent niemand die foto. Hoe kan dat?

‘Als wetenschapper zeg ik: dat is niet onderzocht. Toch valt er wel wat over te zeggen. Het lijkt te maken te hebben met de compositie van de foto. Alan lag op zijn buik op het strand met opgetrokken knieën. Zijn gezicht zie je niet goed op de foto. Je kunt je daardoor makkelijk voorstellen dat het jouw eigen zoon of neefje is dat daar ligt. Zijn broer lag op zijn rug, dan is die identificatieslag vermoedelijk lastiger te maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen het niet erg vinden dat hij is omgekomen.’

Bestaan er van de oorlog in Oekraïne al dit soort iconische foto’s die veel gedeeld worden?

‘Daar doe ik geen onderzoek naar, maar ik volg het natuurlijk wel. Na het drama in Boetsja was er een foto die veel voorbijkwam waarop je de hand ziet van een van de slachtoffers met daarnaast een sleutelhanger met daarop de Europese vlag.

‘In mijn onderzoek naar de oorlog in Syrië kwam je dat ook veel tegen. Foto’s waardoor mensen zich met slachtoffers kunnen identificeren doen het goed op sociale media. Er was bijvoorbeeld een foto van een meisje met een sleutelhanger van AC Milan, die werd extreem veel geretweet. In de reacties kon je lezen dat andere voetbalfans opriepen tot hulp voor het meisje.

Docent en media­onderzoeker Marloes ­Geboers analyseerde voor haar promotieonderzoek honderden beelden van de oorlog in Syrië op ­sociale media.

‘Wat ik bijzonder vind, is dat de oorlog in Oekraïne eigenlijk de eerste ‘Tiktokoorlog’ is. Je ziet op dat platform nu filmpjes van mensen in schuilkelders met een vrolijk liedje eronder, best bizar. Het is een soort opgepoetste versie van de oorlog, die daar voorbijkomt.’

De ‘aandachtseconomie’ van socialemediaplatforms laat geen ruimte over om stil te staan bij achterliggende oorzaken van menselijk lijden, concludeert u in uw onderzoek. Leg eens uit?

‘Dat heeft te maken met de algoritmen van sociale media die erop gericht zijn de aandacht van gebruikers zo lang mogelijk vast te houden. We weten niet precies hoe ze werken, maar duidelijk is dat alles wat nieuw is prioriteit krijgt.

‘Op het journaal en in de krant zie je dat een paar dagen na een heftige gebeurtenis er ruimte is voor verdiepende achtergrondverhalen. Op sociale media krijgen die minder prioriteit, want die horen bij een gebeurtenis van een paar dagen geleden. Bij de foto van Alan zag je dat er na een paar dagen ook wel kritische vragen gesteld werden over de vraag hoe dit kon gebeuren. Maar die kregen nauwelijks nog likes.’

Is dat een probleem? Mensen kunnen zich toch via actualiteitenprogramma's en kranten verdiepen in de achtergronden?

‘De meeste mensen gaan natuurlijk niet alleen af op Instagram voor hun nieuwsconsumptie. Maar het bereik van nieuws is wel heel groot op sociale media en als je wel afhankelijk bent van sociale media voor je nieuwsconsumptie, kom je nooit toe aan die achterliggende oorzaken van menselijk lijden. Als die oorzaken het grote publiek niet bereiken, is de kans ook minder groot dat er iets verandert.

‘Tijdens de Vietnamoorlog was er die bekende foto van een meisje na een aanval met napalm. Je kunt niet keihard zeggen dat door die foto de oorlog is beëindigd, maar het wordt wel gezien als een kantelpunt. Beelden van een oorlog kunnen bij een groot publiek laten zien wat zo’n oorlog betekent en daarmee de druk op politici verhogen iets te doen. Maar dan moeten mensen die beelden wel zien. De foto van het napalmmeisje werd niet verdrongen door een grappig filmpje van katten.’