Hoe we aan de appjes van Hugo de Jonge kwamen: ‘De naam Sywert van Lienden was steeds weggelakt’

Minister Hugo de Jonge tijdens een debat over corona in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dag Erik, voor het onderzoek naar De Jonges betrokkenheid bij de mondkapjesdeal waren de appjes essentieel. Hoe wist je die te achterhalen?

‘Volgens de Wet openbaarheid bestuur, waar WOB voor staat, is alles wat te maken heeft met het maken of uitvoeren van beleid te wobben zolang het ergens is opgeslagen. Het maakt dan simpelweg niet uit of die informatie op papier, een videoband of bijvoorbeeld een mobiele telefoon staat.

‘In 2019 heeft de Raad van State bepaald dat ook appjes en sms-berichten onder de WOB vallen. Sindsdien kunnen journalisten ook vragen om appjes en krijg je die in principe ook. Het kunnen berichten zijn op zowel de werk- als privételefoon van een ambtenaar of dus zelfs een minister. Zolang het met overheidswerk te maken heeft, is het te wobben.

‘In dit geval kreeg onze politiek verslaggever Frank Hendrickx van bronnen de tip dat een topambtenaar van het ministerie van Financiën, die tijdelijk vanwege de coronacrisis voor Volksgezondheid werkte, erg nauw betrokken was bij de mondkapjesdeal. Daarom heb ik bij beide ministeries alle informatie rond deze deal en communicatie, zoals appjes en sms’jes, daarover van deze topambtenaar opgevraagd.’

En krijg je de informatie die je opvraagt vervolgens ook?

‘In de praktijk is dat vaak een uitdaging. Dit bewuste WOB-verzoek heb ik ingediend op 31 mei 2021. En nu, ruim negen maanden later, komt de informatie pas binnen. Dat terwijl een ministerie volgens de wet verplicht is om binnen twee maanden een besluit te nemen over het WOB-verzoek.

‘Door de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid een stapel verzoeken binnengekregen. Ze zeggen het niet aan te kunnen. Daarom maken ze informatie per thema openbaar en laten ze specifieke verzoeken op de plank liggen. Dat is voor journalisten heel lastig, want het ministerie bepaalt het tempo.

‘Je wilt niet het nieuws van twee jaar geleden brengen. Als het te lang duurt kun je naar de rechter stappen, die het ministerie kan opdragen de informatie binnen een bepaalde termijn te geven. Als dat gebeurt moet een ministerie voor elke dag dat ze te laat zijn 100 euro betalen, dat kan oplopen tot 15 duizend euro. Bij eerdere WOB-verzoeken is het al eens opgelopen tot dat maximum. Ministeries laten het dus echt zo ver komen.’

In hoeverre is de privacy van ambtenaren gegarandeerd als ook hun appjes zijn op te vragen?

‘Ik snap dat ambtenaren het eng vinden, maar in de WOB is heel strikt vastgelegd welke informatie wel en welke niet openbaar mag worden. Namen, telefoonnummers, e-mailadressen van personen zonder publieke functie worden weggelakt. Sterker nog: als je het bonnetje van een restaurantrekening wobt, lakken ze de gerechten. Met die informatie zou je namelijk een dieet van iemand kunnen achterhalen.

‘Als er toch persoonlijke details instaan, vallen ze op. In de documenten van dit WOB-verzoek stond een WhatsApp-gesprek van de topambtenaar waarin hij berichten stuurde over het overlijden van een familielid. Ik belde het ministerie en vroeg wat hun afweging was om dit te laten staan. Ze hadden het blijkbaar voorgelegd en de ambtenaar had geen bezwaar.

‘Voor de rest stonden er in de documenten geen persoonlijke details. Ook de naam van Sywert van Lienden was steeds weggelakt. Natuurlijk weet je dat het over zijn bedrijf gaat, maar ook hij heeft volgens de WOB als burger recht op privacy.’

Hoe transparant is de Nederlandse overheid eigenlijk vergeleken met andere landen?

‘Nederland doet het internationaal gezien niet zo best. We zijn zeker geen gidsland als het op transparantie aankomt. Ten minste, als je Nederland vergelijkt met andere democratische landen.

‘Een mooi voorbeeld is Zweden. Ik was een keer bij een presentatie van een Zweedse journalist die bij wijze van voorbeeld die ochtend de mailbox van de burgemeester van zijn stad had opgevraagd. Nog diezelfde dag kreeg hij de informatie. Ook in bijvoorbeeld Engeland zijn ze een stuk toeschietelijker met het delen van informatie dan hier.

‘Om de overheid ook hier transparanter te maken is de Wet open overheid (WOO red.) aangenomen, die treedt per 1 mei in werking. Het plan was in eerste instantie ambitieus, maar om de wet erdoorheen te krijgen in de Kamer is die inmiddels dusdanig aangepast dat het nauwelijks een verbetering zal zijn.’