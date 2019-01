Hoe vrachtwagenchauffeur Éric Drouet het vuur van de gele hesjes steeds weer aanwakkert

Éric Drouet tijdens in demonstratie in Parijs op 17 november 2018. Beeld EPA

Nu het weekendprotest van de gele hesjes na de feestdagen weer in omvang lijkt te groeien, staat Drouet meer en meer in de aandacht als de informele leider. Sinds de begindagen is een bont gezelschap aan zelfbenoemde woordvoerders de revue gepasseerd. Om uiteenlopende redenen verdwenen de meesten al snel weer uit de schijnwerpers – te nauwe banden met extreemrechts, te elitair of vakbondslid geweest: er is weinig voor nodig om bij de gele hesjes uit de gratie te raken.

De 33-jarige Drouet – getrouwd en vader van een dochter – is wel overeind gebleven, onder meer omdat hij vanaf het begin een voortrekkersrol in de beweging heeft gespeeld. Het was Drouet die in oktober opriep tot een ‘blokkade tegen de stijging van de brandstofprijzen’, de nationale manifestatie op 17 november die met terugwerkende kracht het startschot bleek voor de gelehesjesbeweging.

Na het overweldigende succes van dat eerste protest, dat meer dan 280 duizend Fransen op de been bracht, lanceerde Drouet meerdere Facebookgroepen. De grootste is La France en Colère!!!, ‘het woedende Frankrijk’, een groep die inmiddels meer dan 300 duizend leden heeft. Zo groeide de gesoigneerde, bebaarde vrachtwagenchauffeur uit Melun, een stadje ten zuiden van Parijs, uit tot de voornaamste spreekbuis van de gele hesjes.

De bende van Drouet

Om de zoveel tijd spuit Drouet via zijn Facebookpagina’s totaal onbewezen complottheorieën, maar dat tast zijn populariteit niet aan – integendeel. Een deel van Drouets volgelingen gedraagt zich op de sociale media als een heus trollenleger. Een cartoonist die een spotprent van Drouet tekent, kan op doodsbedreigingen rekenen. Het maakt Drouet tot een controversieel figuur, ook binnen de gelehesjesbeweging. Een deel van de gele hesjes, onder wie ex-woordvoerder Jacline Mouraud, heeft zich tegen ‘de bende van Drouet’ gekeerd, die in hun ogen te radicaal is.

Éric Drouet (midden) verlaat een politiebureau in Parijs waar hij een nacht heeft vastgezeten, na afloop van een gelehesjesdemonstratie. 03/01/2019. Beeld AFP

Drouet is een begenadigd bespeler van de traditionele media. Hij weet wat hij moet doen om in het middelpunt van de belangstelling te blijven, en is dan ook al weken niet uit de Franse pers weg te slaan. Met verve speelt hij de rol van rebel die keer op keer de confrontatie zoekt met de autoriteiten.

Begin december riep Drouet de gele hesjes in een televisie-uitzending op om binnen te dringen in het Élysée, het paleis van president Macron. In de ogen van een deel van de Fransen een oproep tot een staatsgreep. Later nuanceerde hij zijn woorden – ‘we willen naar het Élysée om gehoord te worden, niet om de boel te slopen’. Maar dat weerhield de Franse justitie er niet van een huiszoeking bij hem te doen. Drouet wordt nu verdacht van het uitlokken van een misdrijf en het organiseren van een illegale manifestatie.

Arrestatie

Toen hij op 3 januari met enkele tientallen gele hesjes demonstreerde in de buurt van het Place de la Concorde in Parijs, werd hij opgepakt, omdat de betogers vooraf geen toestemming voor de demonstratie hadden aangevraagd. Missie geslaagd, bleek een dag later: Drouet verklaarde na zijn vrijlating dat het een vooropgezet plan was zich te laten arresteren. Hij wilde ‘de publieke opinie opschudden’ en ‘laten zien dat we niet vrij zijn’.

Drouets laatste aanhouding is ‘een politieke operatie’, vinden niet alleen de vrachtwagenchauffeur en zijn advocaat, maar ook Jean-Luc Mélenchon, de door de wol geverfde politiek leider van de linkspopulistische partij La France Insoumise. Merci Monsieur Drouet, schreef de linkse scherpslijper op Oudejaarsdag boven een Facebookpost. Daarin noemde hij het gelehesjesoproer ‘een van de beste dingen die ons sinds lange tijd is overkomen’. Mélenchon lijkt Drouet als potentiële politieke protegé te zien. Maar Drouet, die zichzelf ‘apolitiek’ noemt, is tot dusver niet op zijn avances ingegaan.