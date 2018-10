Hoe vier filerijders de spits ervaren

Gerty van den Boom en Albert Cleef Beeld Katja Poelwijk

Gerty van den Boom en Albert Cleef, a mbulanceverpleegkundigen

Cleef: ‘We zijn vanmorgen om acht uur uit Roermond vertrokken om een patiënt in Amsterdam af te leveren. Uiteindelijk hadden we dik een uur vertraging door al die files. Dit is een ambulance voor half-complexe zorg, dus de patiënten zijn stabiel en files leveren in principe geen probleem op voor de gezondheid van onze passagiers.’

Van den Boom: ‘Het is natuurlijk wel heel vervelend en kostbaar als we stilstaan. Nu komen we bijvoorbeeld zo laat weer terug in Roermond dat we waarschijnlijk geen tijd meer hebben voor een tweede rit. Maar veel kunnen we niet doen om de files te vermijden. Voor dit type ambulance ben je afhankelijk van de openingstijden van de poliklinieken, dus je moet altijd tussen acht en zes de weg op.’

Cleef: ‘Ik heb vanmorgen zelf ook extra bijgedragen aan de drukte op de weg. Normaal kom ik namelijk op de motor naar mijn werk, maar nu was het weer zo slecht dat ik toch maar met de auto ben gegaan.’

Aschel de Freitas, hovenier

‘Juist om de files zoveel mogelijk te vermijden begin ik mijn werkdag om vier uur ’s nachts. Dan rijd ik vanuit Schiedam naar Nieuwegein, daar pik ik de grasmaaiers op en vervolgens ga ik door naar de golfclubs of parken waar ik het gras verzorg. Van die verschrikkelijke ochtendspits heb ik daardoor vandaag gelukkig ook geen last gehad. Maar helaas stond ik net nog wel in een file door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto. Ik denk niet dat er veel meer is dat ik kan doen om te vermijden dat ik in de file sta. Wel denk ik dat we minder opstoppingen zouden hebben als iedereen wat socialer rijdt. In Zuid-Amerika, waar ik lang heb gewoond, geven mensen elkaar bijvoorbeeld meer de ruimte om in te voegen. Als iedereen op die manier zou rijden, zouden er waarschijnlijk minder opstoppingen ontstaan.

Aschel de Freitas Beeld Katja Poelwijk

Kees Bakker, b ouwkundig inspecteur

‘Jaarlijks rijd ik zo’n 45 duizend kilometer en een aanzienlijk deel gaat in slakkengang want ik werk vooral in de Randstad. Ik heb in de loop der tijd een speciale mindset aangeleerd om de file goed aan te kunnen. Maar vandaag was de file zo erg dat ik me toch heb zitten opwinden. Om kwart voor acht was ik uit Gouda vertrokken richting Amsterdam om een schade te inventariseren. Volgens de routeplanner zou ik er dan met drie kwartier moeten zijn, maar ik kwam uiteindelijk pas aan rond tien uur. Tijd is geld, zeker voor adviseurs. Dus er wordt vanuit onze organisatie wel nagedacht over een betere planning om de spits zoveel mogelijk te vermijden. Dat je de afspraken bijvoorbeeld om 10 uur plant, of juist om 8 uur. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar ik denk dat het wel de toekomst is. Want de voorspelling is toch dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt op de wegen.’

Kees Bakker Beeld Katja Poelwijk

Sandra Verhoeven, z elfstandige in de marketing en communicatie.

‘Wat een verschrikkelijk frustrerende dag is dit, zeg! Dik twee uur heb ik erover gedaan om van Oisterwijk naar Amsterdam te komen. Ik was ruim op tijd vertrokken, maar was uiteindelijk te laat, en daar heb ik een enorme hekel aan. Daarna heb ik besloten om maar direct naar huis te gaan en niet meer langs het kantoor in Utrecht, waar ik ben ingehuurd. Want anders zou ik ook nog eens in de avondspits terechtkomen. Dat kan ik er echt niet meer bij hebben.

‘Ik zou natuurlijk de filedruk iets kunnen verlichten door meer thuis werken. Mijn opdrachtgever vindt dat ook goed, dus ik ga dat volgende week ook zeker doen. Werk minder ver van huis aannemen is ook een optie om minder in de file te staan. Maar de meeste klussen waar ik voor gevraagd word, zijn toch in de Randstad.

Sandra Verhoeven Beeld Katja Poelwijk