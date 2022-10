Hoe versoepel je de EU-begrotingsregels? ‘De stok is geprobeerd, nu is het aan de wortel’

President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld Frederick Florin / AFP

De negentien landen in de eurozone stevenen dit jaar af op een begrotingstekort dat 3,8 procent van hun gezamenlijke economie bedraagt. Naar verwachting loopt het deficit in Italië zelfs op tot 5,1 procent. Dat is ruim boven de maximaal toegestane 3 procent uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), een reeks afspraken tussen de eurolanden.

In Rome leidt dat niet tot kopzorgen en elders trouwens ook niet. Tijdens de coronapandemie heeft de Europese Unie de regels van het SGP buiten werking gesteld. In 2024 gaan ze opnieuw gelden, zij het in een bijgespijkerde vorm. Zo verklaarde commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jongste State of the Union dat lidstaten meer flexibiliteit krijgen bij de afbouw van hun staatsschulden. Maar: ‘Ze zullen beter moeten kunnen verantwoorden of de afgesproken resultaten worden bereikt.’

Goede ontwikkelingen, meent de Tilburgse hoogleraar banking and finance Harald Benink. ‘De oude regels van het SGP waren maar een papieren werkelijkheid.’ Het 25 jaar oude pact moest voorkomen dat overheidsfinanciën uit het lood zouden raken, maar de eurocrisis bewees dat die opzet is mislukt. Veel eurolanden doken nooit onder de maximaal toegestane staatsschuld van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl buitensporige begrotingstekorten steevast onbestraft bleven.

Als lid van de denktank Sustainable Finance Lab (SFL), een samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse universiteiten, schreef Benink mee aan een donderdag verschenen studie over de contouren van een beter begrotingspact. ‘We gaan die binnenkort met de Europese Commissie bespreken’, zegt onderzoeker en co-auteur Sara Murawski. ‘We hebben al signalen gekregen dat heel wat van onze ideeën in lijn liggen met hun voorstellen.’

Moet de 60-procentgrens van het ‘oude’ pact intact blijven nu zo veel landen er zo ver boven zitten? Het lijkt een onhaalbare oefening voor bijvoorbeeld Italië, dat een schuldgraad heeft rond de 150 procent.

Murawski: ‘Het is onverstandig om hardnekkig vast te houden aan die 60 procent, want dan eis je in sommige gevallen hoge begrotingsoverschotten die de economie veel schade toebrengen. De Europese Raad kan de maximaal wenselijke schuldgraad verhogen naar bijvoorbeeld 90 procent. Daar is geen formele wijziging van het Europees Verdrag voor nodig.’

Benink: ‘De vraag is of je daar expliciet op moet inzetten, want dan ontstaan er politieke moeilijkheden. Duitsland zal niet staan te springen, bijvoorbeeld.’

Waarin moet het nieuwe begrotingspact echt anders zijn dan het oude?

Benink: ‘In het verleden gebeurde de begrotingscontrole door de Europese Commissie heel erg top-down. Italië moest bijvoorbeeld zijn begroting indienen en kreeg dan een tik op de vingers als Brussel problemen zag. Het zou beter zijn als de Commissie en Italië samen een geloofwaardig hervormingsprogramma opstellen voor de middellange termijn dat leidt tot meer groei, waardoor de schuldratio kan dalen. Zo kan je ook de beweging inzetten naar 60 procent. En vermijd je dat Italiaanse kranten op hun voorpagina’s koppen dat Italië weer eens gemangeld wordt door Brussel.’

Murawski: ‘Hoe groot uitgaven en schulden mogen zijn, verschilt dan van land tot land. Het hangt af van de geplande hervormingen en investeringen.’

Begrotingsnormen lijken vooral goed voor normale tijden, maar daar is tegenwoordig weinig spraken van. Corona was uitzonderlijk, net zoals de oorlog in Oekraïne. Frankrijk verwacht pas weer in 2027 een begrotingstekort te boeken van minder dan 3 procent.

Benink: ‘Ook met Frankrijk moet een plan worden gemaakt om de concurrentiekracht te versterken en dus de economische ontwikkeling te verbeteren. Hoeveel het begrotingstekort de komende jaren bedraagt, is dan minder interessant.’

Murawski: ‘Landen moeten meer vrijheid en ruimte krijgen om met groene en productieve investeringen economische ontwikkeling te creëren en qua welvaart naar elkaar toe te groeien. Dat zal de schuld uiteindelijk terugdringen.’

Jullie pleiten voor een ‘groene gouden begrotingsregel’, waarbij publieke klimaatinvesteringen niet meetellen in het begrotings- en schuldsaldo. Gaan landen dan niet allerhande uitgaven oormerken als ‘duurzame investeringen’ om zo meer te kunnen spenderen?

Murawski: ‘Dat risico bestaat, daar moeten we realistisch over zijn. Maar er zijn ook concrete handvatten, zoals ‘de groene taxonomie’ van de Europese Unie. Dat zijn richtlijnen voor duurzame investeringen voor beleggers en investeerders.’

Hoe voorkom je dat het wegvallen van harde regels over het maximaal aanvaardbare begrotingstekort een vrijgeleide is om steeds meer schulden te maken?

Benink: ‘Dreigen met boetes heeft niet gewerkt, dat is ondertussen wel bewezen. We hebben de stok geprobeerd, nu is het aan de wortel. Laat zien dat het loont voor landen om economische hervormingen door te voeren. Bij het coronaherstelfonds hebben we gezien dat het goed werkt om geld uit te keren als aan voorwaarden is voldaan. Landen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen miljarden mislopen.’