Hoe verloopt de strijd in Oekraïne? Een actueel overzicht met kaarten van het oorlogsgebied

In het noorden van Oekraïne zijn er twee aanvalsfronten: rond Kiev en rond Charkov. De Russische opmars vanuit het oosten concentreert zich rond Loehansk en Marioepol. Ook vanuit de Krim in het zuiden wordt Oekraïne aangevallen.

Op bovenstaande kaart zijn de locaties aangegeven van het grote Russische konvooi dat op weg is naar de Oekraïense hoofdstad Kiev, als ook de locaties van de Russische aanvalshelikopters en manschappen die gestationeerd zijn in het zuiden van Belarus en rond Charkov, de Oekraïense stad die is bestookt met clusterbommen. De kaart is gebaseerd op informatie van Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank.

Bovenstaande kaart zoomt in op het grote Russische konvooi dat vanuit Pribirsk richting Kiev rijdt. De colonne van militaire voertuigen heeft een totale lengte van ongeveer 64 kilometer, zo concludeert het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies op basis van satellietbeelden.