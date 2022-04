Hoe verloopt de strijd in Oekraïne? Een actueel overzicht met kaarten en grafieken

Soldaten lopen tussen de vernietigde Russische tanks in Boetsja, aan de rand van Kyiv, op zondag 3 april 2022. Beeld AP

Onderstaande kaart laat de opmars van de Russen zien. De non-profitorganisatie The Institute of War publiceert dagelijks een overzicht van de aanwezigheid van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

De Russische opmars op 4 april. Beeld -

Deze kaart wordt niet elke dag bijgewerkt.

Hoeveel oorlogsgeweld wordt er geregistreerd?

Data-organisatie ACLED (Armed Conflict and Location Event Data) publiceert eens per week op woensdag cijfers over beschietingen, gevechten en geweld. Op de kaart is te zien waar er sprake is van oorlogsgeweld.

Onderstaande grafiek laat zien of de intensiteit van de oorlog verandert.

Hoeveel burgerslachtoffers zijn er gevallen?

Informatie over het aantal dodelijke slachtoffers is lastig vast te stellen, aangezien sterfgevallen in oorlogsgebied lastig te verifiëren zijn. De VN rapporteert alleen het aantal burgerslachtoffers dat officieel is vastgesteld. Deze cijfers zijn daardoor een onderschatting van het daadwerkelijk aantal, maar geven wel een indicatie of er sprake is van toename of afname van het aantal oorlogsslachtoffers.

Hoeveel personen zijn het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvlucht?

In onderstaande kaart zijn de vluchtelingenstromen uit Oekraïne te zien, zoals gerapporteerd door VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het grootste deel van de vluchtelingen passeerde de Pools-Oekraïense grens. Het is niet bekend hoeveel personen zijn doorgereisd naar andere landen.

De vluchtelingenstroom is de laatste dagen vertraagd. Volgens hulporganisaties wachten veel Oekraïners momenteel de laatste ontwikkelingen af.