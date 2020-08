Hoe vergaat het de reddingsbrigade op de drukke stranden?

Strand van Zandvoort. Beeld ANP

Ha Mark, hoe is het in Castricum?

‘Het is heet en behoorlijk druk. Ik hoopte hier rond 9 uur vanmorgen te arriveren, maar toen stond de provinciale weg richting het strand al helemaal vast. Daardoor deed ik er 45 minuten langer over. Mensen waren gewaarschuwd dat de weg kan worden afgesloten bij grote drukte, dus trekken ze al vroeg naar het strand.’

‘Toen ik rond kwart voor tien aankwam, begon het al aardig druk te worden. Het publiek bestaat uit jong en oud, toeristen en dagjesmensen. Ook opvallend veel Duitse kentekens en veel grotere groepen jongeren.’

Lukt het om anderhalve meter afstand te houden?

‘Mijn indruk is dat mensen over het algemeen voldoende afstand houden. Dit strand biedt daar ook genoeg ruimte voor. Ik heb nog geen BOA gezien die mensen er op aanspreekt. Toch zie je her en der ook jongerengroepen die lak hebben aan de regels. Veel vriendengroepen houden niet meer dan anderhalve centimeter afstand en ik vraag me af of het om één huishouden gaat. Jongeren wanen zich het minst kwetsbaar.’

Recent vonden verschillende ongelukken plaats rondom de zee. Hoe gaan strandgangers vandaag in Castricum om met de veiligheid?

‘Ik loop vandaag mee met de reddingsbrigade. Die zit op een verhoging en kijkt uit over het strand. Ze kijken heel scherp naar de lijn tot waar mensen het water in kunnen. Overschrijden mensen die lijn, dan kan het gevaarlijk worden. Veel badgasten komen niet verder.’

Is het extra opletten met deze drukte?

‘De reddingsbrigade heeft juist graag dat het wat drukker is. Liever honderd mensen in het water dan vijf. In een grote groep worden ongelukken sneller opgemerkt dan als iemand moederziel alleen de zee indrijft. Vanaf het strand houd je het meeste overzicht. Ik ging net mee op de jetski, maar dan zie je alleen maar een mensenmassa. De commandant zei dat hij zijn buurvrouw nog niet zou herkennen.’

‘Vandaag bestaat het team uit dertig tot vijfendertig mensen; onder wie een chauffeur, schipper, commandant en lifeguards. Dat zijn allemaal vrijwilligers van achttien tot dik in de vijftig. Ze voelen allemaal een enorme verantwoordelijkheid voor hun strand. Het is ook een vriendenclub die elkaar scherp houdt. Om scherp te blijven wisselen ze elkaar af; het water op, patrouille op het strand of het bedienen van de portofoon.’

Is het niet gek dat zo'n grote verantwoordelijkheid ligt bij vrijwilligers?

‘De commandant heeft het idee dat juist doordat iedereen dit vrijwillig doet, mensen juist erg betrokken zijn. Hij vermoedt dat het lastiger is om het rooster rond te krijgen met betaalde krachten. Gister zat de dienst erop om zes uur, maar bleven ze bijvoorbeeld tot half 11 opletten.’

Waar heeft de reddingsbrigade het vaakst mee te maken?

‘Ze worden het vaakst ingeschakeld als een kind vermist is. Daarom hebben ze onlangs gekozen om polsbandjes uit te delen waarop ouders hun telefoonnummer kunnen schrijven. Daardoor is het aantal kindvermissingen met 80 procent teruggelopen.’

‘Verder moeten ze vaak eerste hulp bieden bij verwondingen, kramp of een hartaanval. Die kunnen ontstaan doordat mensen te veel of te weinig eten en drinken. De meeste problemen ontstaan bij de mensen zelf en niet zozeer door natuur.’

Hoe houdt de reddingsbrigade rekening met corona?

‘Dat wordt heel serieus genomen. Ze houden anderhalve meter afstand tot elkaar. Ook hoorde ik dat het mogelijk is om mond-op-mondbeademing te doen met een t-shirt. Die houd je tussen de monden en daardoor kun je kennelijk genoeg zuurstof persen.’