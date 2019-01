Hoe veilig zijn de escaperooms in Nederland?

De ontvangst in escaperoom The Honeymoon Hotel in Zoetermeer is beslist niet hartelijk. ‘Jullie hebben geboekt?’, vraagt een medewerker kortaf. Eenmaal binnen in de halfdonkere lobby, wordt duidelijk waarom de sfeer in het pand zo onderkoeld is.

Een man heeft flink huisgehouden, vertelt de medewerker. Blonde bruiden zijn hier op mysterieuze wijze verdwenen, van hen ontbreekt ieder spoor. Aan de bezoekers de taak om hun verdwijning te onderzoeken. Puzzels, cijfersloten en raadsels leiden van de ene pikdonkere kamer in het spookhotel naar de andere. Alleen als alle antwoorden kloppen, kunnen de gasten succesvol uitbreken uit The Honeymoon Hotel. ‘Fijn verblijf,’ zegt de medewerker voordat hij de deur achter zich dichttrekt.

Escaperooms, kamers waaruit groepjes mensen door middel van puzzels moeten proberen te ontsnappen, winnen al jaren aan populariteit. Volgens het onlineplatform Escape Rooms Nederland telt ons land inmiddels achthonderd van deze kamers, verdeeld over vijfhonderd locaties. Ze worden bezocht tijdens bedrijfsfeesten of familie-uitjes.

Vrijdag ging het in een Poolse escaperoom helemaal mis. Door een gaslek brak in een van de kamers brand uit. Vijf tienermeisjes die in een naastgelegen kamer zaten, konden niet ontsnappen. De vluchtroute was geblokkeerd. Waarschijnlijk is het vijftal uiteindelijk aan een koolmonoxidevergiftiging overleden. Een 25-jarige man raakte gewond.

Uit onderzoek bleek dat de escaperoom niet aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed. In reactie op het onderzoek besloot de Poolse premier Mateusz Morawiecki dertien andere escaperooms te sluiten.

Cowboys

‘Het is afschuwelijk dat dit is gebeurd, maar het is een goede wake-up call voor deze branche’, zegt Gijs Geers van Escape Challenge. Zijn escaperooms, waaronder The Honeymoon Hotel, zijn uitgerust met verlichte nooduitgangbordjes, noodknoppen en er is cameratoezicht. Maar dat is volgens Geers niet bij alle escaperooms het geval. ‘Er zijn heel veel cowboys in het vak die voorbijgaan aan veiligheid. Waar bezoekers met de handboeien om naar binnen worden gestuurd of de deur echt op slot wordt gedraaid.’

Ook Mike van Hoenselaar van Escape Rooms Nederland meent dat niet alle escaperooms veilig genoeg zijn. Sommige kamers hebben geen noodknop bij de deur. Deelnemers moeten naar de camera seinen als ze naar buiten willen of gebruik maken van een reservesleutel. Dat moet anders, vindt hij. ‘Als er paniek uitbreekt, moet je gewoon een noodknop hebben.’

Een medewerker poseert bij de Escape Bunker in het Brabantse Valkenswaard. Deelnemers aan deze escaperoom moeten hierbij ontsnappen uit een bunker die is ingericht als het Achterhuis, de schuilplek in Amsterdam waar Anne Frank en haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken. Beeld ANP

Volgens Geers en Van Hoenselaar onderschatten sommige exploitanten wat er allemaal bij een escaperoom komt kijken. Van Hoenselaar: ‘Er zijn mensen die een half jaar thuis zitten en denken: laat ik eens een escaperoom bouwen.’ Het gemak waarmee een escaperoom gebouwd kan worden, speelt daarbij een rol. Zo kun je tegenwoordig via internet kant-en-klare kamers bestellen uit Rusland of Oost-Europa. Voor zo’n 30 duizend dollar ontvang je de gehele kamer ‘Magic School’, inclusief puzzels, aankleding én zes maanden garantie.

Geen veiligheidseisen

In Nederland zijn geen specifieke veiligheidseisen waaraan escaperooms moeten voldoen. Net als bijvoorbeeld horecagelegenheden moeten exploitanten een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, en voldoen aan het bouwbesluit. Omdat in de meeste escaperooms minder dan vijftig personen tegelijkertijd aanwezig zijn, is controle door de brandweer niet verplicht, zegt Jeroen Jansen van BrandveiligNL.

Van Hoenselaar zegt dat steeds meer exploitanten hun escaperooms toch jaarlijks laten controleren, op eigen initiatief. Ook diverse gemeenten stellen dat zij de aanvragen voor een escaperoom laten bekijken door de brandweer. Bovendien is de markt van escaperooms inmiddels zo verzadigd dat de goede attracties steeds makkelijker te onderscheiden zijn van die van de beunhazen.