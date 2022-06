Hoe valt het plan om de kolencentrales op te schalen? ‘Een biertje om de kater mee weg te spoelen’

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie staat maandag de pers te woord. Beeld ANP

Krijgt Jetten, net zoals klimaatminister Habeck in Duitsland, ook steun vanuit groene hoek?

Nee. Milieuorganisaties reageerden vooral afkeurend. ‘Een biertje drinken om de kater mee weg te spoelen’, zei Peer de Rijk van Milieudefensie. Politiek gezien heeft Jetten als D66’er ook een andere positie dan Habeck, die namens een groene partij in het kabinet zit. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger laakte dan ook vooral ‘de fossiele reflex’ van het kabinet. Zij riep het verzoek in herinnering dat zij al in maart aan Jetten deed om met een grootschalig plan te komen om zoveel mogelijk energie te besparen.

Toch lijkt Jetten wel goed naar Habeck gekeken te hebben in de verdediging van zijn plan. Door menig medium werd hij er maandag aan herinnerd dat hij als ‘klimaatdrammer’ in campagnetijd nog euforisch poseerde naast een kolencentrale die gesloten werd. In zijn antwoord op dergelijke vragen begon hij steevast met de frase ‘hier staat een minister voor Klimaat en Energie die nou eenmaal ook verantwoordelijk is voor de leveringszekerheid van energie’. Om daarna vooral te benadrukken dat we ons nu in een ‘uitzonderlijke situatie’ verkeren ‘en dan moet je soms maatregelen nemen die je normaal gesproken nooit zou hebben genomen’.

Tegelijkertijd zei Jetten ook dat hij er alles aan wil doen om ondanks de kolencentrales toch de klimaatdoelstelling van het kabinet te halen.

Kan dat lukken?

Dat zou voor dit jaar best kunnen lukken. De CO 2 -uitstoot is de eerste maanden van het jaar sowieso al behoorlijk laag geweest. Door de lockdown, de zachte winter en voorjaar en door de hoge gasprijzen is er aanzienlijk minder gas verstookt door huishoudens en bedrijven. Dit jaar wordt er ook weer wat meer groene energie opgewekt dan vorig jaar, door het groeiend aantal windmolens en zonnepanelen. In totaal is er daardoor dit jaar al meer CO 2 -uitstoot bespaard dan er nu weer naar schatting bij komt door het opschalen van de kolencentrales.

De komende maanden wil Jetten verdere besparingen stimuleren. Onder meer door bedrijven en burgers op te roepen zuinig te zijn. Burgers kunnen in de zomermaanden beginnen met korter of koud douchen en nu investeren in isolatie om straks in de winter hun huis minder te hoeven verwarmen. Bedrijven zouden de komende maanden onder meer moeten regelen dat de klimaatbeheersing in hun gebouwen niet onnodig veel energie kost.

Daarnaast gaat Jetten een tender uitschrijven voor bedrijven en industrieën die hun hoge gasverbruik tegen een vergoeding willen afschalen. Voor die tender wil hij het geld gebruiken dat hij bespaart door het schrappen van het kolenplafond. Er was nog zo’n 1,5 miljard euro om kolencentrales te compenseren voor het gedwongen afschalen.

Krijgt Jetten ook kritiek uit de niet-groene hoek?

Zeker. Veel energie-experts vinden dat Jetten deze maatregel veel te laat heeft genomen. Als hij dit bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne had gedaan, was er nu al zo’n 2 procent van de jaarlijkse gasconsumptie bespaard geweest, rekenden zij voor. Bovendien stellen de critici dat Jetten zich bij zijn maatregelen te veel laat leiden door een nationale blik op de gascrisis. ‘Europa wil van Russisch gas af en koopt daarvoor in de plaats lng (vloeibaar aardgas, red.) dat anders naar Azië zou gaan’, legt onafhankelijk energie-expert Jilles van den Beukel uit. ‘In plaats van lng gaan die Aziatische landen nu meer kolen stoken. En dat doen ze in centrales die doorgaans veel minder efficiënt zijn dan de centrales die hier staan. Voor het klimaat in de wereld is het dus beter om hier de kolencentrales aan te zetten.’

‘Jetten is nog steeds een grote klimaatdrammer’, zegt Jos Cozijnsen, kenner van het emissiehandelssysteem ETS. Cozijnsen heeft het altijd al onverstandig gevonden dat Nederland de relatief schone Nederlandse kolencentrales heeft afgekocht om uit te gaan. ‘Daarmee gaat Nederland verder dan de Europese klimaataanpak.’ Nu de door Cozijnsen bekritiseerde kolenstop is afgekocht, vindt hij dat Jetten de 1,5 miljard euro moet teruggeven aan de Nederlandse belastingbetaler. ‘Als je dat nu gaat geven aan bedrijven die minder gas gebruiken, ben je indirect aan het subsidiëren dat er meer emissierechten binnen Europa overblijven voor bijvoorbeeld Duitse kolencentrales.’

Een trui met de tekst 'Wees geen dromer, maar een klimaatdrammer', die D66 in 2019 begon te verkopen.

Maar op den duur wil Nederland toch nog steeds van steenkool af?

Ja, vanaf 2030 worden er in principe geen kolen meer verstookt om in Nederland elektriciteit op te wekken. Dat is in 2019 besloten met de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. De uitbaters van de drie resterende centrales geven zich echter niet zomaar gewonnen, bleek dinsdag tijdens een zitting van de rechtbank in Den Haag. RWE eist 1,4 miljard euro schadevergoeding voor sluiting van de centrale in de Eemshaven, Uniper noemde geen bedrag, maar hun claim word rond 1 miljard geschat voor de centrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Van Riverstone, de Amerikaanse speculant die de Onyx-centrale op de Maasvlakte opkocht en aanvankelijk beloofde die eerder te sluiten, wordt verwacht dat het meelift op de rechterlijke uitspraak over een gerechtvaardigde compensatie.