Hoe uitzonderlijk is deze zomerhitte? En nemen weersextremen toe?

Rook van bosbranden zorgen in Bemposta, Portugal, voor een donkere gloed. Beeld AP

Wat is precies de situatie?

Wat er dezer dagen gebeurt, werd al ruim een week voorzien: een tropisch hete bel lucht drijft vanuit Portugal en Spanje onze kant op. Dat zal naar verwachting maandag al recordtemperaturen tot misschien wel 43 graden opleveren in Frankrijk, en wellicht meer dan 40 graden in Groot-Brittannië. Dinsdag bereikt de heetste lucht ons land. Of de tropische hitte bij ons ook het record uit 2019 laat sneuvelen, van 40,7 graden in Gilze en Rijen, is echter onzeker.

Maar mogelijk komt de temperatuur dinsdag wél weer lokaal boven de magische grens van 40 graden. Zo voorziet het KNMI 38 graden in Twente en 36 graden in Noord-Nederland. Dat is weliswaar nog geen 40 graden, maar modellen hebben de beruchte neiging hittepieken soms iets te onderschatten: garantie tot de voordeur.

De hittepiek is overigens van korte duur. Voor woensdag voorziet het KNMI alweer 80 procent kans op regen en wordt het hoogstens nog 27 graden. Daarna zakt de temperatuur terug naar 23 graden en wordt het rustig Hollands zomerweer, met vooral in het weekeinde kans op een bui.

Hoe uitzonderlijk is de situatie eigenlijk?

Dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Hitterecords zijn hitterecords: dat is per definitie bijzonder. En een temperatuur van boven de 39 of 40 graden is in ons land sowieso zeer uitzonderlijk. Het warmterecord vóór 2019 was ‘slechts’ 38,6 graden en hield liefst 75 jaar stand, sinds 23 augustus 1944. Wellicht wordt dit vroegere record dinsdag opnieuw overschreden.

Aan de andere kant: één zwaluw maakt nog geen zomer, en één tropische dag met een temperatuur boven de 30 graden maakt nog geen uitzonderlijke situatie. Gemiddeld zijn er in ons land elk jaar 2 tot 5 tropische dagen – het precieze aantal verschilt per plek. Zo bezien zijn er meer dagen nodig voor een uitzonderlijke periode.

Ook extreme hitte afgelopen weekend in Brighton, aan de Zuid-Engelse kust. Beeld AFP

Wat is de rol van klimaatverandering?

Hoewel het onmogelijk is per afzonderlijke gebeurtenis de opwarming van de aarde de schuld in de schoenen te schuiven, is het alleszins aannemelijk dat het veranderende klimaat de warmte extra heeft opgestookt. Op zeker drie manieren.

De eerste is de warmtebel zelf. Die ontstond in het Middellandse Zeegebied, waar door opdroging van de bodem de lucht extra heet kan worden, omdat er minder energie opgaat aan de verdamping van water en er dus meer energie overblijft voor de opwarming van de lucht.

Een tweede mechanisme dat mogelijk een rol speelt is de straalstroom. Die verandert weerpatronen steeds vaker wat van koers, door een domino-effect dat uiteindelijk begint bij de snellere opwarming van de polen. Het gevolg is dat verkoelende zeelucht West-Europa slechter kan bereiken, vermoeden klimatologen. Met als gevolg dat hittepieken meer vrij spel hebben boven het West-Europese vasteland. Of dat nu ook meespeelt? ‘Het korte antwoord is dat we het nog niet weten’, zegt hoogleraar klimaatextremen Dim Coumou (VU Amsterdam) desgevraagd.

Een derde argument is eenvoudigweg: de waarnemingen. In Europa is het aantal hittegolven ruim drie keer méér toegenomen dan in andere landen op het noordelijk halfrond, noteerden wetenschappers, onder wie Coumou, eerder deze maand in vakblad Nature Communications. De veranderende straalstroom lijkt de hoofddader.

Ook opvallend is dat de natuur het gemiddeld aantal tropische dagen dat je in ons land mag verwachten – 2 tot 5 per jaar – de laatste tijd schromelijk aan haar laars lapt. In 2018 waren het er 8, het jaar erop 11, en in 2020 was er een heel rijtje van 8 opeenvolgende dagen waarop het kwik boven de 30 graden kwam. Geen echt record – in 1976 was het in Zuid-Nederland eens twee weken meer dan 30 graden – maar niettemin een stevige aanwijzing dat extremen steeds gewoner worden.

En nu? Gaat de hitte veel schade geven?

Dat is uiteraard niet goed te zeggen, maar bemoedigend is wel dat ook Nederland inmiddels hitteplannen heeft en doordrongen is van de schade die hitte kan toebrengen. Niet voor niets besloot de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse de eerste wandeldag, dinsdag, af te gelasten. Vooral kwetsbare mensen en ouderen die hun warmte niet meer goed kwijt kunnen, lopen verhoogd risico om bij de hitte te overlijden, door uitputting, uitdroging of doordat hun hart het begeeft.

Een bosbrand heeft huisgehouden in El Pont de Vilomara, ten noorden van Barcelona. Beeld REUTERS

Wel is duidelijk dat de hitteplannen die overal worden uitgerold, zin hebben. In 2003 kwamen bij de extreme hitte van dat jaar nog tienduizenden Europeanen om. Toen Europa in 2019 weer werd getroffen door een zelfs nog extremere hitte, waren dat er vele malen minder. Niettemin registreerde het CBS tijdens de hittegolf van augustus 2020 toch weer 393 méér sterfgevallen dan in die periode gebruikelijk is.

‘Zelfs als klimaatwetenschapper die deze dingen bestudeert, vind ik dit griezelig’, aldus hoogleraar natuurrampen Hannah Cloke van de Universiteit van Reading in een reactie. ‘Dit voelt echt. Begin vorige week was ik nog bezorgd of mijn goudvis niet te warm zou worden. Nu maak ik me zorgen om het overleven van mijn familieleden en buren.’