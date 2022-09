Hoe uitzonderlijk is de huidige inflatie en kan de regering niet gewoon de prijzen vastzetten?

De gevel van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt am Main. Beeld ANP / EPA

Wat is inflatie?

Met inflatie wordt doorgaans de ‘consumentenprijsindex’ bedoeld: hoeveel duurder het leven voor de gemiddelde consument is geworden vergeleken met het jaar ervoor. Vroeger ging het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog daadwerkelijk langs bij duizenden winkels om prijsveranderingen vast te leggen. Tegenwoordig werken ze vooral met transactiedata die bedrijven doorsturen en prijsveranderingen in webwinkels die ze automatisch registreren.

Zo houdt het CBS naar eigen zeggen miljoenen prijsveranderingen bij. Op basis daarvan berekenen ze één percentage, dat benadert hoeveel geld consumenten gemiddeld genomen meer kwijt zijn voor dezelfde goederen en diensten dan een jaar eerder. Daarbij houden ze rekening met koopgedrag: als consumenten minder uitgeven aan horeca, zal het CBS de prijsstijging van een kop koffie minder zwaar meewegen in het inflatiecijfer.

Hoe uitzonderlijk is de huidige inflatie?

Nog nooit noteerde het CBS zo’n hoge inflatie als nu. Percentages met dubbele cijfers kwamen voor het laatst voor in de jaren zeventig. Net als nu lagen gestegen energieprijzen daaraan voor een belangrijk deel ten grondslag: de olieproducerende landen vroegen destijds meer voor hun waar en dreven zo de energieprijzen op.

Twee inflatiecijfers zijn van belang, die op verschillende manieren zijn berekend: Europese cijfers en Nederlandse cijfers. Het belangrijkste verschil is dat in de Nederlandse rekenmethode de kosten van wonen in een eigen woning zijn meegewogen, en in de Europese niet.

Volgens een eerste raming met de Europese rekenmethode lagen de prijzen in september 17,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Op 6 oktober volgt het Nederlandse inflatiecijfer voor september, die iets lager zal liggen. In augustus was het percentage volgens de Nederlandse rekenmethode 12 procent, en volgens de Europese 13,7 procent.

Waarom is de inflatie zo hoog?

De inflatie begon al op te lopen in 2021, toen de economie zich na de coronacrisis sneller herstelde dan voorzien. Bedrijven, die hun productie tijdens de crisis veelal juist hadden teruggeschroefd, konden de enorm toegenomen vraag niet bijbenen. Intussen waren aanvoerketens, zoals vervoer per scheepscontainer, door de lockdowns in de war geschopt. Zo ontstonden onder meer tekorten aan brandstoffen en computerchips voor elektronische apparaten, schaarste die de prijzen opdreef.

Vooraanstaande economen, onder meer van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dachten dat deze inflatie van korte duur zou zijn. Of ze gelijk hadden gekregen, zullen we door de Russische inval nooit weten. Er ontstonden tekorten aan graan en kunstmest, en in Europa liepen de energieprijzen extra op doordat Rusland de gastoevoer afkneep.

De gestegen energieprijzen zijn goed voor ruwweg de helft van het inflatiecijfer. Maar ook andere prijzen gaan hard omhoog. Zo kostten voedingsmiddelen, dranken en tabak afgelopen september ruim 10 procent meer dan een jaar eerder, volgens de Europese cijfers. Dit komt onder meer doordat bedrijven de hoge energiekosten doorberekenen en door grondstoffenschaarste. Ook andere factoren blijven hierbij een rol spelen, zoals de aanhoudende Chinese lockdowns en de hinder van scheepvaart op Europese rivieren door de droogte.

Is inflatie altijd een probleem?

Nee, de meeste centrale bankiers achten een beetje inflatie zelfs wenselijk: ze mikken doorgaans op 2 procent. Het tegenovergestelde van inflatie, deflatie, willen ze namelijk voorkomen. In dat geval wordt geld steeds meer waard. Dat klinkt fijn, maar leidt ertoe dat consumenten en bedrijven hun geld op de bank laten staan, waardoor de economie kan stilvallen. Hiernaast krimpen schulden automatisch door inflatie, wat zeker in de eurozone goed van pas kwam voor overheden die veel hebben geleend.

Bij een hoge inflatie ontstaan er wel degelijk problemen. Het kwetsbaarste deel van de bevolking belandt acuut in de financiële misère. Door de scherp gestegen prijzen voor energie en boodschappen melden hulptelefoonlijnen al veel grotere drukte dan vorig jaar vanwege mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Anderen zullen minder geld overhouden en bijvoorbeeld minder vaak uit eten gaan of de aankoop van een auto of nieuwe wasmachine uitstellen. Sommige sectoren draaien hierdoor minder omzet en houden minder over voor investeringen of het aannemen van nieuw personeel, wat slecht is voor de economie.

Wat is de loon-prijsspiraal en moeten we ervoor vrezen?

Bij dit economische doembeeld rekenen bedrijven hogere lonen door in hogere prijzen, die op hun beurt leiden tot grotere looneisen, wat weer uitmondt in hogere prijzen. En ziedaar: een schijnbaar onstuitbare spiraal van stijgende prijzen.

Zo ging het in de jaren zeventig. Destijds was de automatische prijscompensatie (apc) standaard onderdeel van de meeste cao’s: het loon steeg automatisch mee met de inflatie. Om het inflatieprobleem aan te pakken, werd dit mechanisme uit een groot aantal cao’s geschrapt.

Er zijn geen signalen dat er op dit moment een loon-prijsspiraal dreigt. Wel weten werknemers in diverse sectoren hogere lonen af te dwingen, onder druk van de inflatie en de grote personeelstekorten. Zo kwamen de vakbonden na diverse stakingen met de NS overeen dat spoorwegpersoneel er in het komende anderhalf jaar met 9,25 procent op vooruitgaat. Een automatische prijscompensatie wisten ze niet uit het vuur te slepen. Het is overigens niet zo dat dit mechanisme automatisch uitmondt in een loon-prijsspiraal: in België is de apc bijvoorbeeld nog wel standaard.

Kan de regering niet gewoon de prijzen vastzetten?

In theorie wel. Het probleem is dat het simpelweg vastzetten van prijzen de oorzaken van inflatie niet wegneemt, zoals de gasschaarste in Europa. De Amerikaanse president Nixon zette alle prijzen (en lonen) in 1971 negentig dagen vast als onderdeel van zijn inflatie-aanpak, maar nadien schoten ze weer omhoog.

Het Nederlandse kabinet wil vanaf 1 januari de energieprijzen voor huishoudens vastzetten tot het punt waarop zij het gemiddelde verbruik overschrijden. Dit bestrijdt de inflatie niet, alleen de gevolgen: de overheid betaalt het verschil terug aan de energiebedrijven, die immers nog gewoon de volle mep betalen bij de inkoop van energie.

Centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB), kunnen wel proberen de inflatie in te dammen door de rente te verhogen. Dit maakt het duurder voor banken om geld te lenen, een prijs die zij doorberekenen door op hun beurt meer rente te vragen voor bedrijfsleningen of hypotheken. Het beoogde effect is ‘afkoeling’ van de economie: bedrijven en consumenten lenen minder en geven minder uit, waardoor vraag en aanbod beter in balans moeten komen.

De ECB besloot dit jaar om voor het eerst in elf jaar de rente te verhogen, omdat de inflatie te ver uit de klauwen was gelopen. Een tweede renteverhoging, in september, was met 0,75 procentpunt zelfs de grootste stap sinds de invoering van de euro. Waarschijnlijk was dit ook niet de laatste rentestijging, kondigde ECB-voorzitter Christine Lagarde al aan.

Hoe lang gaat de hoge inflatie nog aanhouden?

Nog zeker anderhalf jaar, denkt de ECB. De centrale bank gaat voor de eurozone uit van 8,1 procent inflatie dit jaar, 5,5 procent volgend jaar en 2,3 procent in 2024. Dat laatste percentage komt pas in de buurt van de situatie die het ECB graag ziet. Tegen die tijd kunnen sommige prijzen weer gedaald zijn − denk aan de energierekening, als er voldoende alternatieven zijn gevonden voor het Russische gas − maar de centrale banken koersen niet op een algemene prijsdaling. Hoe het zal gaan, weet niemand zeker: het verloop van inflatie is notoir lastig te voorspellen.