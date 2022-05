Hoe Trump via ‘zijn’ Hooggerechtshof de Amerikaanse vrouw alsnog het recht op abortus afneemt

Voor- en tegenstanders van het recht op abortus demonstreren maandag bij het Amerikaanse Hooggerechtshof nadat plannen om dat recht in te perken zijn uitgelekt. Beeld Evelyn Hockstein / Reuters

De Verenigde Staten zijn maandagavond in een tijdmachine gestapt, waar ze misschien wel niet meer uit komen. Volgens een gelekte conceptuitspraak van het Hooggerechtshof is een meerderheid van de rechters van plan om het federale recht op abortus terug te draaien. Het gaat om een herziening van de uitspraak Roe v. Wade, die sinds 1973 het recht op abortus landelijk waarborgt. Vijf van de negen rechters lijken dat arrest nu ongedaan te willen maken.

Het gelekte concept, bemachtigd door nieuwssite Politico, is historisch. Niet alleen omdat het de eerste keer is in de moderne geschiedenis dat een conceptvonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof in een lopende zaak openbaar wordt gemaakt, maar ook vanwege de mogelijke gevolgen: vanaf eind juni of begin juli kunnen Amerikaanse vrouwen in één klap vijftig jaar terug in de tijd worden gesmeten.

​’Huiveringwekkend en ongekend’, verklaarde de gezondheidsorganisatie Planned Parenthood, die een aantal abortusklinieken runt, in een reactie. ‘Wij blijven keihard vechten om het recht op toegang tot veilige, legale abortus te beschermen.’

In het Hooggerechtshof beraadslagen negen rechters over cruciale zaken die de toekomst van het land vormgeven. Het gelekte conceptvonnis laat geen spaan heel van de uitspraak waarin het recht op abortus sinds 1973 was vastgelegd. ‘Roe vs. Wade was van meet af aan stuitend slecht’, schrijven de huidige opperrechters. ‘De argumentatie was uitzonderlijk zwak en het vonnis heeft verwoestende gevolgen gehad.’ De uitspraak zou de gemoederen alleen maar verder hebben verhit en tot meer tweespalt hebben geleid, aldus de rechters in het 98 pagina’s tellende stuk. Het vonnis wordt pas definitief nadat het is gepubliceerd, vermoedelijk eind juni.

In elke staat minstens één abortuskliniek

Door Roe v. Wade kunnen afzonderlijke staten abortus op dit moment niet verbieden. In plaats daarvan proberen conservatieve staten al decennialang hun abortuswetgeving aan te scherpen, bijvoorbeeld door de termijn waarbinnen een abortus mogelijk is te bekorten, of door zoveel medische regels op te leggen of dure apparatuur te eisen dat sommige abortusklinieken hun deuren hebben moeten sluiten. Ondanks alle tegenwerking hield het Hooggerechtshof het recht op abortus overeind; elke staat moest minstens één abortuskliniek hebben.

Maar toen werd Donald Trump president en begon hij zijn stempel op het Hooggerechtshof te zetten, door zoveel mogelijk conservatieve rechters te benoemen, zoals Amy Coney Barrett, een verklaard tegenstander van het recht op abortus. Trump verloor de verkiezingen van Joe Biden, maar ‘zijn’ Hooggerechtshof bleef zitten. De recente benoeming door Joe Biden van de progressieve rechter Ketanji Brown Jackson, die pas deze zomer aantreedt, zal de balans niet doen doorslaan.

Incest en verkrachting

Deze week worden de gevolgen van Trumps benoemingen pas echt voelbaar, nu de droom van conservatief Amerika binnen handbereik lijkt. Als het Hooggerechtshof Roe v. Wade terugdraait, wordt abortus in dertien Republikeinse staten per direct illegaal, waarschijnlijk gevolgd door zo’n elf staten die het recht op zwangerschapsafbreking sterk zullen inperken. Vrouwen en meisjes moeten zich voorbereiden op een wereld waarin ze geen abortus mogen ondergaan, in sommige staten zelfs niet na verkrachting, incest of als de geboorte van het kind hun leven in gevaar brengt. Doen ze het toch, dan kunnen ze worden aangeklaagd voor moord.

De meeste Amerikaanse vrouwen die een zwangerschap laten afbreken, zijn twintigers, al moeder en afkomstig uit een arm milieu. Zij staan voortaan voor de keus om hun kind toch maar te houden, een abortuspil te bestellen of naar een andere staat te reizen – soms honderden kilometers verderop – waar abortus nog wel legaal is. Missouri wil dat laatste onmogelijk maken door een wet aan te nemen die vrouwen verbiedt de staat te verlaten voor een abortus.

‘Ik weiger mijn kleindochters een strijd te laten uitvechten die eerdere generaties al hebben gewonnen’, twitterde de New Yorkse gouverneur Kathy Hochul. Vrouwen die een abortus willen ondergaan zijn welkom in haar staat. De inwoners van zestien Democratische staten hoeven zich geen zorgen te maken over hun rechten; hoogstens zal het er drukker worden in de abortusklinieken.

Inperking homohuwelijk

Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan is de symbolische waarde hiervan niet te onderschatten: abortus geldt in de VS al decennia als bron van tweespalt, en het zou een grote overwinning zijn voor de Republikeinen. De politieke gevolgen laten zich moeilijk voorspellen, maar het wordt hét thema bij de tussentijdse verkiezingen in november.

In Washington DC sloeg het nieuws maandagavond dan ook in als een bom. Progressieve Amerikanen vrezen dat dit Hooggerechtshof ook andere verworvenheden wil gaan terugdraaien, zoals het homohuwelijk, en maken zich zorgen over de macht van conservatief Amerika: een minderheid die regels verandert tegen de wil van de meerderheid in. Uit een peiling van The Washington Post en ABC News bleek dinsdag dat slechts 28 procent van de Amerikanen voorstander is van het terugdraaien van Roe v. Wade, 54 procent is tegen, de rest heeft geen mening.

Democraten hopen dat het Witte Huis via een speciale wet het recht op abortus alsnog vastlegt in de grondwet. Maar het is de vraag of dit mogelijk is. ‘Het terugdraaien van de uitspraak Roe v. Wade door een paar door de Republikeinen benoemde rechters zou een van de slechtste en schadelijkste beslissingen uit de moderne geschiedenis zijn’, zeiden de Democratische leiders van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer.

Veel Republikeinen daarentegen zijn lyrisch over het nieuws en maken zich kwaad dat de Democraten zo hard ingaan tegen een mogelijk besluit van het Hooggerechtshof. Het kan immers kinderlevens redden, vinden zij. Gouverneur Kristi Noem van South Dakota zegt ‘het recht van het leven voor elk ongeboren kind te garanderen’. Kay Ivey, gouverneur van Alabama, tweette dat zij zal blijven ‘vechten voor de ongeborenen’.

Terwijl het hele land in rep en roer is, vragen de opperrechters zich af hoe de tekst heeft kunnen uitlekken. Dinsdag verklaarde opperrechter John Roberts dat het Hooggerechtshof nog geen definitief standpunt heeft ingenomen, en dat er ‘geen enkele kans was’ dat dit de integriteit van het Hof zou ondermijnen.