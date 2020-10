Hoe Trump van zijn ziekte een heldenverhaal maakt

Als Trump iets heeft geleerd van zijn coronabesmetting, dan is het wel dat je elke zwakte kunt omdraaien in een kracht. In de wereld van de president is zijn ziekte inmiddels een heldenverhaal, waarin hij zich heeft opgeofferd voor het Amerikaanse volk.

Het zal een klap in het gezicht zijn geweest voor de nabestaanden van de 210 duizend Amerikanen die zijn gestorven aan corona. De Amerikaanse president Donald Trump liet zijn terugkeer naar het Witte Huis maandagavond filmen alsof een Hollywoodheld zojuist op eigen kracht de vijand had verslagen.

In werkelijkheid kreeg hij een experimentele medicatiecocktail die geen van de andere zeven miljoen besmette Amerikanen tot nu heeft gehad. Áls Trump inderdaad is opgeknapt, zal dat toch voornamelijk door het medicijn en zijn artsen komen en geen persoonlijke verdienste van hemzelf zijn.

Martelaar

Maar Trump ziet zichzelf als een sterk leider, omdat hij zijn coronabesmetting te boven zou zijn gekomen. Bovendien ziet de president zichzelf als een martelaar, zo blijkt uit een verklaring die hij zaterdag heeft gedicteerd aan zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. ‘Ik moest de strijd aangaan met het virus, zodat het Amerikaanse volk niet meer bang hoeft te zijn’, zei hij volgens Giuliani. Door ziek te worden heeft hij zichzelf dus opgeofferd voor een hoger doel, namelijk de gezondheid van zijn volk, zo suggereert Trump.

Zijn uitspraken passen bij het zorgvuldig opgebouwde imago dat Trump graag van zichzelf tentoonspreidt: een krachtige leider die onder alle omstandigheden controle heeft over de situatie. Eerder bestempelde hij zichzelf als de president van law and order, die ervoor zorgt dat Amerika veilig blijft, nu is hij opgestaan om zijn volk te beschermen tegen corona.

Heldenvideo’s

Trump zette zijn boodschap maandag kracht bij door twee video’s die hij maandag van zichzelf liet maken. In de eerste zien we hoe de presidentiële helikopter hem vanuit het ziekenhuis terugbrengt naar het Witte Huis. Vanaf de veranda zwaait de nog besmettelijke president zijn volk zonder mondkapje toe, met op de achtergrond bombastische muziek, die doet denken aan de eindstrijd van een heldenfilm.

In het tweede filmpje presenteert de president zich als een soldaat die zich heeft opgeofferd voor zijn land: ‘Ik ga weer terug naar de frontlinie. Als jullie leider moest ik dat doen. Ik wist dat het gevaarlijk kon zijn, maar ik moest het doen. Ik stond voorop, ik leidde. Elke echte leider zou doen wat ik heb gedaan. Ik weet dat er een risico is, een gevaar, maar dat is oké.’

Met de filmpjes, zo zegt Trump expliciet, wil hij bereiken dat Amerikanen niet meer bang zijn voor het virus. Ze moeten hun leven er niet door laten beheersen. In Amerika zijn inmiddels de beste medicijnen beschikbaar en een vaccin is er ook bijna, houdt Trump hun voor.

Trump maandag na zijn vertrek uit het ziekenhuis. Beeld Reuters

Verkiezingen

Met nog een krappe maand te gaan voor de verkiezingen, en een fikse achterstand in de peilingen, kan Trump een succesverhaal goed gebruiken. Sinds maandag vertelt hij dan ook dat hij door zijn ziekte inzichten zou hebben gekregen die zijn rivaal Biden nog niet heeft. ‘Ik heb geleerd (van het virus, red.) door naar school te gaan’, aldus Trump in een videobericht. ‘Ik heb echt geleerd en niet alleen maar iets uit een lesboekje gelezen. Ik begrijp het nu.’

Ook zijn campagneteam en politieke bondgenoten draaien sinds maandag overuren om het heldenverhaal van de zieke president te vertellen. ‘Hij heeft al ervaring als opperbevelhebber en zakenman. Nu weet hij ook nog hoe je als individu het coronavirus moet bestrijden. Dat soort eerstehands ervaringen heeft Joe Biden niet’, zei campagnewoordvoerder Erin Perrine maandag tegen Fox News.

De jonge senator Kelly Loeffler maakte het het bontst. Zij twitterde maandag een nepfilpmje van Trump die worstelt met met een man op wiens hoofd een plaatje van een virusdeeltje was geplakt. Trump hoekt het virus neer. Loeffler schreef erbij: ‘Covid maakte geen enkele kans tegen Donald Trump’.

De president is volgens haar dus niet alleen een held, maar ook nog eens zo strijdvaardig dat hij immuun is voor het virus dat momenteel de wereld in zijn greep heeft. Het is een lastige boodschap voor nabestaanden die geliefden verloren aan het virus. Op 3 november, als Amerikanen beslissen wie de nieuwe president wordt, zal moeten blijken of zij het nieuwe heldenverhaal van Trump geloven.

Dit is die senator die 20 miljoen aan aandelen verkocht nadat ze tijdens een briefing eea had gehoord over het virus dat in aantocht was. https://t.co/SxQIwOSxI5 — Michael Persson (@MickPersson) 5 oktober 2020